Campestre, al trofeo Lanfritto Maggioni ‘corrono’ i valsassinesi

Seconda giornata del trofeo Lanfritto Maggioni.

Cortenova allunga in testa, risalgono Premana e Derviese.

ALBATE- Parla lecchese la classifica parziale dopo due giornate del trofeo Lanfritto Maggioni giunto alla prima prova della 19^ edizione.

Archiviato col successo delle ultime due prove con Premana ad aggiudicarsi definitivamente il trofeo biennale consecutivo, in questa edizione si è ripartiti da capo e i valsassinesi del Cs Cortenova, plurivincitori nelle 18 edizioni precedenti con ben cinque trofei custoditi gelosamente nella preziosa bacheca sociale, provano a riproporsi come compagine da battere e nelle prime due giornate, con due successi, ci sono riusciti appieno.



Ora la classifica progressiva gli vede al comando con 1295 punti seguiti a vista dal Premana con 971 e da una sorprendente Us Derviese che di punti ne ha 926, uno in meno per l’ Us San Maurizio chiamata ad organizzare in casa all’8 marzo la terza giornata prima della lunga pausa estiva.



La Merate Atl Promoline con 889 e la Pol Mandello con 834 seguono in 5^ e 6^ posizione, nella top ten anche l’Atl Lecco Colombo Costruzioni 9^ con 793 punti e la Virtus Calco 10^ con 598.

Poco meno di 600 gli atleti in gara per il trofeo.

Con l’Us Albatese in regia, sul nuovo tracciato in condizioni perfette e che ha ricevuto molte lodi da parte dei partecipanti e dagli spettatori, 559 sono stati gli atleti che a partire dalla categoria Esordienti 10 sino ai cadetti, hanno portato punti per la conquista del trofeo.

Precedentemente le categorie Esordienti 6 e 8 avevano dato vita a quattro gare entusiasmanti con i genitori ad incitare calorosamente. In queste prime quattro gare sono stati oltre 150 a gareggiare senza classifica e con premio per tutti al traguardo.



Per finire le gare Assoluta a loro volta al di fuori dal trofeo, cross corto per gli Allievi in gara solo per categoria con 25 partecipanti e successivamente tutte le categorie femminili con una classifica riservata alle Allieve ed un’altra Assoluta che ha visto un totale di 38 atlete classificate, a finire la gara Assoluta maschile con 107 classificati.

Lecchesi protagonisti nelle gare giovanili.

Sono i nostri atleti ad aggiudicarsi quasi tutte le gare del trofeo, unica eccezione la categoria Cadette che vede le nostre “solo“ al terzo posto.



Si inizia con le Esordienti 10 e per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni è Matilde Anghileri a vincere imitata da Matteo Tenderini del Premana al maschile. Non cambia il copione nelle gare successive riservate alle Ragazze/i, Teresa Buzzella della Derviese e Oscar Luigi Pomoni del Premana i più veloci al traguardo, sfugge ai nostri la vittoria tra le Cadette, ma non tra i Cadetti e a vincere è Giulio Mascheri del Cortenova.



Gran volata tra gli Allievi, Mattia Spinzi su Mattia Adamoli.

Spalla a spalla sin sotto il traguardo per una volata lunghissima e con un esito a sorpresa, ci si aspettava una vittoria facile del derviese Mattia Adamoli forte del secondo posto ottenuto alla prima fase dei cds di Arcisate frutto di una volata irresistibile, ma questa volta sulla sua strada un mai domo Mattia Spinzi dell’Atl Centro Lario che riesce a sorprendere il più quotato avversario e lo batte nella sua arma migliore.



Fuga solitaria per Alessia Ippolito nella gara Assoluta femminile.

Una lunga fuga solitaria iniziata sin dallo sparo, porta Alessia Ippolito dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni a tagliare il traguardo con ampio margine sulle avversarie, quasi 40” il vantaggio su Alessia Bergamini del Cs Cortenova.



Spalla a spalla per l’Assoluta maschile, Manuel Molteni su Tommaso Arrighi.

Vittoria per Manuel Molteni del Villa Guardia che ha ragione della resistenza di Tommaso Arrighi del Cus Insubria Varese, i due si presentano appaiati alla fine della discesa e lanciano una volata lunghissima, un contatto all’ultima curva col varesino che perde qualche metro ma non molla completamente e il comasco deve continuare a spingere fin sotto il traguardo per la vittoria.

Tutti i podi di giornata: