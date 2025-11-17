Campestre. Buona la prima per la Virtus Calco all’esordio del Campionato Provinciale Csi

Domenica mattina la prima prova sotto una pioggia battente
I padroni di casa del Cortenova al secondo posto, chiude il podio l’As Premana
CORTENOVA – Domenica mattina, organizzata dal Csc Cortenova, si è svolta la prima prova del Campionato Provinciale 2026 Csi di corsa campestre, presenti quasi 300 atleti dalla categoria Cuccioli (fuori punteggio) fino ai Veterani B. Undici società del comitato provinciale, una società del comitato Como.
La Virtus Calco non fa sconti a nessuno e vince, ben 1.259 punti per gli atleti del presidente Walter Andreotti; al secondo posto i padroni di casa del Csc Cortenova con 1.091 punti, a chiudere il podio gli atleti del As Premana con 854 punti. Seguono al 4° posto il Team Pasturo, al 5° posto la Polisportiva Bernate, al 6° la Polisportiva Pagnona, al 7° posto la Polisportiva Bellano, all’8° posto la Us Derviese, al 9° posto la Polisportiva Castello di Brianza, al 10° posto la Polisportiva Valvarrone, all’11° posto la Gso V Unite.
Gare assolute: al femminile vince Nicole Acerboni, al maschile Francesco Gianola
Oltre 40 atlete dalla categoria Allieve fino alle Veterane B, a vincere è stata la Seniores Nicole Acerboni (Polisportiva Bellano), al secondo posto (1^ Amatori A) Laura Nardo (Polisportiva Pagnona), al terzo posto (2^ Seniores) Letizia Oltolini (Us Derviese). Più di 80 atleti dalla categoria Juniores fino ai Veterani B, a vincere è stato l’azzurrino di corsa in montagna (1° Juniores) Francesco Gianola (AS Premana), al 2° posto (1° Seniores) Giovanni Malugani (Csc Cortenova), chiude il podio (2° Seniores) Paolo Gianola (Premana).
5 vittorie di categoria per Csc Cortenova e Virtus Calco
I padroni di casa del Csc Cortenova hanno vinto cinque categorie: Chiara Arrigoni (Cadette), Rayane Matrane (Cadetti), Nicola Spano (Allievi), Ilaria Artusi (Juniores), Giovanni Malugani (Seniores). Cinque anche per il Gs Virtus Calco: Viola Colombo (Esordienti), Anna Rigonelli (Ragazze), Stefano Tavola (Amatori A), Dario Rigonelli (Amatori B), Nicoletta Ripamonti (Veterane A). Team Pasturo: Gabriele Melesi (Esordienti), Debora Benedetti (Amatori B), Angelo Gerosa (Veterani B). Polisportiva Pagnona: Laura Nardo (Amatori A), Donatella Rota (Veterane B), Ivan Ferracini Mazzoleni (Veterani A). As Premana: Francesco Gianola (Ragazzi), Francesco Gianola (Juniores). Polisportiva Bellano: Nicole Acerboni (Seniores). Osg Guanzate: Siria Briccola (Allieve).
Premiati i primi tre atleti e le prime sei società
Dopo aver concluso l’ultima gara, l’organizzazione ha premiato i primi tre di tutte le categorie partendo dagli Esordienti fino alle gare giovanili con un pacco regalo, alle categorie Assolute una confezione di formaggi, premiate anche le prime sei società con un cesto di prodotti alimentari.
A Calco il 18 gennaio la seconda prova del Campionato Provinciale
Organizzata dal Gs Virtus Calco, la seconda prova del Campionato Provinciale csi di corsa campestre si svolgerà il 18 gennaio 2026. La gara sarà valida anche come la prima prova della 34^ edizione del Campiono Regionale di corsa campestre.
Tutti i podi della gara di Cortenova
- Esordienti
1^ Viola Colombo (Virtus Calco), 2^ Cristina Gianola (As Premana), 3^ Matilde Orlandi (Team Pasturo).
1° Gabriele Melesi (Team Pasturo), 2° Paolo Tagliaferri (Us Premana), 3° Luca Scola (Team Pasturo).
- Ragazze/i
1^ Anna Rigonelli (Virtus Calco), 2^ Lavinia Origo (Virtus Calco), 3^ Silvia Marzitelli (Virtus Calco).
1° Francesco Gianola (As Premana), 2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 3° Simone Bergamini (Team Pasturo).
- Cadette/i
1^ Chiara Arrigoni (Csc Cortenova), 2^ Greta Tagliaferri (As Premana), 3^ Matilde Spano (Csc Cortenova).
1° Rayane Matrane (Csc Cortenova), 2° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova), 3° Riccardo Ghezzi (Virtus Calco).
- Allieve/i
1^ Siria Briccola (Osg Guanzate), 2^ Linda Cattaneo (Polisportiva Bernate), 3^ Serena Gianola (As Premana).
1° Nicola Spano (Csc Cortenova), 2^ Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova), 3° Lorenzo Guido (Team Pasturo).
- Juniores
14^ Ilaria Artusi (Csc Cortenova), 2^ Elisa Menatti (Us Derviese), 3^ Denise Mascheri (Csc Cortenova).
1° Francesco Gianola (As Premana), 2° Moris Gianola (As Premana), 3° Oscar Luigi Pomoni (As Premana).
- Seniores
1^ Nicole Acerboni (Polisportiva Bellano), 2^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 3^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo).
1° Giovanni Malugani (Csc Cortenova), 2° Paolo Gianola (Us Premana), 3° Dionigi Gianola (As Premana).
- Amatori A
1^ Laura Nardo (Polisportiva Pagnona), 2^ Costanza Antonello (Virtus Calco), 3^ Laura Joanna Luczak (Virtus Calco).
1° Stefano Tavola (Virtus Calco), 2° Paolo Turati (Polisportiva Bernate), 3° Fabio Boffelli (Virtus Calco).
- Amatori B
1^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 2^ Elena Caliò (Team Pasturo), 3^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova).
1° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 2° Claudio Tagliaferri (Polisportiva Pagnona), 3° Fausto Rizzi (As Premana).
- Veterane/i A
1^ Nicoletta Ripamonti (Virtus Calco), 2^ Gabriella Artusi (Polisportiva Pagnona), 3^ Elena Maria Angela Corno (Polisportiva Bernate).
1° Ivan Ferracini Mazzoleni (Polisportiva Pagnona), 2° Attilio Ezio Artusi (Csc Cortenova), 3° Daniele Donadoni (Team Pasturo).
- Veterane/i B
1^ Donatella Rota (Polisportiva Pagnona), 2^ Maria Bonanomi (Virtus Calco), 3^ Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate).
1° Angelo Gerosa (Team Pasturo), 2° Lino Marelli (Team Pasturo), 3° Vincenzo Azzolini (Polisportiva Bellano).