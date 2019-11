Campestre. Campionato provinciale Csi, in 500 sfidano freddo e fango

Parte da Pasturo il campionato provinciale Csi di corsa campestre

In 500 alla prima giornata del trofeo Centro commerciale Meridiana

PASTURO – Freddo, fango e tanta fatica, domenica mattina alla prima giornata del campionato provinciale Csi di corsa campestre che il Team Pasturo ha organizzato in casa nel collaudato tracciato ricavato nei campi attorno alla fattoria “Prato Buscante”. Non ha certo aiutato il meteo che già dalle prime ore del mattino ha continuato a riversare acqua a catinelle sul percorso già inzuppato dai giorni precedenti e, man mano che si disputavano le gare, una striscia di fango sempre più insidioso ha aumentato la fatica dei 500 concorrenti che hanno dato vita a 13 gare con 22 categorie a contendersi le posizioni migliori sia individualmente che di squadra.

18 le società presenti, 15 del comitato di Lecco nella gara che era valida anche per la Gran Combinata trofeo Sport Specialist. 15 le società in gara anche per il campionato provinciale a cui si sono aggiunte tre società di fuori provincia che hanno portato i loro atleti a gareggiare in Valsassina dove il Team Pasturo, da quattro anni, propone la campestre provinciale con una edizione abbinata al trofeo Lanfritto-Maggioni per la Fidal e, la passata stagione, il campionato regionale Csi aveva visto la partecipazione di quasi 1200 atleti.

Il Cs Cortenova si aggiudica il trofeo “Ambrogio Aliprandi” a.m.

Tra le società sono i campioni italiani in carica del Cs Cortenova a spuntarla e ad aggiudicarsi il trofeo messo in palio per la prima squadra classificata. 1643 punti contro i 1315 dei padroni di casa del Team Pasturo che precedono la Virtus Calco che ne totalizza 814. Seguono l’As Premana con 635, la Pol Bernate con 549, la Pol Pagnona con 488, la Pol Bellano con 344, l’Asd Stella Alpina con 243, il Gs Rogeno con 89, la Pol 2001 con 75, la Pol Oratorio 2B con 68, la Pol Valvarrone con 51, il Gso San Giorgio con 30, la Pol Castello Brianza con 25 e il Gso Villa San Carlo con 18.

Individualmente sei vittorie a testa per Pasturo e Cortenova.

22 categorie in gara e sei vittorie vanno ai padroni di casa, sei per il Cs Cortenova, tre alla Pol Pagnona, due alla Stella Alpina e con una a testa concludono la Pol Bellano, la POl 2001, il Gs Rogeno, la Virtus Calco e l’As Premana.

Ricordo della manifestazione a tutti i partecipanti

Al termine della gara un ricordo a tutti i partecipanti. I primi tre di ogni categoria sono stati inoltre premiati alla fine della manifestazione e sono saliti sul podio allestito all’interno dello spazio Valsassina dove era in funzione un servizio bar con bibite, panini, patatine e polenta curato dai “Soci del Pastur”. Ai primi tre classificati dalla categoria Cuccioli sino ad Allievi è andata una coppa, mentre per le categorie a partire dagli Juniores in su, una confezione di formaggi, premiazioni finali anche per le prime cinque società.

Prossimo appuntamento a Calco al 15 dicembre

In occasione della prima prova del campionato regionale che la Virtus Calco ospiterà sui prati di casa, le nostre società oltre alla gara regionale vedranno una classifica a parte con le gare valide come seconda giornata del campionato provinciale.

Tutti i podi di giornata

Cuccioli f: Domitilla Citterio (Pol 2001), Alessandra Loi (Pol Bellano), Giulia Agostoni (Team Pasturo).

Cuccioli m: Lorenzo Galimberti (Gs Rogeno), Mattia Colombo (Team Pasturo), Gabriele Barili (Pol Bellano).

Esordienti f: Sofia Piazza (Cs Cortenova), Carolina Fazzini (As Premana), Agnese Ferrari (Pol Bellano).

Esordienti m: Lorenzo Guido (Stella Alpina), Leonardo Milesi (Team Pasturo), Thomas Alegi (Cs Cortenova).

Ragazze: Anita Raineri (Pol Bellano), Denise Mascheri (Cs Cortenova), Ylenia Bertoldini (Cs Cortenova).

Ragazzi: Michael Orlandi (Team Pasturo), Oscar Luigi Pomoni (As Premana), Andrea Benedetti (Cs Cortenova).

Cadette: Alessia Acquistapace (Cs Cortenova), Aurora Combi (Cs Cortenova), Elisa Agostoni (Team Pasturo).

Cadetti: Giulio Mascheri (Cs Cortenova), Tommaso Bonetta (Virtus Calco), Francesco Raineri (Pol Bellano).

Allieve: Clara Agostoni (Team Pasturo), Marta La Diga (Virtus Calco) Ginevra Brognoli (Virtus Calco).

Allievi: Giovanni Artusi (Cs Cortenova), Lorenzo Pepe (Cs Cortenova), Simone Galbani (Team Pasturo).

Juniores f: Alessia Ippolito (Team Pasturo), Francesca Gianola (As Premana) Clara Spano (Cs Cortenova),

Juniores m: Giovanni Di Dio (Virtus Calco), Andrea Plebani (Virtus Calco), Marco Fumagalli (Virtus Calco).

Seniores f: Laura Nardo (Pol Pagnona), Alessia Bergamini (Cs Cortenova), Vittoria Busi (Cs Cortenova).

Seniores m: Mohamed Ajbirane (Team Pasturo), Simone Bossetti (Team Pasturo), Stefano Villa (Virtus Calco).

Amatori A f: Carola Forni (Team Pasturo), Silvia Invernizzi (Cs Cortenova), Elisabetta Arrigoni (Cs Cortenova).

Amatori A m: Giovanni Gianola (As Premana), Mario Maffezzini (Team Pasturo), Ernesto paolo Ratti (Gs Rogeno):

Amatori B f: Debora Benedetti (Team Pasturo), Elena Caliò (Team Pasturo), maria Gianola (Cs Cortenova).

Amatori B m: Davide Raineri (Cs Cortenova), Tiziano Bertoldini (Cs Cortenova), Oscar Balbiani (Team Pasturo).

Veterane A: Anna Maria Arrigoni Battaia (Cs Cortenova), Dina Galperti (Team Pasturo).

Veterani A: Graziano Ticozzelli (Pol Pagnona), Gilberto Tagliaferri (Pol Pagnona), Gianni Muttoni (Pol Pagnona ).

Veterane B f: Augusta Riva (Pol Pagnona), Anna Angrisani (Pol Bellano), Maria Gianola (Cs Cortenova). Vetareni B m: Domenico Invernizzi (Stella Alpina), Vincenzo Azzolini (Pol Bellano); Lauro Baruffaldi (Cs Cortenova).

GALLERIA FOTOGRAFICA