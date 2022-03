Campestre. Campionato regionale Csi (2^ prova): Pasturo e Cortenova dietro Morbegno

Individualmente netto successo per gli atleti sondriesi, ben 14 vittorie contro le 5 lecchesi

Tre medaglie d’oro per il Team Pasturo, una a testa per Cortenova e Calco

NUOVA OLONIO – Altra intensa giornata di sport, ben 1100 sono stati i partecipanti alla seconda prova del campionato regionale Csi di corsa campestre organizzato dal Gp Santi Nuova Olonio di patron Adriano Santi, premiato nell’occasione da Paolo Fasani presidente del Csi Lombardia per i suoi 40 anni di supporto al sodalizio sondriese, sia come sponsor che come allenatore. Prima delle gare un minuto di silenzio per ricordare che lo sport è contrario a ogni guerra e quello che sta vivendo in questi drammatici giorni il popolo ucraino lascia tutti con un nodo in gola.

Se tra le società ci sarà al termine una quasi parità tra Sondrio e Lecco, così non è stato a livello individuale dove i rappresentanti delle società sondriesi, spopolano con ben 14 vittorie contro le 5 dei lecchesi. Dei nostri, tre volte sul gradino più alto del podio il Team Pasturo, una a testa per Calco e Cortenova.

A vincere la classifica generale di giornata (con la somma dei punteggi ottenuti nella classifica giovanile con tre categorie differenti e con un massimo di tre punteggi per categoria, e con i punteggi ottenuti in cinque categorie Assolute sempre con un massimo di tre atleti per categoria) sono stati i diavoli rossi del Gs Csi Morbegno che totalizzano 783 punti, seguiti dalla coppia valsassinese composta dal Team Pasturo secondo con 704 punti e dal Csc Cortenova terzo con 665 punti. Bene anche le altre lecchesi presenti a partire da Premana al 5° posto con 576 punti, Virtus Calco al 7° con 431, Pol Bernate all’8° con 403, Pol Pagnona al 13° con 248, Us Derviese al 14° con 231, Pol Bellano al 18° con 206, Gs Rogeno al 25° con 93, Pol Valvarrone al 40° con 12 e Gso V Unite al 42° con 8 punti.

Ricco ristoro e premiazioni al termine delle gare

Spettacolare come sempre l’organizzazione della manifestazione da parte del Gruppo Sportivo Santi, ricco ristoro al termine delle gare e premiazioni con i primi cinque atleti del giovanile ad essere premiati con una coppa, nelle categorie che andavano dalle Allieve in su sono stati i primi tre atleti a salire sul podio per ritirare il trofeo e un premio in natura. Patron Adriano Santi al microfono ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione: “Ringrazio la Comunità Montana Valtellina e Morbegno, il Comune di Dubino, il Bim dell’Adda e tutti gli sponsor che ci hanno dato fiducia, gli atleti venuti da tutta la regione in rappresentanza di 47 società sportive, il Csi Lombardia e il comitato di Sondrio che ci hanno assegnato la seconda prova regionale”.

Di seguito i migliori 5 di ogni categoria