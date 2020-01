Campestre. Cortenova vince anche ad Arcore e mette le mani sul trofeo Meridiana

Team Pasturo, otto volte sul gradino più alto del podio

Ad Arcore le gare valide per il titolo provinciale Csi comitato di Lecco

ARCORE – Nel bellissimo parco di Villa Borromeo a Arcore, la Polisportiva Bernate ha organizzato le gare della terza e penultima giornata del trofeo “Centro Commerciale Meridiana”, valide per il titolo provinciale Csi del comitato provinciale di Lecco.

Parla valsassinese la classifica di giornata di società: come le precedenti vede i campioni italiani in carica del Cs Cortenova primeggiare grazie ai 1613 punti seguita a distanza dal Team Pasturo che ne ottiene 1414 e dalla Virtus Calco che ne totalizza 830. A seguire in classifica i padroni di casa con 527 punti, l’As Premana con 450, l’Us Derviese con 378, la Pol Bellano con 300, la Pol Pagnona con 293, l’Asd Stella Alpina con 196 e a completare la top ten la Pol 2001 con 115 punti, a seguire altre 9 società.

Grandissima performance dei giallo azzurri del Team Pasturo capaci di vincere ben otto gare sulle 22 in programma, le altre affermazioni vedono quattro volte gli atleti del Cortenova sul gradino più alto, tre volte quelli del Calco, due quelli della Derviese e una a testa per Bellano, Premana, Pagnona, Libertas Cernuschese e Pol 2001.

Eros Radaelli e Laura Pellicoro star di giornata

Percorso da incorniciare quello che tutti gli anni propone la Pol Bernate all’interno del parco di Villa Borromeo a Arcore, novità di quest’anno l’inversione del senso di marcia che tuttavia non ha creato nessuna difficoltà agli atleti ed è stato apprezzato.

12 gare proposte con i più piccoli della categoria Cuccioli a dover percorrere un giro piccolo da 400m per finire con le categorie Veterani B maschili in gara su 3 giri da 1700 per un totale di 5100m. Gare combattute sin dalle categorie giovanili ma spettacolo nell’ultima gara femminile che vedeva in unica competizione ma con classifiche distinte, le atlete che andavano dalle Allieve sino alle Veterane B, ben 96 sono state le atlete classificate nelle sette categorie raggruppate. E’ quasi en plein per le atlete del Team Pasturo che vincono sei categorie, con Laura Pellicoro che taglia per prima il traguardo con margine netto sulle più immediate inseguitrici e non poteva essere altrimenti visto il valore dell’azzurra ai recenti campionati europei di cross.

Un rientrante Eros Redaelli porta al successo il Cortenova nella gara con gli Juniores, Seniores e Amatori A che hanno raggruppato ben 77 atleti. Primi due giri tranquilli e allungo decisivo nel terzo giro e per gli avversari da controllare il resto del podio.

Per finire in bellezza dopo le fatiche e il ricco ristoro allestito dalla Pol Bernate, le premiazioni di giornata, medaglie ai primi tre classificati sino ai Cadetti, dalle Allieve in su. Pacco gara con prodotti gastronomici, coppe alle prime 10 società classificate.

Tutti i podi di giornata