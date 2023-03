Campestre, in 550 al Meeting di Cortenova: vince ancora Milano

A Cortenova la 25^ edizione del Meeting giovanile di corsa campestre, 550 atleti in gara e 12 rappresentative

Sesta vittoria consecutiva per Milano, al secondo posto per la rappresentativa Como/Lecco.

CORTENOVA- Ben 550 atleti, 12 rappresentative per la 25^ edizione del Meeting giovanile di corsa campestre che si è svolta domenica a Cortenova, per la sesta volta consecutiva vinta dalla rappresentativa di Milano (12^ volta) con 1014 punti.

Bene la rappresentativa Como/Lecco arrivata al 2° posto con 934 punti, 3° posto Bergamo con 879 punti, al 4° posto Trentino con 853 punti, al 5° posto Torino con 831 punti, al 6° posto Varese con 789 punti, al 7° posto Brescia con 720 punti, al 8° posto Sondrio con 682 punti, al 9° posto Ticino con 602 punti, al 10° posto Genova con 563 punti, all’11° posto Valsassina con 321 punti e al 12° posto Cremona con 44 punti.

Le prime gare hanno visti protagonisti gli Esordienti 10, al 55 atleti al femminile e altrettanti al maschile. A vincere Alice Chicco del Gs Bernatese, 2^ Sara Zucchelli dell’Atl Alto Garda e Ledro, 3^ Basma Khalis Atl Alto Lario. Al maschile vince Davide Lacicerchia Cus Pro Patria Milano, 2° Alessandro Stirrup Atl Meneghina, al 3° posto Mirco Pellizzaro Cs Cortenova.

Due giri piccoli per le Ragazze, prima in corsa le 2011 e successivamente le 2010, toccano al Ragazzi e stesso giro, e ancora le Cadette prima per le 2009 e poi le 2008 con un giro medio e uno grande, al maschile un giro piccolo e due giri grandi. Due podi per la Rappresentativa Como/Lecco, al primo posto Martina Ragni per le Ragazze 2011 e al secondo posto Nicola Spano per i Ragazzi 2010.

I saluti e le premiazioni

Prima delle premiazioni, i saluti per gli atleti, allenatori e il pubblico, per Sergio Galperti il sindaco del comune di Cortenova, intervenuto insieme a Riccardo Benedetti presidente del Centro Sportivo Cortenova, Gianni Selva vice presidente e responsabile della sezione atletica, Gianpaolo Riva consigliere Fidal della Lombardia, per Francesca Pirotta presidente della Fidal Como/Lecco, tutti i ringraziamenti per l’ennesima bella giornata della 25^ edizione del Meeting.

Una confezione di formaggio per ogni atleta (110 Esordienti più 550 atleti per il trofeo), ai primi sei classificati una formazione più grande e ai primi tre anche una coppa, una targa e una confezione di formaggio a tutte le rappresentative, per la prima classificata il trofeo del Centro Sportivo Cortenova.

I primi sei atleti classificati per categoria

Ragazze 2011: 1^ Martina Ragni (Como/Lecco), 2^ Stella Aimo Boot (Torino), 3^ Nabila Hamza (Milano), 4^ Elisabetta Vottero (Torino), 5^ Sara Mottadelli (Milano), 6^ Alessia Dova (Torino).

Ragazze 2010: 1^ Elisa Zucchelli (Trentino), 2^ Vittoria Denti Pompiani (Bergamo), 3^ Francesca Burgassi (Como/Lecco), 4^ Chiara Terrani (Milano), 5^ Asia Scimone (Milano), 6^ Dafne Iacono (Brescia),

Cadette 2009: 1^ Aurora Demarco (Milano), 2^ Matilde Paggi (Sondrio), 3^ Asia Varaldi (Bergamo), 4^ Viola Aimo Boot (Torino), 5^ Elisa Burgassi (Como/Lecco), 6^ Asia Prenzato (Bergamo).

Cadette 2008: 1^ Tiziana Rosamilia (Ticino), 2^ Tosca Del Siro (Ticino), 3^ Francesca Ronchi (Brescia), 4^ Margherita Candi Anelli (Milano), 5^ Greta Gagni (Bergamo); 6^ Elena Pelassa (Torino).

Ragazzi 2011: 1° Giuseppe Tirinzoni (Sondrio), 2° Nicolo Panizza (Varese), 3° Tommaso Frizzi Sorensen (Trentino), 4° Lorenzo Ponti (Bergamo), 5° Fabio Nicora (Varese), 6° Federico Galletti (Brescia).

Ragazzi 2010: 1° Fabrizio Lanzini (Milano), 2° Nicola Spano (Como/Lecco), 3° Gabriele Saia (Milano), 4° Leonardo Keller (Trentino), 5° Giulio La Rosa (Varese), 6° Riccardo Andor Longoni (Como/Lecco).

Cadetti 2009: 1° Federico Giardiello (Varese), 2° Luca Milanesi (Torino), 3° Enea Ezio Wol Rapisardi (Varese), 4° Giordano Contigiani (Como/Lecco), 5° Achille Pietrosemoli (Milano), 6° Nicolò Salustri (Torino).

Cadetti 2008: 1° Nicola Girardini (Trentino), 2° Thomas Colombo (Milano), 3° Victorio Enzo Peragine (Genova), 4° Filippo Bertazzini (Sondrio), 5° Alessio Zandonella (Trentino), 6° Gabriele Gattino (Torino).

