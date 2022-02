Campionati italiani Master di sci nordico: bis di titoli per Paola Beri ed Elisa Amici

Lecchesi impegnati nella due giorni di Folgaria

Anche un bronzo per Roberto De Marcellis e un argento per Domenico Invernizzi

PASSO COE – Tornano a casa con quattro titoli italiani, una medaglia d’argento e una di bronzo i lecchesi impegnati nel fine settimane sulle nevi di Folgaria dove si sono disputate le gare valide per i campionati italiani Master, 10 e 15 i km da sciare a secondo della categoria di appartenenza.

Sabato le gare in tecnica libera: titoli per Paola Beri e Elisabetta Amici. Roberto De Marcellis vince il bronzo

Primo titolo conquistato dai nostri è quello di Paola Beri del Nordik Ski che lo vince tra le Master F2 sui 10km in tecnica libera dove ferma il cronometro a 23’51”4. Un successo limpido visto che la seconda classificata arriva con quasi 2’ di distacco. Nella Master F3 arriva ancora un alloro per i lecchesi: Elisabetta Amici dello Sc Comunità Montana Valsassina si impone in 26’33”9 con poco più di mezzo minuto di vantaggio. Nella Master M5 maschile arriva un’altra medaglia per i rappresentanti valsassinesi, a mettersi al collo il bronzo è Roberto De Marcellis con 35’00”2, nella stessa categoria il 4° posto di Severino Venini con 38’12”6. Stesso piazzamento per Domenico Invernizzi nella M4 con 23’20”8, nella M3 al 16° posto in 37’20”1 Stefano Aldè, tutti questi atleti hanno gareggiato per lo Sc Comunità Montana Valsassina.

Seconda giornata di gare, cambia la tecnica ma non i risultati

Nella seconda giornata tutti in gara per i 10km in tecnica classica, è cambiata la tecnica ma il risultato è lo stesso: Paola Beri ancora al primo posto con 27’20”5, imitata da Elisabetta Amici che impiega 29’42”4. Domenico Invernizzi si va a prendere il secondo posto con 26’17”0, Stefano Aldè risale posizioni rispetto alla prima giornata e si prende il 10° posto in 28’15”0.