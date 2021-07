Campionato italiano di skiroll in salita, Camilla Crippa e Aksel Artusi sul podio

Trofeo Sci Club Bosco Lessina, titoli italiani Assoluti, Under 18 e Under 16

Paola Beri 6^ assoluta e prima tra le Master 2

BOSCO CHIESA NUOVA – In palio i titoli italiani per la categoria Assoluti, per la Under 18 e per la Under 16. I km sono stati 9 sia al maschile che al femminile per la categoria Assoluta che comprendevano anche gli Under 18 che successivamente, hanno avuto le classifiche separate per l’attribuzione del titolo italiano. A precedere le gare Assolute quelle giovanili con varie partenze differenti con chilometraggi diversi in base alla categoria, si andava da 1 km per gli Under 12 (Cuccioli) per proseguire con i 3 km degli Under 14 (Ragazzi), 6 km per gli Under 16 (Allievi). Le gare hanno visto gli atleti partire tutti assieme (mass start) con tecnica classica, ovvero il passo alternato, la gara più lunga è partita alle 16 da Lughezzano e dopo 9 km si è conclusa a Bosco Chiesa Nuova.

Camilla Crippa e Aksel Artusi sul podio

Hanno gareggiato sui 9 km assieme agli Assoluti, prima Camilla Crippa valsassinese di Introbio, rappresentante dello Sc Primaluna che grazie all’11° posto assoluto nella categoria Giovani/Seniores ottenuto in 41’02”2, si prende il bronzo nella categoria Aspiranti (Under 18). Lei che è ancora 16enne e con altri due anni davanti per potersi migliorare ulteriormente, davanti a lei sul podio Iris Pinter De Martin del Cs Carabinieri che con 36’03”7 oltre al titolo di categoria sfiora anche l’impresa di vincere quello Assoluto classificandosi al 2° posto staccata di poco più di 1’. Al secondo posto tra le Aspiranti per lo Sc Gallio, Roberta Cenci che conclude in 40’32”0.

Stessa categoria per Aksel Artusi di Primaluna ma che difende i colori dello Sportingclub Livigno, per lui vittima di crampi poco dopo metà gara arriva il 15° posto Assoluto ma quel che più conta è l’argento conquistato tra gli Aspiranti, 31’58”0 il suo tempo contro il 31’13”0 del neo campione italiano 2021, Marco Gaudenzio del Bachman Sport College, a completare il podio Davide Negroni in 34’31”7 per lo Sc 13 Clusone. Aksel Artusi che settimana prossima farà l’esordio in coppa del mondo di skiroll.

Paola Beri, splendida 6^ assoluta e nettamente prima tra le Master 2

Si conferma come un’atleta molto valida nello ski roll, Paola Beri (Nordik Ski) oltre ad aver vinto nettamente tra le Master 2 con 37’38”3, va a prendersi un ottimo 6° posto nella classifica Assoluta a soli 2’29” dalla vincitrice.

Gare giovanili: Aurora Invernizzi e Marco Combi protagonisti

Vince per distacco tra le Under 14 (Ragazze) Aurora Combi del Nordik Ski, 3km in 12’30”5 lasciando la seconda classificata a quasi 30”, deve cedere in volata Marco Combi dello Sc Primaluna che conquista il 2° posto tra gli Under 12 (Cuccioli), 1km in 4’47” a soli 6 decimi dalla vittoria.

Nordik Ski ottimo il terzo posto tra le società

Ed è grande gioia tra i verdi del Nordik Ski, quando vengono premiate le società davanti a tutte la formazione dello Sc Bosco Lessinia imbattibile con i suoi 1052 punti ottenuti dai 36 atleti che hanno gareggiato, al 2° posto con 694 punti la Ubi Banca Goggi con 10 atleti, i Valsassinesi di punti ne totalizzano 321 con 7 atleti, 8° posto per gli altri valsassinesi, lo Sc Primaluna conquista con i suoi 5 rappresentanti 204 punti.

Gli altri risultati dei lecchesi