Campionato Italiano Ragazzi di sci nordico: Cecilia Bonacina 8^ nella staffetta

Tre giorni di gare organizzate dall’Us Primiero a Passo Cereda
Venerdì la sprint, sabato gare in distanza, domenica le staffette
PASSO CEREDA (TN) – Tre giorni di gare per il Campionato Italiano Ragazzi Under 14 di sci nordico, organizzati dall’Us Primiero sulla pista Passo Cereda. Quasi 300 atleti hanno gareggiato venerdì nelle qualifiche della gara sprint, sabato le prove in distanza, a chiudere l’evento tricolore la staffetta 4×3,300m (f/m/f/m).
Presenti i valsassinesi dello Sc Primaluna (2 atleti) e dello Sc Nordik Skivalsassina (4), venerdì la gara sprint, 1,1km partenza individuale in Tecnica Libera, Cecilia Bonacina (Sc Primaluna) chiude al 32° posto, Martina Bortot (Sc Primaluna) chiude al 111° posto, Greta Barbieri (Nordik Skivalsassina) chiude al 126° posto, Arianna Carissimi (Nordik Skivalsassina) chiude al 127° posto, Sofia Ghezzi (Nordik Skivalsassina) chiude al 133° posto, al maschile Crippa Riccardo (Nordik Skivalsassina) chiude al 112° posto.
Sabato la gara in distanza, 4km partenza individuale con Tecnica Classica, 2 giri da 2km, a vincere la trentina dello Sc Carisolo, Sofia Orsi con 13’23”7; a meno di 2” la seconda classificata, la veneta Anna Massella con 13’25”1, chiude il podio la lombarda Elisa Bonacorsi (Sc Gromo) con 13’32”1. Bene Cecilia Bonacina al 28° posto in 14’55”2, Martina Bortot chiude al 94^ posto in 16’35”4, Greta Barbieri chiude al 100° posto in 16’46”9, Arianna Carissimi chiude al 129° posto in 18’33”1, Sofia Ghezzi chiude al 132° posto in 20’09″9. Al maschile vince il lombardo della Alta Valtellina Filippo Pedranzini con 15’02”4, argento per il trentino Davide Trettel con 15’23”7, completa il podio un altro trentino Stefano Ganz con 15’34”6, Riccardo Crippa chiude al 122° posto con 20’32”2.
Domenica mattina la conclusione con le 67 staffette che hanno gareggiato per comitato, 4×3,3km partenza in Mass Start in Tecnica Libera, due atlete al femminile e due al maschile (f/m/f/m). Il Trentino vince il titolo in 46’38”4, al secondo posto Alto Adige in 47’14”5, chiudono il podio i lombardi della Alpi Centrali A (Elisa Bonacorsi, Giovanni Bonaldi, Stella Tadè, Filippo Pedranzini) con 47’30”8.
Bene Cecilia Bonacina all’8° posto nella formazione Alpi Centrali D in 48’56”7, nella formazione Alpi Centrali L Martina Bortot al 27° posto in 52’49”4, al 33° posto la formazione Alpi Centrali M con Greta Barbieri in 53’56”4, al 61° posto la formazione Alpi Centrali P con Arianna Carissimi in 58’42”7, al 64° posto la formazione Alpi Centrali Q Sofia Ghezzi e Riccardo Crippa in 1h01’13”7.