Campionato italiano Ragazzi di sci nordico, Marco Combi 4° nella gara sprint

A Campolongo di Rotzo (VI): sprint, distanza e staffette

Al via oltre 300 atleti della categoria Ragazze/i

CAMPOLONGO DI ROTZO (VI) – Tre giorni di gare per il Campionato italiano di sci nordico categoria Ragazzi/e (U14), organizzato dalla società Us Asiago Sci Club, sulla pista “Campolongo”. Venerdì mattina oltre 300 atleti in gara, 150 al maschile e ben 164 al femminile si sono sfidati per le qualifiche per la gara sprint. 1km di distanza, partenza individuale a 20” con Tecnica Libera.

Grandissima gara del valsassinese Marco Combi (Sc Primaluna) che nelle qualifiche conclude con il primo tempo in 2’48”4 con 2”2 di vantaggio. Gli altri valsassinesi: al 117° posto Omar Spotti (Nordik Ski Valsassina) con 3’40”7, al 140° posto Riccardo Crippa (Nordik Ski Valsassina) con 3’58”8, al 144° posto Mattia Artusi (Nordik Ski Valsasina) con 4’05”3.

Al femminile presenti 5 Ragazze: al 66° posto Nina Pomoni (Sc Primaluna) con 3’36”8, al 103° posto Cecilia Bonacina (Sc Primaluna) con 3’47”1, al 106° posto Greta Barbieri (Nordik Ski Valsassina) con 3’47”5, al 145° posto Elisa Barbieri (Nordik Ski Valsassina) con 4’11”9, al 155° posto Arianna Cariassimi (Nordik Ski Valsassina) con 4’24”6.

Dopo le qualifiche, l’unico atleta qualificato è stato Marco Combi che nella finale a sei è arrivato al 4° posto.

Sabato mattina gara in distanza

Gara in Tecnica Libera con partenza individuale ogni 30”, 2 giri al maschile per un totale di 5km. Nei primi 5 posti tutti i lombardi delle Alpi Centrali, a vincere è stato Zaccaria Bracchi (Sporting Livigno) con 12’37”, al 13° posto Marco Combi con 13’26”5, al 140° posto Riccardo Crippa con 17’27”6, al 141° posto Mattia Artusi con 17’32”5, al 145° Omar Spotti con 18’00”5.

Al femminile ha vinto l’atleta del Comitato Emiliano, Sara Proietti Cignitti (Winter Sc Subiaco) con 10’42”9, bene anche Cecilia Bonacina 39^ con 12’09”6, Nina Pomoni 85^ con 12’53”2, Greta Barbieri 112^ con 13’25”2, Elisa Barbieri 123^ con 13’38”4, Arianna Carissimi 158^ con 15’31”4.

Domenica si è concluso il Campionato Italiano con la staffetta

4 atleti, due al maschile e due al femminile, partenza in Mass Start con Tecnica Classica. Il quartetto delle Alpi Centrali vince il titolo con Dana Galli, Tobias Andreola, Sara Zanaboni, Zaccaria Bracchi il 34’29”1, al 12° posto Giulia Silvestri, Marco Combi, Melissa Bianchi, Stefano Vittone con 36’53”8, al 17° posto Serena Rigoni, Nicolas Cenini, Cecilia Bonacina, Marco Bonetti Pasinelli con 37’34”2, al 44° posto Silvia Negrini, Filippo Pedranzini, Nina Pomoni, Federico Bedognè con 39’54”8, al 57° posto Greta Barbieri, Gregorio Monaco, Emma Bonadei, Lorenzo Gurini con 41’12”4, al 57° posto Elisa Barbieri, Federico Toniatti, Maria Zanoli, Manuel Galletti con 41’15”4, al 71° posto Francesca Carizzoni, Riccardo Crippa, Linda Agoni, Mattia Artusi con 44’42”5, al 74° posto Arianna Carissimi, Raffaele Schiavalocchi, Elsa Stoppini, Leonardo Potè con 45’37”4, al 77° posto Melania Giudici, Mattia Ravizza, Emma Bonetti, Omar Spotti con 47’17”8.