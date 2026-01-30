Campionato nazionale ANA di sci di fondo: fine settimana di gare e eventi tra Barzio e Bobbio

Domenica 1° febbraio l’89^ edizione della competizione ai Piani di Bobbio, con circa 300 atleti da tutta Italia

Premiazioni nel pomeriggio di domenica al PalaNameless di Barzio

LECCO – Barzio e i Piani di Bobbio si preparano ad accogliere l’89ª edizione del Campionato nazionale ANA di sci di fondo, in programma domenica 1° febbraio. L’evento è organizzato dalla Sezione ANA di Lecco insieme al Gruppo Alpini di Barzio, che proprio quest’anno celebra il centenario della propria fondazione.

Le gare si svolgeranno nella mattinata di domenica sulla pista Rododendri ai Piani di Bobbio, lungo l’anello omologato di 2,5 chilometri che in passato ha già ospitato manifestazioni di livello nazionale. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, le recenti nevicate hanno garantito condizioni ottimali per lo svolgimento della competizione. Al via sono attesi poco meno di 300 concorrenti, provenienti da diverse regioni italiane, suddivisi per categorie e classi di età, con percorsi differenziati. La partenza del primo atleta è fissata per le ore 9.00, mentre la conclusione delle gare è prevista entro mezzogiorno.

Il programma prenderà il via già sabato 31 gennaio a Barzio, con le cerimonie inaugurali. Dalle ore 15.00 è previsto l’ammassamento, seguito alle 15.45 dall’alzabandiera presso la tensostruttura di via Provinciale. Da qui partirà la sfilata verso il centro del paese, dove si terranno l’accensione del tripode del Campionato e la lettura della formula di apertura da parte del consigliere nazionale e responsabile della Commissione sport ANA Gianpiero Maggioni, oltre agli interventi delle autorità. Alle 17.00, nella chiesa parrocchiale, sarà celebrata la Santa Messa. La giornata di sabato si concluderà alle 19.30 al Pala Nameless con il Rancio alpino, su prenotazione, seguito dall’estrazione della lotteria.

Le premiazioni degli atleti si svolgeranno nel pomeriggio di domenica, a partire dalle 14.30, sempre al Pala Nameless di Barzio, con l’ammainabandiera previsto per le ore 16. Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, gli alpini della Sezione di Lecco, del Gruppo di Barzio e della Protezione civile sezionale sono impegnati da giorni nei preparativi, dall’allestimento delle strutture di servizio alla battitura del tracciato di gara. L’Ufficio gara sarà operativo al Pala Nameless già da sabato mattina, dalle ore 9, per la distribuzione di pettorali e pacchi gara agli atleti.