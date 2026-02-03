Campionato Nazionale ANA di sci di fondo: successo a Bobbio, bravi i lecchesi

Oltre duecento partecipanti e ottime prestazioni per i lecchesi nell’89° Campionato organizzato dalla Sezione di Lecco e dal Gruppo Alpini di Barzio

Daniel Antonioli e Roberto Gianola tra i lecchesi più brillanti, mentre la Sezione di Lecco si è piazzata quarta su 35 nella classifica per Sezioni e seconda tra gli aggregati

PIANI DI BOBBIO – Una splendida giornata di sole e neve ha fatto da cornice, domenica 1° febbraio ai Piani di Bobbio, all’89° Campionato Nazionale ANA di sci di fondo, organizzato dalla Sezione di Lecco e dal Gruppo Alpini di Barzio, che così hanno inaugurato i festeggiamenti per il centenario di fondazione.

Oltre duecento partecipanti si sono sfidati lungo la pista Rododendri. Tra i soci effettivi, il primo posto assoluto è andato a Fabio Pasini, bergamasco con una lunga esperienza internazionale in maglia azzurra, seguito dai valtellinesi Francesco Rossi e Christian De Lorenzi.

Ottime le prestazioni dei lecchesi: Daniel Antonioli si è piazzato quinto, Roberto Gianola settimo, mentre Laura Colombo, valsassinese e alpina del Centro Sportivo Esercito, ha chiuso dodicesima. Tra i soci aggregati, da segnalare il terzo posto di Alessio Maroni.

Nella classifica per Sezioni, vinta da Trento, la Sezione di Lecco si è piazzata quarta su 35 e seconda tra gli aggregati. Tra le categorie singole, i risultati più significativi dei lecchesi sono stati:

Categoria A1: Daniel Antonioli 2°

Categoria A3: Roberto Gianola 3°

Categoria A7: Natale Arrigoni 2°

Categoria B1: Alessio Maroni 3°

Categoria B2: Francesco Gianola 1°

Categoria B6: Egidio Manzoni 3°

Le premiazioni si sono svolte domenica pomeriggio al Pala Nameless di Barzio, dopo il tradizionale Rancio alpino. Sabato erano già iniziate le cerimonie inaugurali, con la partecipazione dei vessilli delle Sezioni ANA, dei gagliardetti dei Gruppi e delle penne nere accompagnate dai familiari.

L’ANA nazionale era rappresentata dai consiglieri Gianpiero Maggioni, responsabile della Commissione sport, Giovanni Badano (Sezione di Imperia) e dal lecchese Renato Spreafico. Presenti anche numerose autorità locali, tra cui il prefetto di Lecco Paolo Ponta, accolto dal presidente sezionale Emiliano Invernizzi.

“Un particolare ringraziamento va alle penne nere in gara e a tutti coloro che hanno organizzato e preparato il Campionato, garantendone la buona riuscita, così come agli enti pubblici e ai privati che in modi diversi hanno sostenuto l’iniziativa”.

(Tutte le foto sono di Alberto Locatelli)