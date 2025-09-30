Campionato Provinciale Csi di corsa su strada, la Virtus Calco vince anche la 5^ prova

Al secondo posto il Csc Cortenova, al terzo il Team Pasturo
A Vestreno, organizzata della Polisportiva Valvarrone, la penultima prova della Gran Combinata
VESTRENO – Organizzata dalla Polisportiva Valvarrone, domenica mattina si è corsa la 5^ prova del Campionato Provinciale Csi della Gran Combinata di corsa su strada, 10 società al via, ben 160 atleti dai Cuccioli fino ai Veterani B. Premi per tutti, ai primi tre dai Cuccioli fino ai Seniores una coppa, dagli Amatori A fino ai Veterani B pacco regalo per i primi tre, coppa alle prime sette società.
Nella quinta prova vince ancora il Gs Virtus Calco con ben 809 punti, al secondo posto il Csc Cortenova con 699 punti, terzo posto il Team Pasturo con 468 punti, quarto posto per la Polisportiva Bernate con 331 punti, quinto posto per i padroni di casa della Polisportiva Valvarrone con 200 punti, sesto posto As Premana con 185 punti, settimo posto Polisportiva Pagnona con 106 punti, ottavo posto Polisportiva Bellano con 79 punti, al nono posto Us Derviese con 64 punti, presente l’Atletica Alto Lario fuori punteggio.
La sesta e ultima prova sabato 11 ottobre a Calco, valida anche come terza e ultima prova del Campionato regionale di corsa su strada.
Tutti i podi di domenica a Vestreno
- Cucciole/i
1^ Jara Loshi (Atl Alto Lario), 2^ Melissa Cavalli (Pol Bellano), 3^ Greta Gianola (As Premana).
1° Riccardo Vitali (Pol Bellano), 2° Teo Gianola (As Premana), 3° Gregorio Pagangriso (Us Derviese).
- Esordienti
1^ Anna Rigonelli (Virtus Calco), 2^ Viola Colombo (Virtus Calco), 3^ Cristina Gianola (As Premana).
1° Simone Bergamini (Team Pasturo), 2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo, 3° Diego Salvi (Atl Alto Lario).
- Ragazze/i
1^ Chiara Arrigoni (Csc Cortenova), 2^ Lavinia Origo (Virtus Calco), 3^ Anna Colombo (Virtus Calco).
1° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova), 2° Malick Oubon Taglini (Pol Valvarrone), 3° Dario Ghislandi (Virtus Calco).
- Cadette/i
1^ Martina Ragni (Atl Alto Lario), 2^ Argentina Necchi (Atl Alto Lario), 3^ Letizia Tarabini (Atl Alto Lario).
1° Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova), 2° Nicola Spano (Csc Cortenova), 3° Lorenzo Guido (Team Pasturo).
- Allieve/i
1^ Arianna Buzzoni (Csc Cortenova), 2^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 3^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova).
1° Federico Orlandi (Team Pasturo), 22° Marco Fazzini (As Premana), 2° Nicola Soggetti (Atl Alto Lario).
- Juniores
1^ Elisa Menatti (Us Derviese).
1° Marco Tunesi (Atl Alto Lario), 2° Daniele Guglielmo (Pol Valvarrone).
- Seniores
1^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 2^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 3^ Anastasiya Solovyeva (Virtus Calco).
1° Stefano Villa (Virtus Calco), 2° Nicolò Vergottini (Pol Bellano), 3° Juri Marelli (Team Pasturo).
- Amatori A
1^ Laura Nardo (Pol Pagnona), 2^ Costanza Antonello (Virtus Calco), 3° Roberta Pinchetti (Team Pasturo).
1° Gianni Codega (Csc Cortenova), 2° Daniele Tagliaferri (Pol Pagnona), 3° Diego Panzeri (Pol Pagnona).
- Amatori B
1^ Cinzia Beccalli (Virtus Calco), 2^ Sabina Fazzini (As Premana), 3^ Sabrina Mauri (Virtus Calco).
1° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 2° Carlo Benedetti (Csc Cortenovas), 3° Luca Bonfanti (Team Pasturo).
- Veterane/i A
1^ Eugenia Casati (Virtus Calco).
1° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 2° Oscar Balbiani (Team Pasturo), 3° Alessandro Vitali (Pol Bellano).
Veterane/i B
1^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate), 2^ Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco),
1° Lino Marelli (Team Pasturo), 2° Vincenzo Azzalini (Pol Bellano), 3° Dario Benatti (Virtus Calco).
- Intellettivo-Relazionali M/F Adulti
1^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova).