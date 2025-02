Campionato regionale di sci nordico: successo per Elisabetta Amici, Andrea Melesi e Stefano Aldè

A Chiesa Valmalenco il trofeo Pneumatici Valtellina – Memorial Eros Vedovati

Sabato il prologo, domenica l’inseguimento. Assegnati i titoli regionali dagli Under 14 fino ai Master

CHIESA VAL MALENCO (SO) – Week-end con il Campionato regionale di sci nordico, dalla categoria Ragazzi fino ai Master. Sabato il prologo, mentre domenica l’inseguimento valido per il titolo. Organizzata dalla Polisportiva Valmalenco, sulla pista San Giuseppe a Chiesa in Valmalenco, gara in tecnica libera con partenza individuale a 20”.

La prima gara è quella della categoria Ragazze, un giro di 4km con 58 atlete e a vincere Maria Eliz Longo Borghini (Valle Anzasca) con 11’51”6; la prima delle atlete lecchesi è stata Cecilia Bonacina (Sc Primaluna) con 12’41”4, al 21° posto Nina Pomoni (Sc Primaluna) 12’57”7, 29^ Greta Barbieri (Nordik Ski Valsassina) 13’48”3, 43^ Elisa Barbieri (Nordik Ski Valsassina) 14’45”8, 50^ Martina Bortot (Sc Primaluna) 15’44”7, 54^ Arianna Carissimi (Nordik Ski Valsassina) 16’56”2.

La seconda gara è quella dei Ragazzi con 53 atleti, 2 giri di 2,5km, vince Zaccaria Bracchi (Sporting Livigno) 12’18”5, molto bene Marco Combi (Sc Primaluna) 3° classificato con 12’32”6. Al 47°posto Mattia Artusi (Nordik Ski Valsassina) 17’39”0, al 48° Omar Spotti (Nordik Ski Valsassina) 17’57”1, 51° Riccardo Crippa (Nordik Ski Valsassina) 18’30”9.

Si passa alla categoria Allieve, stesso giro dei Ragazzi e dopo 12’56″7 a vincere l’orobica Ines Negroni (Sc 13 Clusone), molto bene la valsassinese Aurora Invernizzi (Cs Valsassina) 3^ con 13’46”. Al maschile 3 giri e dopo 7,5km a vincere è Stefano Negroni (Sc 13 Clusone) con 18’21”7. Due valsassinesi in gara, 15° Riccardo Bergamini (Sc Primaluna) 20’07”9, Matteo Rusconi 26° (Nordik Ski Valsassina) con 26’11”0.

Nella gara Giovani/Seniores/Master (7,5km) vince la padrona di casa Gemma Nani (Pol Valmalenco) con 20’53”1, bene al 3° posto Maria Invernizzi (Cm Valsassina) 21’38”5. Solamente 15 atlete in queste categorie, 3 lecchesi. Al 10° posto Elisabetta Amici 1^ F3 (Cm Valsassina) 24’40”3, al 12° posto Jasmin Aurora Gianola (Nordik Ski Valsassina) 25’30”9; 13^ Alessia Ruzza (Nordik Ski Valsassina) 27’17”8.

Ultima gara è quella dei Giovani/Seniores/Master, 36 atleti su 10km. Tutti i primi 4 sono dello Sporting Livigno e a vincere è stato Nicholas Rocca con 23’25”3, il migliore dei lecchesi è stato Marco Colombo (Sc Primaluna) 24’55”3, al 24° posto Andrea Melesi 1° M12 (Sc Primaluna), 30° Stefano Aldè 1° M4 (Cm Valsassina).

Domenica in gara anche U8, U10, U12 (senza il titolo), mentre dagli U14 in su in palio il titolo regionale

I più piccoli hanno sciato in tecnica classica, negli U8 (Super Baby) 1km in gara, a vincere è stata Virginia Compagnoni (Pol Le Prese) con 3’36”8, al 5° posto Giorgia, Mascheri (Nordik Ski Valsassina) con 6’00”7, al 6° posto Celeste Bolis (Nordik Ski Valsassina) con 6’06”12, al 7° posto Elisa Gianola (Nordik Ski Valsassina) con 6’07”1. Nei Super Baby maschile, 1km, a vincere è stato Alessandro Martinelli (Atl Valtellina) con 3’36”2, 6° Yuri Pomi (Nordik Ski Valsassina) con 6’05”3. Nella categoria Baby dopo 2km vince Adele Manzi (Sc Pontedilegno) con 8’09”6, al 14° posto Gaia Rigamonti (Nordik Ski Valsassina) con 14’05”2. Stessa distanza al maschile, vince Luca Andreola (Alta Valtellina) con 7’09”2, 22° Federico Mattia Carissimi (Nordik Ski Valsassina) con 9’18”7, 27° Mario Mascheri (Nordik Ski Valsassina) con 10’04”5, al 31° Giulio Gianola (Nordik Ski Valsassina) con 11’14”4, 33° Jacopo Scalco (Nordik Ski Valsassina) con 13’41”4, al 35° Matteo Combi (Nordik Ski Valsassina) con 15’47”6.

Ultime due gare senza titolo sono la categoria Cuccioli F/M, 3,5km e dopo 12’04”6 vince Elisa Picceni (Pol Valmalenco), 18^ Elisa Rusconi (Nordik Ski Valsassina) con 17’55”5, al 19° posto Sofia Piazza (Nordik Ski Valsassina) con 18’13”2, al 21° posto Giorgia Tantardini (Nordik Ski Valsassina) con 20’55”2. Al maschile Ruben Carrara (Sc Valserina) vince con 11’20”0, 5° posto Mattia Combi (Sc Primaluna) con 11’52”7, al 37° Lorenzo Bonacina (Sc Primaluna) con 14’12”5, al 41° posto Daniel Orlandi (Nordik Ski Valsassina) con 23’37”2.

Per il titolo regionale gara a inseguimento in tecnica classica

Il vincitore di sabato parte davanti a tutti e gli altri a seguire secondo i distacchi della prima prova. Dopo 4km nella categoria U14 (Ragazze) vince il primo titolo con Marta Elisa Longo Borghini (Valle Anzasca) col tempo totale di 25’16”1, al 12° posto Cecilia Bonacina (Sc Primaluna) in 26’57”5, 14^ Nina Pomoni (Sc Primaluna) con 26’59”4, 30^ Greta Barbieri (Nordik Ski Valsassina) con 29’40”6, 40^ Elisa Barbieri (Nordik Ski Valsassina) con 30’51”1, 45^ Martina Bortot (Sc Primaluna) con 31’45”3, 51^ Arianna Carissimi (Nordik Ski Valsassina) con 34’43”4.

Al maschile 5km vince il titolo Zaccaria Bracchi (Sporting Livigno) col totale di 25’57”6, sfiora il podio Marco Combi (Sc Primaluna) 4° con 26’45”5, al 44° Omar Spotti (Nordik Ski Valsassina) con 37’22”4, al 45° Mattia Artusi (Nordik Ski Valsassina) con 37’22”6, al 47° Riccardo Crippa (Nordik Ski Valsassina) con 38’44”2.

Nella categoria Allieve con 5km vince Ines Negroni (Sc 13 Clusone) col totale di 28’21”7, bella medaglia di bronzo per Aurora Invernizzi (Cm Valsassina) con 29’24”5; al maschile 7,5km e a vincere è stato Thomas Negroni (Sc 13 Clusone) col tempo di 38’47”5, al 17° posto Riccardo Bergamini (Sc Primaluna) con 43’36”2, al 25° Matteo Rusconi (Nordik Ski Valsassina) con 57’01”9.

Nella categoria Giovani, Seniores, Master femminile 7,5km vincono il titolo Irene Nicoli (Sc 13 Clusone) Giovani con 44’58”2, 14^ Sara Colombo (Gs I Camosci) Seniores con 1h02’02”, terzo e ultimo titolo al femminile 11^ Elisabetta Amici (Cm Valsassina) F3 con 53’34”8. Le altre lecchesi chiudono al 7° posto Maria Invernizzi (Cm Valsassina) con 47’04”3, al 12° posto Jasmin Maria Gianola (Nordik Ski Valsassina) con 53’54”4, al 13° posto Alessia Ruzza (Nordik Ski Valsassina) con 58’15”0.

Cinque titoli nelle ultime gare al maschile, 10km. Col totale di 49’52”3 vince il titolo tra i Giovani Nicholas Rocca (Sporting Club), al 3° posto Gioele Gaglia (Alta Valtellina) tra i Seniores con 50’21”0, al 19° posto Davide Maffeis (Cs I Camosci) tra i M1 con 57’00”0, al 12° posto Andrea Melesi (Sc Primaluna) tra i M2 con 53’24”3, al 27° posto Stefano Aldè (Cm Valsassina) tra i M4 con 1h09’44”, al 12° posto Marco Colombo (Sc Primaluna) con 53’24”3.