Ciacci, Gianola e Orlandi convocati per il Trofeo delle Regioni

A Val Brembilla il Campionato Regionale di corsa in montagna Cadetti

Podio tutto lecchese negli Allievi con Lorenzo Milesi, Moris Gianola e Lorenzo Gianola

VAL BREMBILLA (BG) – Domenica scorsa in scena il IV Trofeo Comune di Val Brembilla, gara di corsa montagna dagli Esordienti fino agli Allievi. Per i Cadetti/e il titolo regionale e, più importante, la convocazione con la rappresentativa lombarda per il Trofeo delle Regioni di corsa in montagna Cadette/i. I primi due classificati si mettevano in tasca la qualificazione, mentre il terzo atleta classificato potrebbe essere scelto dal coordinatore della corsa in montagna Roberto Ferrari.

Tra i lecchesi sono stati convocati Caterina Ciacci (Cs Cortenova), Francesco Gianola (Premana) che si erano classificati entrambi al 2° posto, e Federico Orlandi (Team Pasturo) in virtù del 3° posto a Val Brembilla e del 13° al campionato italiano di Cortenova (3° atleta lombardo).

L’Atl Valle Brembana vince il trofeo, secondo posto a Premana

Vince il trofeo l’Atl Valle Brembana (44 atleti) con 379 punti, al 2° posto Premana (14 atleti) con 173 punti, al 3° posto Pool Soc Atl Alta Valseriana (17 atleti) con 157 punti. Al 9° posto il Cortenova (4 atleti) con 52 punti, 10° posto al Team Pasturo (2 atleti) con 49 punti e al 16° Atl Lecco Colombo Costruzioni (1 atleta) con 8 punti.

Sette podi per gli atleti lecchesi

Non ce n’è per nessuno negli Allievi: Lorenzo Milesi vince per il Team Pasturo, Moris Gianola e Lorenzo Gianola sono al 2° e 3° posto (entrambi del Premana). Bene anche Oscar Luigi Pomoni 6° (Premana), Michael Gianola 7° (Premana), Michele Ambrogio Combi 9° (Cs Cortenova), Luca Colombo 13° (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Nelle Allieve 3^ Maria Fazzini (Premana).

Nelle Cadette 2^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 5^ Denise Mascheri (Cs Cortenova), 6^ Serena Gianola (Premana), 7^ Serena Mascheri (Cs Cortenova). Nei Cadetti 2° Francesco Gianola (Premana), 3° Federico Orlandi (Team Pasturo), 7° Ivan Pomoni (Premana), 24° Tomas Gianola (Premana), 26° Marco Fazzini (Premana), 27° Omar Bertoldini (Premana).

Nelle Ragazze 9^ Nina Gianola (Premana), 14^ Michela Pomoni (Premana). Per le Esordienti 12^ Ester Bertoldini (Premana).