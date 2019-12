Con la tradizionale cena inizia la stagione dello Sci Club Primaluna

Inizia ufficialmente la stagione dello Sci Club Primaluna

Sacrifici, allenamenti, speranze: le parole d’ordine della squadra

TACENO – Se le altre società festeggiano, con la cena sociale, la fine della stagione agonistica, lo Sci Club Primaluna Giovanni XXIII si è riunito venerdì sera alla trattoria Bellano di Taceno per dare ufficialmente inizio alla nuova stagione.

La società valsassinese presieduta da Piero Colombo è una delle pochissime società lecchesi che pratica lo sci nordico prendendo parte ai circuiti intercircoscrizionali, regionali e nazionali e, come ovvio, la stagione breve e intensa è tutta concentrata nel periodo invernale ed è già partita con alcune gare.

Cena sociale e saluti del presidente

Al termine della cena il presidente Colombo ha ringraziato in primis atleti e famiglie che supportano e collaborano nell’attività sportiva, e i volontari che col loro contributo permettono alla società di gestire la pista delle Grigne a Cortabbio, sede degli allenamenti del sodalizio sportivo quando le temperature lo permettono. Non è mancato il ringraziamento ai numerosi sponsor senza dei quali sarebbe difficoltoso, anzi impossibile, poter fare attività di alto livello visto che per le gare ci si deve spostare sovente anche fuori regione con costi non indifferenti.

Spazio agli allenatori

Prima Luca Bortot, successivamente Luigi Schena e infine Paolo Bergamini, ovvero tre allenatori del gruppo, hanno dato il loro contributo parlando di quello che si è fatto e di quello che si andrà a fare: sacrifici, allenamenti, speranze sono stati il filo conduttore negli interventi dei tecnici.

Sandro Marongiu allenatore del Team Pasturo

Chiamato a parlare anche l’allenatore del Team Pasturo Sandro Marongiu: “Sono contento dell’invito, ho iniziato nel 1973 come atleta dello sci club, da anni collaboro quando ne ho l’opportunità ma il grosso lavoro è il vostro. Voglio farvi i complimenti perché quest’anno due vostre atlete sono riuscite a coronare il sogno di arruolarsi in un gruppo militare. E’ facile far andare forte i giovanissimi, il difficile viene quando gli atleti crescono. Lo Sci Club Primaluna ha dimostrato, Anna Rossi e Laura Colombo ne sono la conferma, di aver lavorato bene e ora tocca a loro raccogliere i frutti di quello che avete seminato”.

Regalo agli atleti da parte del “Costa”

Costante Maroni, per tutti il “Costa”, è una figura insostituibile, negli anni scorsi era lui che assieme ad altri volontari si preoccupava di tenere in ordine la casetta della neve, ora la sua è una presenza costante alla guida dei pulmini sociali con gli atleti che si spostano da una sede all’altra in base alla tipologia di allenamenti da svolgere.

Nuove maglie e foto di rito con la torta

A breve arriveranno le nuove divise da gara ma intanto, per le foto di rito e il taglio della torta, sono state indossate le nuove maglie offerte da uno sponsor. Una serata ben riuscita e ora. con lo sguardo al cielo, si aspetta che la neve imbianchi la pista del fondovalle o per lo meno che consenta agli atleti di potersi allenare almeno ai piani di Bobbio sin da ora e non come l’anno scorso quando la neve era arrivata solo a metà stagione.