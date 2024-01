Con lo Snowrun Resinelli si apre la Nortec Winter Trail Running Cup

Il circuito partirà sabato 20 gennaio con la tradizionale gara ai piedi della Grignetta

“Aspettiamo altra neve nei prossimi giorni e siamo pronti a batterla per un percorso nelle migliori condizioni possibili”

PIANI RESINELLI – Il circuito Nortec Winter Trail Running Cup è pronto a partire con la prima delle tre tappe 2024; una vera e propria road mad in vista della finalissima di Tarvisio valevole quest’anno come Campionato Mondiale ISF di Sky Snow. Ad alzare il sipario sulla stagione delle corse sulle neve con ramponcini sarà Snowrun Resinelli in calendario nella caratteristica location a piedi della Grignetta per sabato 20 gennaio. Preparate ramponcini, casco e frontale e segnatevi l’appuntamento sul vostro calendario gare.

Con la neve che a inizio anno ha imbiancato i sentieri dei Piani Resinelli il comitato organizzatore capitano dal campione locale Daniel Antonioli è già all’opera: “Abbiamo subito iniziato a pestare l’anello di 14 km – ha detto l’atleta del team Scarpa /Nortec -. Ora il percorso gara è in perfette condizioni. Aspettiamo altra neve nei prossimi giorni e siamo pronti a batterla per rendere l’itinerario nelle migliori condizioni possibili. Vorrei ringraziare gli amici del Team Pasturo, Falchi Lecco e Gsa Cometa senza i quali non sarebbe possibile organizzare un evento di tale importanza. Anche quest’anno Nortec ci ha nuovamente scelti come tappa inaugurale del proprio circuito. Ciò per noi è motivo d’orgoglio e soddisfazione… Per questo ci teniamo che tutto vada al meglio”.

Per quanto riguarda l’aspetto logistico è confermato l’ormai collaudato anello di 14km (650 metri di dislivello), da affrontare obbligatoriamente con ramponcini ai piedi in caso di percorso ghiacciato, con il suggestivo passaggio all’interno della Miniera Anna. Qui, i concorrenti dovranno munirsi di casco e torcia frontale che dovranno essere consegnati prima del via agli addetti dell’organizzazione che provvederanno a passarli ai concorrenti all’ottavo chilometro di corsa, così da consentire il transito in totale sicurezza all’interno dei cunicoli sotterranei.

Programma

Ritrovo dalle 12 ai Piani Resinelli in Piazza della Chiesa

Chiusura segreteria ore 13.30

Briefing tecnico ore 13.45

Partenza in linea ore 14

Arrivo primi concorrenti 15

A seguire polenta taragna party

Premiazioni ore 16.30

Per altre info e iscrizioni www.snowmanresinelli.it

https://www.endu.net/it/events/snow-run-resinelli-winter-trail/

Gare Circuito Nortec 2024

20.01.24 – SNOW RUN RESINELLI WINTER TRAIL, Pian dei Resinelli (LC) https://www.snowmanresinelli.it/

17.02.24 – TEGLIO SUNSET WINTER RUN, Teglio (SO) https://www.tegliowinterrun.com/

03.03.24 – MISURINA WINTER RUN, Misurina (BL)

www.trecimeexperience.com

www.trecimeexperience.com 09.03.24 – TARVISIO WINTER TRAIL, Tarvisio (UD) https://www.tarvisiotrailrunning.com/

Regolamento e maggiori informazioni su: www.nortecsport.com