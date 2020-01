Coppa Europa di sci nordico, presenti le valsassinesi Anna Rossi e Laura Colombo

In scena sulla pista ‘Loris’ la Coppa Europea

Coppa Italia per i più giovani, bene Elena Rossi (Sc Primaluna Giovanni XXIII°)

PRAGELATO – Lo Sc Sestriere ha organizzato sulla pista “Loris” le gare Opa CUp, ovvero la Coppa Europa per le categorie Under 20 e Assoluti. Alle gare presenti anche le due fondiste valsassinesi arruolate nei corpi militari, Anna Rossi nel Cs carabinieri e Laura Colombo nel Cs Esercito.

Mass start e tecnica classica al primo giorno

3 giri da 5km, nella Under 20 la vittoria arride all’elvetica Nadja Kaelin in 50’50”5 seguita dalle connazionali Anja Weber in 50’50”7 e Anja Lozza a completare il podio con 50’56”0, al 4° posto la prima delle azzurre Martina Di Centa del Cs Carabinieri in 50’56”8, per Anna Rossi arriva il 26° posto con 58’06”6, 9° tra le 19 italiane al traguardo.

Nella gara successiva riservata alle Assolute, Laura Colombo che paga il passaggio di categoria e fatica a ritrovare i risultati della scorsa stagione, conclude al 25° posto con 56’12”2, doppietta canadese con Darhia Beatty in 49’09”0 a tagliare vittoriosa il traguardo davanti a Jones Chaterine Stewart che arriva in 49’17”1 a completare il podio l’azzurra delle Fiamme Oro, Sara Pellegrini in 49’47”7.

Elena Rossi bene nella Coppa Italia

Per la rappresentante dello Sc Primaluna Giovanni XXIII° arriva un ottimo 7° posto nella 10km mass start a tecnica libera, per la valsassinese 38’38”9, vittoria a Lucia Isonni dello Sc Schilpario in 36’35”7 seguita da Denise Dedei dello Sc Gromo in 37’37”0 e a completare il podio Veronica Silvestri dello Sporting Club Livigno in 37’39”3.

Seconda giornata di gare in tecnica libera

Se nella prima giornata si era gareggiato con temperature primaverili col termometro a segnare +7 gradi al traguardo, cambia completamente la seconda giornata dove il termometro ha segnato i meno 9 alla partenza e i meno 5 all’arrivo. 5km con partenza individuale a tecnica libera, podio tutto straniero con ancora Anja Weber sul podio, questa volta sul gradino più alto conquistato grazie al tempo di 14’35”3 e alle sue spalle la coppia tedesca Lisa Lohmann in 14’44”7 e Amelie Hofmann in 14’44”, altra medaglia di legno per l’azzurra Martina Di Centa col 4° posto in 14’47”, per Anna Rossi 23° posto in 16’09”7, in gara anche la sorella Elena che conclude al 45° posto in 17’15”3. Non parte nella seconda giornata Laura Colombo, tenuta precauzionalmente a riposo.

Soddisfatta a metà Anna Rossi

“Sto facendo una stagione altalenante, riesco ad esprimermi molto bene nelle sprint, un po’ meno nelle distance. A Pragelato non sono andata bene, però non bisogna piangersi addosso, ora si guarda ai campionati italiani del Bergamo Ski Tour e alle prossime gare”.