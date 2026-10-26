Coppa Italia Next Pro di skiroll, doppia vittoria per il valsassiense Aksel Artusi (Cs Esercito)

Bravissima anche Maria Invernizzi che vince la gara sprint Assoluta

Paola Beri chiude al 2° posto cedendo solamente la volata

VALDOBBIADENE (TV) – Coppa Italia skiroll Next Pro, organizzata dallo Sc Valdobbiadene, 8^ e ultima tappa, 15^ prova (6° Trofeo Memorial Pietro de Broi ed Evio Tiozzo) gara sprint, 0,8km per la categoria Giovanissimi, 1,5 km per tutte le altre categorie 1,5km, Tecnica Libera.

Grandissima gara per la categoria Assoluti, prima vince Maria Invernizzi (Cm Valsassina) la finale femminile, successivamente vince Aksel Artusi (Cs Esercito) capace di primeggiare nelle qualifiche, successivamente ai quarti e alle semifinali e infine nella finale. Presenti tanti atleti lecchesi (Valsassina) soprattutto gli atleti del Nordik Skivalsassina.

Tutti i vincitori e tutti i lecchesi

Giovanissimi F/M

1^ Giada Faraon (Sc Orsago), 14^ Gaia Rigamonti (Nordik Skivalsassina).

1° Simone Orsi (Sport Campiglio), 6° Federico Mattia Carissimi (Nordik Skivalsassina), 7° Mario Mascheri (Nordik Skivalsassina), 17° Giulio Gianola (Nordik Skivalsassina), 18° Jacopo Scalco (Nordik Skivalsassina), 24° Matteo Combi (Nordik Skivalsassina).

1^ Giada Faraon (Sc Orsago), 14^ Gaia Rigamonti (Nordik Skivalsassina). 1° Simone Orsi (Sport Campiglio), 6° Federico Mattia Carissimi (Nordik Skivalsassina), 7° Mario Mascheri (Nordik Skivalsassina), 17° Giulio Gianola (Nordik Skivalsassina), 18° Jacopo Scalco (Nordik Skivalsassina), 24° Matteo Combi (Nordik Skivalsassina). Children f/m

1^ Sara Proietti Cignitti (Winter Sc Subiaco), 13^ Greta Barbieri (Nordik Skivalsassina) 18^ Arianna Carissimi (Nordik Skivalsassina), 26^ Giorgia Tantardini (Nordik Skivalsassina), 27^ Elisa Rusconi (Nordik Skivalsassina).

1° Martina Folchi (Valle Anzasca), 15° Riccardo Crippa (Nordik Skivalsassina), 21° Daniel Orlandi (Nordik Skivalsassina).

1^ Sara Proietti Cignitti (Winter Sc Subiaco), 13^ Greta Barbieri (Nordik Skivalsassina) 18^ Arianna Carissimi (Nordik Skivalsassina), 26^ Giorgia Tantardini (Nordik Skivalsassina), 27^ Elisa Rusconi (Nordik Skivalsassina). 1° Martina Folchi (Valle Anzasca), 15° Riccardo Crippa (Nordik Skivalsassina), 21° Daniel Orlandi (Nordik Skivalsassina). Assoluto f/m

1^ Maria Invernizzi (Cm Valsassina), 7^ Paola Beri (Cm Valsassina), 9^ Camilla Crippa (Team Brianza).

1° Aksel Artusi (Cs Esercito), 28° Matteo Rusconi (Nordik Skivalsassina), 38° Daniele Zuliani (Nordik Skivalsassina).

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Domenica gara in distanza in Tecnica Classica per la 16^ e ultima tappa della Coppa Italia Next Pro

A Caneva (PN) ultima gara per la Coppa Italia Next Pro, 8^ tappa e 16^ prova, organizzata dalla società Sc Orsago, Mass Start (Up) in Tecnica Libera, distanze varie, partendo da 1km per la categoria U10 (Baby femminile) fino agli Assoluti (5 km al femminile, 7,8 km al maschile).

Vince ancora Aksel Artusi, 32’21”0 il suo tempo lasciando agli avversari a quasi 50” di distacco: “L’idea era di concludere le settimane di carico con due stimoli diversi e Aksel ha fatto tutto bene” ha detto il papà.

Gran bella gara anche per la Master per Paola Beri capace di correre forte con le Assolute, dopo i 5km perde solamente in volata contro Ilenia Casali (Gs Edelweiss).

Tutti i risultati dei vincitori e tutti i nostri