Coppa Italia Next Pro di skiroll, doppia vittoria per il valsassiense Aksel Artusi (Cs Esercito)

Bravissima anche Maria Invernizzi che vince la gara sprint Assoluta
Paola Beri chiude al 2° posto cedendo solamente la volata
VALDOBBIADENE (TV) – Coppa Italia skiroll Next Pro, organizzata dallo Sc Valdobbiadene, 8^ e ultima tappa, 15^ prova (6° Trofeo Memorial Pietro de Broi ed Evio Tiozzo) gara sprint, 0,8km per la categoria Giovanissimi, 1,5 km per tutte le altre categorie 1,5km, Tecnica Libera.
Grandissima gara per la categoria Assoluti, prima vince Maria Invernizzi (Cm Valsassina) la finale femminile, successivamente vince Aksel Artusi (Cs Esercito) capace di primeggiare nelle qualifiche, successivamente ai quarti e alle semifinali e infine nella finale. Presenti tanti atleti lecchesi (Valsassina) soprattutto gli atleti del Nordik Skivalsassina.
Tutti i vincitori e tutti i lecchesi
- Giovanissimi F/M
1^ Giada Faraon (Sc Orsago), 14^ Gaia Rigamonti (Nordik Skivalsassina).
1° Simone Orsi (Sport Campiglio), 6° Federico Mattia Carissimi (Nordik Skivalsassina), 7° Mario Mascheri (Nordik Skivalsassina), 17° Giulio Gianola (Nordik Skivalsassina), 18° Jacopo Scalco (Nordik Skivalsassina), 24° Matteo Combi (Nordik Skivalsassina).
- Children f/m
1^ Sara Proietti Cignitti (Winter Sc Subiaco), 13^ Greta Barbieri (Nordik Skivalsassina) 18^ Arianna Carissimi (Nordik Skivalsassina), 26^ Giorgia Tantardini (Nordik Skivalsassina), 27^ Elisa Rusconi (Nordik Skivalsassina).
1° Martina Folchi (Valle Anzasca), 15° Riccardo Crippa (Nordik Skivalsassina), 21° Daniel Orlandi (Nordik Skivalsassina).
- Assoluto f/m
1^ Maria Invernizzi (Cm Valsassina), 7^ Paola Beri (Cm Valsassina), 9^ Camilla Crippa (Team Brianza).
1° Aksel Artusi (Cs Esercito), 28° Matteo Rusconi (Nordik Skivalsassina), 38° Daniele Zuliani (Nordik Skivalsassina).
Domenica gara in distanza in Tecnica Classica per la 16^ e ultima tappa della Coppa Italia Next Pro
A Caneva (PN) ultima gara per la Coppa Italia Next Pro, 8^ tappa e 16^ prova, organizzata dalla società Sc Orsago, Mass Start (Up) in Tecnica Libera, distanze varie, partendo da 1km per la categoria U10 (Baby femminile) fino agli Assoluti (5 km al femminile, 7,8 km al maschile).
Vince ancora Aksel Artusi, 32’21”0 il suo tempo lasciando agli avversari a quasi 50” di distacco: “L’idea era di concludere le settimane di carico con due stimoli diversi e Aksel ha fatto tutto bene” ha detto il papà.
Gran bella gara anche per la Master per Paola Beri capace di correre forte con le Assolute, dopo i 5km perde solamente in volata contro Ilenia Casali (Gs Edelweiss).
Tutti i risultati dei vincitori e tutti i nostri
- Under 10 Baby (1km)
1^ Eleonora De Caneva 6’12”4 (Gs Edelweiss).
1° Marcello De Cia Mojca 6’19”3 (Pol Sovramonte).
- Under 12 Cuccioli (2km)
1^ Noemi Mecci 12’46”4 (Winter Sc Subiaco), 12^ Gaia Rigamonti 16’49”7 (Nordik Skivalsassina).
1° Daniel Tadè 10’52”8 (Sc Valseriana), 10° Mario Mascheri 14’47”3 (Nordik Skivalsassina), 11° Giulio Gianola 14’58”4 (Nordik Skivalsassina), 14° Federico Mattia Carissimi 15’19”7 (Nordik Skivalsassina), 15° Mattia Combi 16’06”2 (Nordik Skivalsassina), 16° Jacopo Scalco 16’10”0 (Nordik Skivalsassina)
- Under 14 Ragazzi (3km)
1^ Elisa Picceni 15’16”3 (Polisportiva Valmalenco), 18^ Elisa Rusconi 18’50”8 (Nordik Skivalsassina), 29^ Giorgia Tantardini 25’24”0 (Nordik Skivalsassina), 30^ Anabel Dubini 26’47”1 (Nordik Skivalsassina):
1° Renè Vistalli 13’53”9 (Sc Valserina), 15° Daniel Orlandi 20’32”6 (Nordik Skivalsassina), 17° Massimo Tedesco 21’’28”5 (Nordik Skivalsassina).
- Under 16 Allievi (5km)
1^ Sara Proietti Cignitti 27’52”5 (Winter Sc Subiaco), 14^ Greta Barbieri 33’32”7 (Nordik Skivalsassina), 20^ Arianna Carissimi 39’53”0 (Nordik Skivalsassina)
1° Davide Gasbarro 23’09”4 (Pescocostanzo), 11° Riccardo Crippa 27’53”3 (Nordik Skivalsassina).
- Assoluto f (5km)
1^ Ilenia Casali 26’34”0 (Gs Edelweiss), 2^ Paola Beri 26’35” (Cm Valsassina), 8^ Camilla Crippa 28’39”9 (Team Brianza), 10^ Maria Invernizzi 29’00”2 (Cm Valsassina), 41^ Carla Ticozzi 49’53”6 (Nordik Skivalsassina).
- Assoluto m (7,8km)
1^ Aksel Artusi 32’21”0 (Cs Esercito), 66° Matteo Rusconi 51’07”3 (Nordik Skivalsassina), 75° Giuliano Selva 56’44”9 (Nordik Skivalsassina), 76° Luigi Rusconi 56’45”3 (Nordik Skivalsassina).
- Master MCM m (5km)
1° Giancarlo Englaro 28’04”7 (Timau Cleulis), 17° Daniele Zulian 41’25”5 (Nordik Skivalsassina).
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