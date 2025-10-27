Coppa Italia Next Pro di skiroll. Valsassinesi in trasferta a Valdobbiadene

5° Trofeo Pietro de Broi ed Evio Tiozzo per la 19^ e 20^ tappa del circuito

Sabato la gara Sprint in Tecnica libera, domenica la gara in distanza a Tecnica Classica

VALDOBBIADENE (TV) – Sabato pomeriggio, organizzata dalla Sc Valboddiadene, si è svolta la 19^ tappa della Coppa Italia Next Pro, valida per il 5° trofeo Pietro de Broi ed Evio Tiozzo. Oltre 120 atleti hanno corso le gare sprint, partenza dai più piccoli con 800m fino agli Assoluti con due giri (1,6km). Preseti i valsassinesi del Nordik Ski con 11 atleti, il miglior risultato è stato di Federico Carissimi nelle semifinali e chiude al 5° posto della categoria Giovanissimi (2014/2018).

Tutti i vincitori e tutti i valsassinesi

Giovanissimi 0,8km

1^ Sara Di Fusco (Winter Sc Subiaco).

1° Giacomo Miaci (Winter Sc Subiaco), 4° Federico Carissimi (Nordik Skivalsassina), 9° Mario Mascheri (Nordik Skivalsassina), 10° Daniel Orlandi (Nordik Skivalsassina), 16° Jacopo Scalco (Nordik Skivalsassina).

1^ Nicole Falanelli (Olimpic Lama), 10^ Greta Barbieri (Nordik Skivalsassina), 12^ Arianna Carissimi (Nordik Skivalsassina), 17^ Sofia Ghezzi (Nordik Skivalsassina).

1° Ennio Del Sangro (Pescocostanza), 9° Matteo Rusconi (Nordik Skivalsassina), 11° Riccardo Crippa (Nordik Skivalsassina), 13° Mattia Artusi (Nordik Skivalsassina).

1^ Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama), 8^ Camilla Crippa (Team Brianza).

1° Riccardo Masiero (Valdobbiadene), 35° Daniele Zulian (Nordik Skivalsassina).

Domenica mattina si è conclusa la Coppa Italia Next Pro, 20^ tappa con la gara in distanza dagli U10 fino ai Master con partenza in Mass Start in Tecnica Classica. Ben 282 atleti in gara partendo dai più piccoli U10 con 2km fino agli Assoluti maschili con 7,8km e 660m di dislivello in salita.

Ancora presenti i valsassinesi del Nordik Ski e al via anche quelli della Comunità Valsassina, il miglior risultato è il 4° posto di Elisa Rusconi della categoria U12 con 2km.

Tutti i vincitori e tutti i valsassinesi

Under 10 1km

1^ Eleonora De Caneva 6’41”0 (Gs Edelweiss).

1° Geremia Gaiotto 6’39”4 (Sc Orsago), 7° Jacopo Scalco 9’04”2 (Nordik Skivalsassina).

1^ Maia Festi 12’16”2 (Made2win By Futura), 4^ Elisa Rusconi 13’29”0 (Nordik Skivalsassina), 19^ Giorgia Tantardini 21’08”2 (Nordik Skivalsassina).

1° Giacomo Miaci 11’32”9 (Winter Sc Subiaco), 10° Federico Mattia Carissimi 14’41”2 (Nordik Skivalsassina), 12° Mario Mascheri 15’59”9 (Nordik Skivalsassina), 14° Daniel Orlandi 17’09”1 (Nordik Skivalsassina).

1^ Cristina Bucci 15’43”6 (Pescocostanza), 7^ Greta Barbieri 18’03”7 (Nordik Skivalsassina), 10^ Arianna Carissimi 19’57”4 (Nordik Skivalsassina), 16^ Sofia Ghezzi 22’38”5 (Nordik Skivalsassina).

1° Davide Trettel 14’36”7 (Usd Cermis), 9° Riccardo Crippa 16’34”9 (Nordik Skivalsassina).

1^ Sara Proietti Cignitti 29’05”2 (Winter Sc Subiaco).

1° Thomas Gaole 26’31”0 (Orsi Bianchi), 16° Matteo Rusconi 31’56”1 (Nordik Skivalsassina), 19° Mattia Artusi 32’44”4 (Nordik Skivalsassina).

1° Paolo Sommavilla 28’04”4 (Sottozero Nordic Team), 6° Stefano Aldè 30’05”1 (Cm Valsassina), 18° Daniele Zulian 41’30”5 (Nordik Skivalsassina).

1^ Ilenia Casali 27’14”5 (Gs Edwlweiss), 9^ Camilla Crippa 29’36”4 (Team Brianza), 17^ Elisabetta Amici 33’18”7 (Cm Valsassina), 39^ Carla Ticozzi 49’14”4 (Nordik Skivalsassina).

1° Davide Battagini 33’02”6 (Sottozero Nordic Team), 87° Giuliano Selva 59’59”2 (Nordik Skivalsassina), 89° Luigi Rusconi 1h07’17” (Nordik Skivalsassina).

Premiazioni di giornata e premiazioni finali della Coppa Italia

Si è conclusa la Coppa Italia Next Pro, 20 tappe, 4 scarti individuali. Nella classifica di società il Winter Sc Subiaco vince con 19.768 punti, al secondo posto lo Sc Orsago con 19.426 punti, chiude il podio lo SS Mladina con 14.688 punti, al 6° posto il Nordik Ski Valsassina con 11.128 punti, al 18° posto il Cm Valsassina con 2.227 punti, al 23° posto lo Sc Primaluna con 1.743 punti, ben 116 società hanno portato punti nella classifica.

I migliori risultati individuali sono stati quelli di Maria Invernizzi 2^ tra la categoria Under 20 e Matteo Rusconi 3° tra la categoria Under 16.

Tutti i vincitori della Coppa Italia e i lecchesi nel top ten