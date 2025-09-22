Coppa Italia Nextpro di skiroll, Marco Colombo vince tra gli Aspiranti

Terzo Marco Combi tra gli Allievi, secondo Giulio Gianola e terzo Jacopo Scalco tra gli U10
Sci Club Primaluna e Nordik Ski Valsassina al 14° Trofeo Penne Nere di Sovere
SOVERE (BS) – Sabato pomeriggio ben 154 atleti hanno gareggiato per la 16^ tappa della Coppa Italia Nextpro di skiroll, partenza dalle 15.45 con i Baby, Cuccioli e Ragazzi, a seguire Allievi, Allieve, Giovani/Seniores maschili e Giovani/Seniores femminili.
Bene i valsassinesi. Marco Colombo (Sc Primaluna) vince la categoria Aspiranti (7,7km) con 31’52”2, secondo Carlo Mariani (Team Brianza) con 33’54”4, chiude il podio Andrea Rastelli (Pol La Prese) con 36’58”7.
Marco Combi (Sc Primaluna) terzo classificata tra gli U16 (Allievi) 5km in 23’41”6, a vincere è stato Federico Castelletti (Sc 13 Clusone) con 23’12”7, argento per Riccardo Zenoni (Sc Ardesio) con 23’19”8.
Doppio podio per il Nordik Ski Valsassina, nella categoria U10 (Baby) 1km, secondo Giulio Gianola con 7’08”8, terzo Jacopo Scalco con 8’07”3, a vincere è stato Michele Vistalli (Sc Valserina) con 5’51”2.
Tra le società Giovanile vince il Winter Sc Subiaco, terzo il Nordik Skivalsassina. Per somma dei tempi nella classifica di società giovanile (4 atleti), vince lo Sc Winter Subiaco con 1h05’18”, al secondo posto lo Sc Valserina con 1h09’33”, chiude il podio il Nordik Ski Valsassina con 1h23’18”. Per somma dei tempi nella società Assoluta (3 atleti), vince il Cs Esercito con 1h27’03, secondo il Gs Fiamme Gialle con 1h29’34”, chiude il podio l’Under Up Ski Team con 1h39’20”.
Tutti i vincitori e i lecchesi in gara
- Baby 1km
1^ Virginia Compagnoni5’52”1 (Pol Le Prese).
1° Michele Vistalli 5’51”2 (Sc Valserina).
- Cuccioli 1km
1^ Sara Epis 4’26”7 (Sc Valserina), 8^ Elisa Rusconi 5’32”8 (Nordik Skivalsassina), 11^ Giorgia Tantardini 7’07”4 (Nordik Skivalsassina).
1° Giacomo Miaci 4’18”0 (Winter Sc Subiaco, 6° Lorenzo Bonacina 5’31”7 (Sc Primaluna), 7° Mattia Federico Carissimi 5’48”1 (Nordik Skivalsassina), 8° Daniel Orlandi 5’52”4 (Nordik Skivalsassina), 11° Mario Mascheri 6’15”7 (Nordik Skivalsassina).
- Ragazzi 5km
1^ Elisa Picceni 31’04”8 (Pol Valmalenco), 5^ Martina Bortot 34’10”3 (Sc Primaluna), 6^ Cecilia Bonacina 34’25”6 (Sc Primaluna), 9^ Arianna Carissimi 41’02”3 (Nordik Skivalsassina).
1° Marco Bonetti Pasinelli 25’18”6 (Sc 13 Clusone).
- Allieve/i 5km
1^ Adele Andreolli 27’26”3 (Made2win By Futura).
1° Federico Castelletti 23’12”7 (Sc 13 Clusone), 8° Matteo Rusconi 30’55”3 (Nordik Skivalsassina), 9° Mattia Artusi 35’11”7 (Nordik Skivalsassina).
- Aspiranti 7,7km
1° Marco Colombo 31’52”2 (Sc Primaluna).
- Juniores
1^ Claire Frutaz 36’08”6 (Cs Esercito).
1° Luca Pietroboni 29’02”0 (Cs Carabinieri).
- Giovani/Seniores 7,7km
1^ Cristina Pittin 31’52”0 (Cs Esercito).
1° Davide Ghio 27’32”5 (Gs Fiamme Gialle), 10° Aksel Artusi 29’12”9 (Cs Esercito), 14° Marco Colombo 31’52”2 (Sc Primaluna), 34° Fiorenzo Magni 42’51”3 (Cm Valsassina), 49° Daniele Zulian 54’29”3 (Nordik Skivalsassina).
- Master M2 7,7km
1^ Patrizia Panizza 47’24”4 (Team Futura)
1° Antonio Sassano 31’43”0 (Valdobbiadene).
- Master M3 7,7km
1^ Milena Ghiradi 47’42”4 (Sc Mont Nery).
1° Marco Della Via 36’51”8 (Team Futura).
- Master M4 7,7km
1° Giuseppe Antonio Gervasoni 39’21”6 (Sc Zanetti-Goggi), 4° Fiorenzo Magni 42’51”3 (Cm Valsassina).
- Master M5 7,7km
1° Vittorio Torchitti 39’43”3 (Sc Ardesio), 6° Daniele Zulian 54’29”3 (Nordik Skivalsassina).