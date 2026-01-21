Coppa Italia sci nordico: ottimo 2° posto del lecchese Aksel Artusi nella sprint

A Falcade, nella gara in distanza, il valsassinese chiude nella top ten

Per le categorie U16/15/20 le gare erano valide anche per il Campionato Italiano

FALCADE (BL) – Week-end con la Coppa Italia di sci nordico, gare valide anche per il Campionato Italiano per le categorie Under 16/18/20. Sulla pista “Pietro Scola”, sabato si è corsa la sprint e domenica la gara in distanza sempre in tecnica classica, 3° Trofeo Ernesto Fenti.

Grandissima gara del lecchese di Primaluna Aksel Artusi (Cs Esercito) capace di salire sul podio al 2° posto nella finale della gara sprint (primo nella Under 23). Prima le qualifiche, successivamente vince i quarti e le semifinali e all’ultimo atto, un argento splendido. Orgoglioso il padre Luca: “Ottima la gara di Aksel che sta ritrovando buone sensazioni, dopo una discreta qualifica chiusa al 5° posto vince i quarti con autorevolezza, vince anche una complicata semifinale e nella finale cede il gradino più alto del podio al più esperto Giacomo Gabrieli per una tripletta del Cs Esercito”.

Per quanto riguarda gli altri atleti lecchesi in gara, nella U16/18 maschile, Marco Colombo (Sc Primaluna) conclude la sua gara ai quarti, per lui il 17° posto; Oscar Axel Gianola (Asc Sesvenna) 56° posto, Riccardo Bergamini (Sc Primaluna) 57° posto. Al femminile Aurora Invernizzi (Cm Valsassina) nella categoria U16/18 chiude al 16° posto nelle qualifiche, successivamente arriva ai quarti e chiude al 14° posto.

Domenica mattina gara in distanza sempre in Tecnica Classica

10km in tecnica classica, 26’59”5 il tempo del vincitore Francesco De Fabiani (Cs Esercito), ancora una bella gara di Aksel Artusi che riesce a chiudere nel top ten, per lui il 9° posto con 27’40”6, le prime dodici posizioni tutte appannaggio dei gruppi militari.

Bene anche Marco Colombo (Sc Primaluna) 32° posto nella categoria U16/18 con il tempo di 32’17”9, a vincere è stato il poliziotto Thomas Maestri (Gs Fiamme Oro) con 28’28”9, al 58° posto Riccardo Bergamini (Sc Primaluna) con 33’52”. Nella gara femminile di 7,5km nella categoria U16/18 vince Emma Schwitzer (Cs Carabinieri) con il tempo di 26’10”7, al 21° posto Aurora Invernizzi (Cm Valsassina) chiude con il tempo di 29’00”2.