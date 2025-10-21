Coppa Italia skiroll: successi di Maria Invernizzi e Marco Combi

17^ e 18^ tappa sul Monte Bondone
Sabato sprint in tecnica libera, domenica mass start in tecnica classica
MONTE BONDONE (TN) – 17^ e 18^ tappa della Coppa Italia Next Pro di skiroll: sabato la gara Sprint, prima le qualifiche sulla distanza dei 200m, dalla categoria Pulcini fino ai Giovani/Seniores. Organizzata dalla società Team Futura a Trento in Tecnica Libera partenza individuale a 20”; 145 atleti hanno gareggiato nelle qualifiche, poi ottavi, quarti, semifinali e finale a quattro.
Molto bene i valsassinesi in gara: Maria Invernizzi (Cm Valsassina) 3^ nella Giovani/Seniores e 1^ nella categoria Giovani (U18/U20), 3° posto anche per Marco Combi (Sc Primaluna) nella categoria Children.
Tutti i vincitori e i valsassinesi in gara
- Pulcini
1^ Sara Di Fusco (Winter Sc Subiaco), 10^ Elisa Rusconi (Nordik Skivalsassina), 15^ Giorgia Tantardini (Nordik Skivalsassina), 22^ Elisa Gianola (Nordik Skivalsassina).
1° Giacomo Miaci (Winter Sc Subiaco), 9° Federico Carissimi (Nordik Skivalsassina), 12° Mario Mascheri (Nordik Skivalsassina), 14° Daniel Orlandi (Nordik Skivalsassina), 18° Giulio Gianola (Nordik Skivalsassina), 18° Jacopo Scalco (Nordik Skivalsassina).
- Children
1^ Nicole Falanelli (Olimpic Lama), 15^ Greta Barbieri (Nordik Skivalsassina), 19^ Arianna Carissimi (Nordik Skivalsassina), 29^ Sofia Ghezzi (Nordik Skivalsassina).
1° Martino Folchi (Valle Anzasca), 3° Marco Combi (Sc Primaluna), 4° Matteo Rusconi (Nordik Skivalsassina), 11° Riccardo Crippa (Nordik Skivalsassina), 13° Mattia Artusi (Nordik Skivalsassina),
- Giovani/Seniores
1^ Lisa Bolzan (Sc Orsago), 3^ Maria Invernizzi (Cm Valsassina), 7^ Camilla Crippa (Team Brianza).
1° Michele Valerio (Us Carisolo).
Domenica mattina la gara in distanza sul percorso Trento-Monte Bondone, gara in Tecnica Classica con partenza Mass Start. La distanza va da 1km per la categoria U10 Baby, fino agli 8,5km bella categoria Giovani/Senior al maschile. Quasi 300 atleti hanno corso la 18^ tappa della Coppa Italia, ben 90 atleti nella gara più lunga.
Marco Combi (Sc Primaluna) dopo 4,5km vince la gara tra gli Allievi (U16) con 21’13”0, al secondo posto Lorenzo Briscoli (Marzola Csd) con 21’36”7, bene le valsassinese Camilla Crippa (Team Brianza) 6^ tra la gara Giovani, Seniores, Master (2^ tra la categoria Seniores) e Maria Invernizzi (Cm Valsassina) 9^ (2^ tra le U18).
Tutti i risultati della gara di domenica e tutti i lecchesi
- U10 (Baby) 1km
1^ Sophia Kosuta 6’25” (SS Mladina), 11^ Elisa Gianola 12’21”8 (Nordik Skivalsassina).
1° Geremia Gaiotto 6’01”7 (Sc Orsago), 6° Giulio Gianola 8’16”4 (Nordik Skivalsassina), 8° Jacopo Scalco 8’53”0 (Nordik Skivalsassina).
- U12 (Cuccioli) 2km.
1^ Maia Festi 12’16”8 (Made2Win By Futura), 7^ Elisa Rusconi 14’02”6 (Nordik Skivalsassina), 17^ Giorgia Tantardini 19’41”2 (Nordik Skivalsassina).
1° Giacomo Miaci 11’36”6 (Winter Sc Subiaco), 13° Federico Mattia Carissimi 15’42”8 (Nordik Skivalsassina), 14° Mario Mascheri 16’17”3 (Nordik Skivalsassina), 16° Daniel Orlandi 19’17”9 (Nordik Skivalsassina).
- U14 (Ragazzi) 3,5km
1^ Sofia Orsi 18’58”6 (Us Carisolo), 10^ Greta Barbieri 21’27”9 (Nordik Skivalsassina), 23^ Arianna Carissimi 23’57”8 (Nordik Skivalsassina), 24^ Sofia Ghezzi 24’21”8 (Nordik Skivalsassina), 28^ Sara Gianola 26’01”5 (Sc Primaluna).
1° Davide Trettel 16’53”0 (Usd Cermis), 6° Mattia Combi 18’17”6 (Sc Primaluna), 14° Riccardo Crippa 19’39”7 (Nordik Skivalsassina).
- U16 (Allievi) 4,5km
1^ Sara Proietti Cignitti 24’20”2 (Winter Sc Subiaco), 13^ Nina Pomoni 28’59”7 (Sc Primaluna).
1° Marco Combi 21’13”0 (Sc Primaluna), 20° Matteo Rusconi 27’11”8 (Nordik Skivalsassina), 21° Mattia Artusi 27’42”1 (Nordik Skivalsassina).
- Giovani/Seniores/Master 4,5km
1^ Alice Leoni 23’36”7 (Gds Fiamme Oro), 6^ Camilla Crippa 24’37”9 (Team Brianza), 9^ Maria Invernizzi 25’35”2 (Cm Valsassina), 34^ Carla Ticozzi 42’11”5
- Giovani/Seniores/Master 8,5km:
1° Thomas Maestri 32’32”9 (Gs Fiamme Oro), 87° Giuliano Selva 1h 05’23” (Nordik Skivalsassina), 89° Luigi Rusconi 1h 10’21” (Nordik Skivalsassina).
- Master C 4,5km
1° Paolo Sommavilla 24’02”4 (Sottozero Nordic Team), 5° Fiorenzo Magni 27’36”0 (Cm Valsassina).