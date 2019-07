Corsa in montagna: 5° prova per “Go In Up Affari & Sport”. I risultati

Go In Up Affari & Sport, 5^ prova giovedì sera con 166 classificati.

Cortenova/Parlasco poco più di 4km e 466m di dislivello.

CORTENOVA- Curata dal Cs Cortenova ecco la quinta prova delle otto in programma che completano la prima edizione del circuito Go In Up Affari & Sport.

Partenza alle ore 20 dal ponte di Bindo, un primo tratto pianeggiante che tocca il piccolo nucleo di abitazioni denominato “Piano”, attraversato si sale dolcemente sulla sterrata che si dirige verso le terme di Tartavalle percorrendo i primi due km su misto, prato, sterrato, e sentieri boschivi e dai 450m slm della partenza si è arrivati a quota 600 slm prima di ridiscendere di un centinaio di metri prima dell’erta finale che attraverso la “Bisaga” porterà gli atleti in quota alle porte di Parlasco.

Da qui l’ultimo tratto per le caratteristiche vie del borgo affrescato , l’arrivo al campo sportivo a quota 679m slm e dopo la fatica premiazioni e terzo tempo finale.

Martina Brambilla e Paolo Bonanomi svettano su tutti

Primo a tagliare il traguardo dopo 20’00” il falco Paolo Bonanomi che precede il compagno di società Lorenzo Beltrami che arriva in 20’21” con Simone Paredi dell’Atl Pidaggia 1528 a completare il podio maschile in 20’29”.

Martina Brambilla per la Vam Race vince la classifica femminile col tempo di 23’34” lasciandosi alle spalle l’atleta di casa Elisa Pallini che arriva in 24’44” a completare il podio Arianna Oregioni del Team La Sportiva in 24’53”.

Prossima tappa Civate / San Pietro al Monte

Dopo essere partito a metà maggio con la scalata al Zucco Angelone a Introbio, una pausa relativamente lunga e si ritornerà in gara con la sesta prova al 5 settembre con la Civate/San Pietro al Monte, prima delle ultime due tappe conclusive, la Carenno/Colle di Sogno al 19 settembre e la Premana/Premaniga del 10 ottobre.

Di seguito la top ten di Parlasco:

Femminile:

1^ Martina Brambilla 23’34” (Vam Race), 2^ Elisa Pallini 24’44” (Cs Cortenova), 3^ Arianna Oregioni 24’53” (La Sportiva), 4^ Elena Tagliaferri 25’11” (Pol Pagnona), 5^ Simona Fazzini 25’24” (As Premana), 6^ Paola Beri 25’49” (Nordik Ski), 7^ Debora Benedetti 26’00” (Team Pasturo), 8^ Alessia Bergamini 26’04” (Cs Cortenova), 9^ Giovanna Cavalli 26’45” (Atl Paratico), 10^ Giuliana Arrigoni 27’20”.

Maschile:

1° Paolo Bonanomi 20’00” (Falchi Lecco), 2° Lorenzo Beltrami 20’21” (Falchi Lecco), 3° Simone Paredi 20’29” (Atl Pidaggia 1528), 4° Luca Lanfranconi 20’34” (Falchi Lecco), 5° Luigi Pomoni 20’35” (As Premana), 6° Dionigi Gianola 20’53” (As Premana), 7° Jacopo Perico 21’03” (Santi Nuova Olonio), 8° Mohamed Ajbirane 21’06” (Team Pasturo), 9° Giovanni Artusi 21’20” (Cs Cortenova), 10° Francesco Finazzi 21’31” (Carvico Skirunning).