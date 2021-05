Campionati italiani giovanili di corsa in montagna. Cadetti/e e Allievi/e in gara

As Premana vince il campionato di società tra i Cadetti, Team Pasturo al 4° posto, tra le Cadette stesso piazzamento per il Cs Cortenova e ancora Pasturo sempre 4° tra le Allieve.

CONCESIO- Bella giornata primaverile quella che domenica mattina ha accompagnato i partecipanti alle gare valide per il campionato italiano individuale di società di corsa in montagna dedicato alle categorie Cadetti e Allievi maschili e femminili.

I più giovani hanno disputato anche il campionato per regioni con tre atleti per ogni rappresentativa, presente con i migliori due a portare punteggio per la classifica sia parziale maschile e femminile sia per la generale che sommava i punti ottenuti sia al maschile che al femminile e alla fine decretava la regione vincitrice del trofeo 2021.

Piemonte su Lombardia e Trentino nel trofeo delle regioni.

Al femminile la classifica arride al Piemonte che con 6 punti penalità vince la classifica davanti a Trentino secondo con 8 e alla Lombardia terza con 13.

Al maschile a pari punti concludono Piemonte e Veneto con 6 punti con la Lombardia al terzo posto con 10. La classifica combinata che assegnava il titolo per regioni vede il Piemonte saldamente in testa con 12 punti seguito dalla Lombardia con 23 e dal Trentino con 26, a seguire il Veneto con 31, la Valle D’Aosta con 42 e la Toscana con 50.

I risultati dei lecchesi

Non sfigurano gli atleti lecchesi presenti, prima gara con le Allieve che dovranno percorrere due giri piccoli, percorso reso difficoltoso dalla pioggia caduta nella giornata precedente e numerose cadute in discesa.

Davanti non c’è storia e le atlete dello Sportin Club Merano hanno una marcia in più, vince Anna Hofer già campionessa italiana 2021 di corsa campestre davanti alla compagna di club Lisa Leuprecht con Noemi Boggiato dell’Atl Saluzzo a chiudere il podio.

Bene le due lecchesi del Team Pasturo Michela Gritti che chiude 12^ e Camilla Crippa 15^.

Ecco poi allo starter i 76 Allievi che dovranno percorrere due giri grandi, anche qui nessuna sorpresa col trentino della Us Quercia Trentin grana, Francesco Ropelato campione italiano 2021 di corsa campestre a indossare una nuova maglia tricolore, alle sue spalle l’atleta della Rodengo Saiano Mico, Loris Cittadini e a completare il podio per l’Us Rogno, Nicola Morosini.

Giulio Mascheri del Cs Cortenova chiude al 16° posto, subito dietro per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni Daniele Gilardoni, ancora Cortenova col 49° posto di Nicolò Motta seguito per Premana dal 54° di Mauro Gianola.

Tocca alle Cadette che dovranno percorrere un unico giro lungo. Presenti le atlete del Cs Cortenova che concluderanno al 27° posto con Ilaria Artusi, al 32° con Aurora Combi, al 39° con Alessia Acquistapace e al 46° con Cristina Mascheri. Per l’As Premana Maria Fazzini conclude 47^ mentre Arianna Rizzi conclude al 49° posto al 56° per il Team Pasturo conclude Ylenia Bertoldini.

La gara non ha avuto storia con la coppia dello Sportclub Merano a dettare legge, a vincere Sofia Demetz davanti a Emm Pichler Ghiradello e podio completato da Licia Ferrari della Sa Valchiese.

Ultima gara in programma quella riservata ai Cadetti: due giri piccoli come per le Allieve e nella rappresentativa lombarda c’è il lecchese del Premana, Oscar Luigi Pomoni in virtù del 3° posto ai regionali di San Pellegrino.

A Concesio davanti a tutti conclude il piemontese dell’Atl Roata Chiusani, Alessio Romano che precede sul podio il siciliano Simeon Vittore Borromini per l’Asd Bike Caltavuturo e col veneto Marco Stupiggia del Nova Atl Città di Schio a completare il podio.

Numerosi i lecchesi presenti con Lorenzo Milesi del Team Pasturo al 17° posto a precedere in volata Luigi Oscar Pomoni, al 31° posto Paolo Gianola per Premana, al 34° per il Team Pasturo Lorenzo Forni che precede di una posizione Lorenzo Gianola del Premana, 38° posto per Carlo Tagliabue dell’Us Derviese, ancora Premana col 50° posto di Moris Gianola, per il Team Pasturo al 56° posto Simone Invernizzi, 76° posto per Michael Gianola (Premana), 77° per Tommaso Agostoni (Team Pasturo) e 86° per Marco Mascheri (Cs Cortenova).

Le premiazioni

A concludere la manifestazione, le premiazioni conclusive, tra le sei società chiamate per la premiazione finale al 4° posto le Cadette del Cs Cortenova con 100 punti, precedute dalle vincitrici dello Sportclub Merano con 164, dalla S.a Valchiese con 134 e dalla Podistica Valle Varaita con 115.

Bella affermazione tra i Cadetti per l’As Premana con 110 punti, dietro il Cusiocup con 91 e la Podistica Valle Varaita con 88, al 4° posto concludono i portacolori del Team Pasturo con 77 punti.

Tocca alle Allieve con Sportclub Merano a 113 punti davanti a Dolomiti Belluno seconde con 87 e Pol Albosaggia terzo con 70, bene al 4° posto il Team Pasturo con 55. La classifica definitiva per la categoria Allievi si avrà dopo il campionato italiano a staffetta in pro0gramma a Lanzada sabato 5 giugno.