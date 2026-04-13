Corsa in montagna. A Premana il Campionato Regionale di staffetta Cadetti/Allievi

Domenica mattina si è corso il 1° Trofeo Don Graziano Gianola am
Nel trofeo vince il Gs Csi Morbegno davanti ai padroni di casa del Premana
PREMANA – In gara domenica a Premana ben 100 staffette partendo dalla categoria Ragazzi fino agli Allievi, 46 atleti nella categoria Esordienti 10 individuale, presenti fuori classifica anche gli Esordienti 4/6/8; 22 società hanno portato oltre ben 300 atleti.
I primi sei della categoria Esordienti 10 sono saliti sul podio individuale, dai Ragazzi fino agli Allievi premiate le prime tre staffette, dalla categoria Cadette/i fino alle Allieve/i premiati dalla Fidal Lombardia con la medaglia e la maglietta del campionato Regionale, premi per tutti anche dalla società organizzatrice Premana.
Gran bella gara delle Allieve: Caterina Vavassori e Giulia Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sono state capaci di vincere il titolo, bene anche i padroni di casa di Premana, argento per Francesco Gianola e Denis Pomoni nella categoria Ragazzi, mentre Michele Bellati e Gianola Oscar vincono il bronzo nella categoria Allievi.
Tra le società i diavoli rossi del Gs Csi Morbegno vincono il 1° Trofeo Don Graziano Gianola con 484 punti, i padroni di casa di Premana chiudono al secondo posto con 337 punti, chiude il podio l’Atletica Alta Valtellina con 240 punti, 6° posto per i valsassinesi del Cs Cortenova con 169 punti, 8° posto per l’OSA Org Sportiva Alpinisti con 146 punti, 15° posto per il Team Pasturo con 79 punti, 18° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 56 punti, 22° posto per l’ASD Atletica 87 Oggiono con 17 punti.
Nella classifica di società per la Coppa Lombardia, a vincere è ancora il Gs Csi Morbegno con 342 punti, bene Premana 2° posto con 226 punti, chiude il podio l’Atletica Valle Brembana con 202 punti, 5° posto per Cs Cortenova con 146 punti, 13° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 56 punti, 15° posto per il Team Pasturo con 49 punti, al 21° posto l’ASD Atletica 87 Oggiono con 17 punti.
Tutti i vincitori e tutti i lecchesi in gara
- Esordienti
1^ Adele Manzi (Us Malonno), 2^ Cristina Gianola (Premana), 5^ Sofia Riva (Osa Org Sportiva Alpinisti), 6^ Greta Gianola (Premana), 8^ Lara Colombo (Cs Cortenova), 9^ Matilde Piloni (Osa Org Sportiva Alpinisti), 15^ Nicole Bonacina (Osa Org Sportiva Alpinisti), 23^ Amelia Buzzoni (Team Pasturo), 24^ Letizia Pomoni (Premana), 25^ Arianna Vittori (Premana).
1° Dante Dell’Oca (Gp Santi Nuova Olonio), 5° Marco Butti Osa Org Sportiva Alpinisti), 6° Paolo Tagliaferri (Premana), 8° Emiliano Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 9° Gabriele Melesi (Team Pasturo), 12° Teo Gianola (Premana), 19° Ludovico Marabese (Osa Org Sportiva Alpinisti), 20° Nicolò Sacchi (Osa Org Sportiva Alpinisti), 21° Alessandro Zuppardo (Osa Org Sportiva Alpinisti).
- Ragazze/i
1^ Elisa Picceni/Sofia Nani (As Lanzada), 6^ Letizia Pomoni/Maria Baruffaldi (Premana), 12^ Mia Colombo/Agnese Spano (Cs Cortenova), 18^ Ester Bertoldini/Rebecca Tagliaferri (Premana).
1° Gianbattista Giovannoni/Gabriele Romegialli (Gs Csi Morbegno), 2° Francesco Gianola/Denis Pomoni (Premana), 9° Simone Bergamini/Carlo Valsecchi (Team Pasturo), 11° Emanuele Codega/Matteo Codega (Premana), 15° Michele Magni/Pietro Combi (Cs Cortenova).
- Cadette/i
1^ Adele Pesenti/Camilla Losma (Atletica Valle Brembana), 13^ Greta Tagliaferri/Chiara Gianola (Premana), 14^ Maria Sacchi/Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono), 15^ Mariachiara Combi/Chiara Magni (Cs Cortenova), 16^ Matilde Spano/Chiara Arrigoni (Cs Cortenova).
1° Matteo Bongio/Giulio Zecca (Gs Csi Morbegno), 4° Mirco Pellizzaro/Rayane Matrane (Cs Cortenova), 8° Riccardo Fazzini/Leonardo Rizzi Premana), 10° Fabrizio Pomoni/Francesco Bellati (Premana), 16° Davide Benedetti/Jean Paul Artusi Mazzoni (Cs Cortenova).
- Allieve/i
1^ Caterina Vavassori/Giulia Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Margherita Giudici/Vanessa Andreotti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Serena Gianola/Laura Locatelli (Premana).
1° Davide Songini/Elia Ronchi (Gs Valgerola Ciapparelli), 3° Michele Bellati/Oscar Gianola (Premana), 4° Andrea Colombo/Lorenzo Guido (Team Pasturo), 8° Marco Fazzini/Rudi Gianola (Premana), 10° Nicola Spano/Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 14° Diego De Lorenzo/Andrea Malugani (Cs Cortenova).