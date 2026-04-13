Corsa in montagna. A Premana il Campionato Regionale di staffetta Cadetti/Allievi

Domenica mattina si è corso il 1° Trofeo Don Graziano Gianola am

Nel trofeo vince il Gs Csi Morbegno davanti ai padroni di casa del Premana

PREMANA – In gara domenica a Premana ben 100 staffette partendo dalla categoria Ragazzi fino agli Allievi, 46 atleti nella categoria Esordienti 10 individuale, presenti fuori classifica anche gli Esordienti 4/6/8; 22 società hanno portato oltre ben 300 atleti.

I primi sei della categoria Esordienti 10 sono saliti sul podio individuale, dai Ragazzi fino agli Allievi premiate le prime tre staffette, dalla categoria Cadette/i fino alle Allieve/i premiati dalla Fidal Lombardia con la medaglia e la maglietta del campionato Regionale, premi per tutti anche dalla società organizzatrice Premana.

Gran bella gara delle Allieve: Caterina Vavassori e Giulia Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sono state capaci di vincere il titolo, bene anche i padroni di casa di Premana, argento per Francesco Gianola e Denis Pomoni nella categoria Ragazzi, mentre Michele Bellati e Gianola Oscar vincono il bronzo nella categoria Allievi.

Tra le società i diavoli rossi del Gs Csi Morbegno vincono il 1° Trofeo Don Graziano Gianola con 484 punti, i padroni di casa di Premana chiudono al secondo posto con 337 punti, chiude il podio l’Atletica Alta Valtellina con 240 punti, 6° posto per i valsassinesi del Cs Cortenova con 169 punti, 8° posto per l’OSA Org Sportiva Alpinisti con 146 punti, 15° posto per il Team Pasturo con 79 punti, 18° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 56 punti, 22° posto per l’ASD Atletica 87 Oggiono con 17 punti.

Nella classifica di società per la Coppa Lombardia, a vincere è ancora il Gs Csi Morbegno con 342 punti, bene Premana 2° posto con 226 punti, chiude il podio l’Atletica Valle Brembana con 202 punti, 5° posto per Cs Cortenova con 146 punti, 13° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 56 punti, 15° posto per il Team Pasturo con 49 punti, al 21° posto l’ASD Atletica 87 Oggiono con 17 punti.

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Tutti i vincitori e tutti i lecchesi in gara