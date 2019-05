Corsa in montagna. A Premana la 10^ edizione del trofeo regionale

In palio i titoli regionali per le categorie Promesse, Seniores e Master

PREMANA – Con un occhio al cielo sperando nella clemenza del meteo, domenica mattina in località Giabbio, a Premana, la locale società sportiva ha organizzato le gare di corsa in montagna regionali che hanno messo in palio i titoli regionali per le categorie Promesse/Seniores e per tutte le Master sia maschili che femminili, mentre a livello provinciale titoli assegnati dalla categoria Ragazzi in su, in gara anche i più piccoli della categoria Esordienti, gli A a portare punti per il trofeo mentre quelli più piccoli B/C solo a livello promozionale.

Resta in casa il trofeo, nessuno resiste alla corazzata Premana.

Si sono presentati in forze e non poteva essere altrimenti visto che organizzavano la gara sui sentieri di casa e il risultato finale paga i loro sforzi, 523 i punti ottenuti dai biancocelesti contro i 281 dei diavoli rossi del Gs Csi Morbegno, a completare il podio di giornata il Gs Valgerola Ciapparelli con 232 punti. Presenti le lecchesi Cortenova che chiude al 9° posto con 127 punti, il Team Pasturo 13° con 70, la Pol. Pagnona 17° con 33 e l’Atl 87 Oggiono 18° con 24.

200 i partecipanti in gara sul rodato tracciato in località “Lavinol”

Primi a partire i piccoli delle gare promozionali che hanno percorso un breve tratto asfaltato nella zona industriale, alle 10.30 il primo start con la categoria Esordienti 10 femminile e subito arrivano i primi podi dei nostri, Chiara Gianola atleta di casa, precede Denise Mascheri del Cortenova, la successiva gara quella della pari età maschile vede l’intero podio appannaggio dei padroni di casa con Hubert Pomoni, Francesco Gianola e Marco Piganzoli.

Tocca alle Ragazze ma qui cambia la musica e sono le valtellinesi e le orobiche ad occupare il podio con Aurora Combi del Cortenova, 4^ al traguardo ad indossare la maglia di campione provinciale, tra i ragazzi a podio l’atleta di casa Oscar Luigi Pomoni col 2° posto e per lui anche il titolo provinciale. Tocca alle Cadette col podio regionale tutto targato Sondrio, la prima delle nostre Elisa Peverelli dell’Atl Alto Lario che vince il titolo provinciale col 4° posto finale, tra i Cadetti si ripete il copione e davanti sono scatenati gli atleti di Sondrio che occupano i primi 4 posti in classifica, a Giulio Mascheri del Cortenova col 5° posto il titolo provinciale. Noemi Gianola seconda tra le Allieve vince il titolo provinciale per Premana, Giovanni Artusi 3° al traguardo per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni lo vince invece tra gli Allievi.

Gare Assolute al via in 13 al femminile e in 44 al maschile

Le donne, con 13 atlete, si sono giocate i quattro titoli assegnati con le rappresentanti del Cs Cortenova a calare il poker, Alessia Bergamini vince la gara e il titolo Promesse, Maria Gianola 3^ al traguardo vince quello delle Master 45, Silvia Invernizzi 4^ vince quello Master 40 e Elisabetta Arrigoni 8^ quello delle Master 35. A queste atlete anche il titolo provinciale completato da Consuelo Bertoldini Premana tra le Juniores.

Va meglio al maschile con la partecipazione di 44 atleti che si sono sfidati sull’impegnativo percorso che prevedeva 1 giro piccolo e 3 grandi per un totale di 7660m. Va in fuga sin dall’inizio Remo Sciani del Gp Talamona e alla campana e ancora lui a guidare il gruppo ma nella tornata conclusiva l’atleta di casa Dionigi Gianola riesce a completare il recupero e taglia vittorioso il traguardo indossando così la doppia maglia di campione regionale e provinciale. Dietro si lotta per il titolo regionale che viene vinto nei Master 40 da Giovanni Gianola per Premana, da Gianbattista Muttoni della Pol Pagnona nella Master 55 e da Giuseppe Boschi dell’Osa Valmadrea nella Master 80. A questi anche il titolo provinciale vinto anche da Mirco Sanelli Premana tra gli Juniores, Tiziano Bertoldini del Cortenova tra i master 45, Fausto Lizzoli tra i Master 50 per il Ca Lizzoli e Franco Corti delll’Osa Valmadrera tra i Master 60.

