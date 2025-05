Corsa in montagna. A Premana la 4^ tappa della Coppa Lombardia

Una bella giornata di sport domenica

Ecco tutti i risultati

PREMANA – Organizzata dalla società AS Premana, domenica mattina si è svolta la XIV edizione del trofeo A.S. Premana, valido per la 4^ tappa della Coppa Lombardia Ragazzi, Cadetti, Allievi m/f. Per il comitato Como/Lecco dai Ragazzi fino ai Master hanno corso per il campionato Provinciale, presenti anche gli Esordienti 5/8 senza controllo dai giudici Fidal, dagli Esordienti 10 hanno preso punti per il trofeo.

In gara 45 piccoli atleti della categoria Esordienti 5/8, dagli Esordienti 10 fino ai Master ben 260 atleti, nella gara più partecipata sono quelli della categoria Cadetti ben 44 atleti.

Nella Coppa Lombardia (Ragazzi, Cadetti, Allievi m/f) vince l’Atletica Valle Brembana con 492 punti, al secondo posto la Polisportiva Albosaggia con 398 punti, al terzo posto i padroni di casa del Premana con 286 punti, 5° posto per il Cs Cortenova con 216 punti, 12° posto Team Pasturo con 90 punti.

Individuali la gara più importante è quella della categoria Allievi valido per il Campionato Regionale, molto bene i lecchesi, doppietta per al maschile vincono Francesco Gianola (Premana) e Federico Oralndi (Team Pasturo) 1° e 2°, al femminile 2^ Serena Mascheri, 3^ Caterina Ciacci entrambe del Cs Cortenova.

Tre vittorie per i lecchesi, per la categoria Esordienti 10 vincono Cristina Gianola (Premana), Simone Bergamini (Team Pasturo), per i Ragazzi vince Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova).

Per il Comitato Provinciale Como/Lecco, si ha corso per il Campionato Provinciale dai Ragazzi fino ai Master, vincono il titolo tra la categoria Ragazze/i, Veronica Rossini (Ag Media Sport) e Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), tra la categoria Cadette/i, Chiara Magni (Cs Cortenova) e Rayane Matrane (Cs Cortenova), tra la categoria Allieve/i, Serena Mascheri (Cs Cortenova) e Francesco Gianola (Premana), tra la categoria Juniores, Maria Fazzini (Premana) e Nicola Dedivtiis (Team Pasturo), la categoria Assoluta, Serena Gianola (Premana) e Giulio Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), categoria Master (SM35), Gianni Codega (Cs Cortenova), categoria (SF40) Sabrina Invernizzi (Cs Cortenova), (SM40) Daniele Tagliaferri (Pol Pagnona), (SF45) Silvia Invernizzi (Cs Cortenova), (SM45) Giovanni Gianola (Premana), (SF50) Maria Gianola (Cs Cortenova), (SM50) Tiziano Bertoldini (Team Pasturo), (SM60) Lino Marelli (Osa Org Sportiva Alpinisti), (SM65) Marino Tagliaferri (Pol Pagnona).

La top five giovanile delle gare a Premana.

Esordienti:

1^ Cristina Gianola (Premana), 2^ Maloc Morchid (Gs Valgerola Ciapparelli), 3^ Noemi Salvi (Atl Valle Brembana), 4^ Morena Mosconi (Atl Alta Valtellina), 5^ Letizia Pomoni (Premana).

Esordienti:

1° Simone Bergamini (Team Pasturo), 2° Ivan Zuccali (Atl Valle Brembana), 3° Mirko Bertoletti (N. Atletica Fanfulla Lodigiana), 4° Paolo Tagliaferri (Premana), 5° Giorgio Ghisalberti (Atl Valle Brembana).

Ragazze:

1^ Sofia Nana (As Lanzada), 2^ Selena Valli (Atl Valle Brembana), 3^ Aya Khattab (Pol Albosaggia), 4^ Veronica Rossini (Ag Media Sport), 5^ Adele Pesenti (Atl Valle Brembana).

Ragazzi:

1° Miro Pellizzaro (Cs Cortenova), 2° Davide Persico (Atl Valle Brembana), 3° Mirco Muntean (Gs Valgerola Ciapparelli), 4° Leonardo Rizzi (Premana), 5° Alessandro Bani (Pol Albosaggia).

Cadette:

1^ Camilla Losma (Atl Valle Brembana), 2^ Caterina Vavassori (Gp Valchiavenna), 3^ Sofia Bongini (Gs Csi Morbegno), 4^ Lucia Franzini (Ata Alta Valtellina), 5^ Linda Mazzoni (Gp Talamona).

Cadetti:

1° Valentino Zanoli (Asd Caddese), 2° Gabriele Vanini (Pol Albosaggia), 3° Marco Previsdomini (Pol Albosaggia), 4° Tommaso Tarca (Gs Csi Morbegno), 5° Elia Ronchi (Gs Valgerola Ciappasoni).

Allieve:

1^ Matilde Mologni (Pol Soc Alta Valseriana), 2^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 3^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 4^ Francesca Nobili (Pol Albosaggia), 5^ Giulia Dentella (Atl Valle Brembana).

Allievi:

1° Francesco Gianola (Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 3° Filippo Bertazzini (Pol Albosaggia), 4° Alex Vavassori (Atl Valle Brembana), 5° Lorenzo Bonzi (Atl Valle Brembana).

La Top Ten Assoluta nelle gare a Premana.

Femminile:

1^ Cinzia Cucchi (Atl Paratico), 2^ Serena Gianola (Premana), 3^ Maria Gianola (Cs Cortenova), 4^ Maria Fazzini (Premana), 5^ Consuelo Bertoldini (Team Pasturo), 6^ Silvia Invernizzi (Cs Cortenova), 7^ Cinzia Pomoni (Premana), 8^ Sonia De Agostini (Gp Valchiavenna), 9^ Sabrina Invernizzi (Cs Cortenova), 10^ Giovanna Michelini (Ag Media Sporto).

Maschile:

1° Paolo Gianola (Us Malonno), 2° Moris Gianola (Us Malonno), 3° Giulio Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4° Matteo Bonetti (Pol Albosaggia), 5° Nicola Dedivitiis (Team Pasturo), 6° Tiziano Bertoldini (Team Pasturo), 7° Juri Marelli (Osa Org Sportiva Alpinisti), 8° Emanuele Fazzini (Premana), 9° Marco Berlascini (Gs Csi Morbegno), 10° Fausto Rizzi (Premana).