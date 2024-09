Corsa in montagna. Andrea Elia 2° nei Senior. Paolo Gianola e Giulio Mascheri brillano negli Junior

A Casnigo la seconda e ultima prova del Campionato Italiano Assoluto e Juniores

Grande risultato per Premana che vince il titolo Italiano di società per gli Juniores

CASNIGO (BG) – Domenica scorsa oltre 200 atleti hanno gareggiato per la 2^ e ultima prova del Campionato Italiano di corsa in montagna. Al 5 maggio si era gareggiato nella prima prova (salita e discesa) a Lanzada, domenica mattina a Casnigo (organizzata da La Recastello Radici Group) si è svolta la prova solo in salita.

202 atleti in gara, 136 assoluti, 43 assolute, 25 Juniores al maschile e solamente 6 al femminile, 12 atleti nei Master SM60. Molto bene i lecchesi con Andrea Elia (La Recastello Radici Group) che sfiora la vittoria in volata (51’01”), davanti a lui di un soffio Paul Machoka (Atletica Saluzzo), chiude il podio Francesco Puppi (Atletica Valle Brembana) con 51’44”.

Molto bene i nostri Juniores, 2° Paolo Gianola (Premana) con 37’40” e 3° Giulio Mascheri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 38’41”, a vincere è stato Gabriel Bazzoli (Sa Valchiese) con 37’17”.

Nel Campionato Italiano di società, Premana vince il titolo italiano di società di corsa in montagna con la squadra Juniores.

Tutti gli altri lecchesi in gara