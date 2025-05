Corsa in montagna. Campionato Italiano Giovanile, il Cs Cortenova vince il titolo Allieve

La Valsassina si veste con il tricolore, grande spettacolo a Cortenova

Caterina Ciacci, Serena Mascheri, Francesco Gianola andranno all’International Under 18 Cup in Slovacchia

CORTENOVA – Il Cs Cortenova, che in passato aveva già organizzato con successo il Campionato Italiano Giovanile di corsa in montagna, in questo 2025 ha fatto ancora meglio superando se stessa. Sabato pomeriggio si è svolta la sfilata dei Comitati Regionali dei Cadetti/e con le sette rappresentative (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto, Toscana, Valle D’Aosta e Lombardia), presente anche il gruppo Moon Light Majorettes di Primaluna.

Domenica il via con le gare giovanili (Esordienti/Ragazzi), successivamente il Campionato Italiano Cadette/i e Allieve/i. 23 atlete nella Esordienti femminile, vince Adele Manzi (Us Malonno), negli esordienti (21 atleti) vince Gabriele Romegialli (Gs Csi Morbegno). Nelle Ragazze, ben 49 atlete al via, vince Sofia Nani (As Lanzada); nei Ragazzi (40 atleti) vittoria dei padroni di casa con Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova).

Per il Campionato Italiano Cadetti individuale, di società e per le regioni, 67 atlete al via, poco meno di 2,25km e dopo 11’08” vince Anita Pelissero (Atl Susa Adriano Aschieris). Il Piemonte stravince nella rappresentativa con 3 punti di penalità (2 atlete su 3 ogni rappresentativa), secondo Friuli Venezia Giulia con 10 penalità, terza la Lombardia con 13 penalità, chiudono Trentino con 22 penalità, Veneto con 23 penalità, Toscana con 25 penalità, Valle D’Aosta con 33 penalità.

Nei Cadetti, quasi 100 atleti, 3,5km e ancora una vittoria per il Piemonte, dopo 15’29” vince Valentino Zanoli (Asd Caddese). Trionfa ancora il Piemonte con 4 penalità, i lombardi al secondo posto con 6 penalità, al terzo posto il Veneto con 17 penalità; chiudono Trentino con 19 penalità, Toscana con 26 penalità, Friuli Venezia Giulia con 28 penalità, Valle D’Aosta con 31 penalità.

Il Campionato per Regioni combinata vede la vittoria del Piemonte con 7 penalità, la Lombardia al 2° posto con 18 penalità, Friuli Venezia Giulia con 38 penalità, al 4° posto il Veneto con 40 penalità, 5° posto il Trentino con 41 penalità, 6° posto Toscana con 51 penalità, 7° posto la Valle D’Aosta con 64 penalità.

Nel Campionato Italiano Allieve/i le prime due magliette tricolore

36 atlete, 3,5km da correre più forte possibile, le prime tre classificate vengono convocate in maglia azzurra nell’International Under 18 Cup a Donovaly (Slovacchia). Tutti gli occhi sono puntati sulle due atlete di casa. Dopo 19’05” vince Anna Giambalvo (Vittoria Atletica), grandissima gara per le due gialloblu valsassiensi del Cortenova, Caterina Ciacci seconda con 19’31” e Serena Mascheri terza con 19’32”.

Tocca agli Allievi, 58 atleti sui 4,5km del percorso. Parte forte l’atleta della Podistica Valle Varaita Matteo Bagnis e dopo 18’50” vince il titolo. Grande gare in rimonta per Francesco Gianola (Premana) argento con 19’01”, chiude il podio Filippo Bertazzini (Pol Albosaggia) con 19’50”. Quattro atleti lombardi andranno in maglia azzurra, mancano ancora due atleti per chiudere la formazione per scelta tecnica, probabilmente sarà determinante il Campionato Italiano a staffetta del 1° giugno.

Le premiazioni presso il Centro Polifunzionale di Bindo

Prima il pranzo e successivamente le premiazioni: iniziano gli Esordienti e Ragazzi; 5 atleti premiati, una confezione di formaggio e una medaglia ai primi tre classificati. Otto atleti premiati per la categoria Cadette/i e Allieve/i, confezione formaggio e pacco gara, iai primi tre del Campionato Italiano, in più, la maglietta, la medaglia e una confezione pacco gara. Presenti tutte le autorità: Paolo Germanetto Coordinatore Nazionale della corsa in montagna, Luca Barzaghi Presidente Fidal Lombardia, Sergio Galperti sindaco di Cortenova, Riccardo Benedetti presidente sociale del Csc Cortenova, Gian Paolo Riva e Filippo Fazzini Consiglieri Regionali Fidal, Giovanni Selva vice presidente sociale del Cs Cortenova e responsabile del settore Atletica, Marco Selva Vice Sindaco di Cortenova.

Tutti i vincitori delle gare a Cortenova e i risultati dei lecchesi

Esordienti f.

1^ Adele Manzi (Us Malonno), 7^ Matilde Orlandi (Team Pasturo), 12^ Matilde Mandelli (Team Pasturo), 13^ Giulia Spreafico (Team Pasturo), 14^ Agnese Spano (Cs Cortenova), 15^ Sara Benedetti (Cs Cortenova), 16^ Chiara Mancin (Team Pasturo), 21^ Amelia Buzzoni (Team Pasturo), 23^ Rebecca Tagliaferri (Premana). Esordienti m.

1^ Gabriele Romegialli (Gs Csi Morbegno), 2° Simone Bergamini (Team Pasturo), 7° Michele Magni (Cs Cortenova), 14° Francesco Gianola (Cs Cortenova), 15° Mirco Bianchi (Cs Cortenova), 17° Pietro Combi (Cs Cortenova, 18° Carlo Valsecchi (Team Pasturo). Ragazze

1^ Sofia Nani (As Lanzada), 2^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 13^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 16^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova), 17^ Chiara Gianola (Premana), 18^ Diletta Fazzini (Premana), 24^ Greta Barbieri (Team Pasturo), 28^ Giulia Fazzini (Premana), 30^ Ginevra Battaglia (Premana), 33^ Yasmin El Azzouzi (Team Pasturo), 43^ Ester Bertoldini (Premana), 44^ Elisa Gianola (Premana), 47^ Elena Malugani (Cs Cortenova). Ragazzi

1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 14° Leonardo Rizzi (Premana), 17° Denis Pomoni (Premana), 18° Fabrizio Pomoni (Premana),26° Francesco Bellati (Premana), 27° Francesco Gianola (Premana), 28° Michele Battaglia (Premana), 32° Matteo Plati (Team Pasturo), 34° Davide Benedetti (Cs Cortenova). Cadette

1^ Anita Pelissero (Atl Susa Adriano Aschieris), 30^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 49^ Maria Sacchi (Atl 87 Oggiono), 56^ Nina Gianola (Premana). Cadetti

1° Valentino Zanoli (ASD Caddese), 14° Nicola Spano (Cs Cortenova), 17° Rayan El Azzouzi (Team Pasturo), 22° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 25° Rayane Matrane (Cs Cortenova), 34° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 38° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 44° Diego Pomoni (Premana), 47° Oscar Gianola (Premana), 55° Matteo Orlandi (Team Pasturo), 63° Lorenzo Pomoni (Premana), 85° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 91° Andrea Malugani (Cs Cortenova). Allieve

1^ Anna Giambalvo (Vittorio Atletica), 2^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 3^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 15^ Gaia Rigamonti (Us San Maurizio), 23^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 33^ Laura Locatelli (Premana), 34^ Alessia Ruzza (Cs Cortenova). Allievi

Campionati di società fase unica corsa in montagna

Cadette

1^ Atletica Saluzzo 201 punti, 2^ Atletica Giò 22 Riviera 166 punti, 3^ Atl Alta Valtellina 132 punti, 27^ Cs Cortenova 31 punti, 32^ Atl 87 Oggiono 12 punti, 33^ Premana 5 punti.

1^ Pol Albosaggia 191 punti, 2^ Gs Csi Morbegno 152 punti, 3^ Cs Cortenova 133 punti, 4^ Team Pasturo 90 punti, 22^ Premana 34 punti.

Campionati di società fase 1 corsa in montagna

Allieve

1^ Cs Cortenova 95 punti, 2^ Vittorio Atletica 65 punti, 3^ Atl Susa Adriano Aschieris 63 punti, 19^ Premana 13 punti.

1^ Gs Quantin Alpenplus 151 punti, 2^ Atl Valle Brembana 146 punti, 3^ Atletica Sandro Calvesi 100 punti, 8^ Premana 89 punti, 21^ Team Pasturo 37 punti.