Corsa in montagna: cinque podi lecchesi nella Coppa Lombardia Giovanile

A Prosto di Piuro le gare valide anche per il Campionato Regionale Cadette/i

Il trofeo va al Gs Csi Morbegno. Sesto posto per il Cs Cortenova, settima l’As Premana

PROSTO DI PIURO (SO) – A Prosto di Piuro (SO) Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile (Ragazzi/Cadetti/Allievi, in gara anche gli Esordienti 10 fuori dal punteggio), in gara ben 310 atleti di 24 diverse società, presenti anche i più piccoli Esordienti 5/8.

Il trofeo Palazzo Vertemate Franchi va al Gs Csi Morbegno con 784 punti, l’Atletica Valle Brembana seconda con 765 punti, i padroni di casa del Gp Valchiavenna chiudono il podio con 632 punti. Nel top ten il Csc Cortenova, 6° posto con 455 punti; a soli 3 punti Premana, 7° posto con 452 punti. Team Pasturo chiude al 15° posto con 73 punti.

Individualmente 5 podi per i valsassinesi: Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) 2° tra i Ragazzi; Caterina Ciacci (Cs Cortenova) 2^ e Serena Mascheri (Cs Cortenova) 3^ tra le Allieve; Federico Orlandi (Team Pasturo) purtroppo è caduto mentre era in testa e ha dovuto accontentarsi del 3° posto tra gli Allievi; Chiara Arrigoni (Cs Cortenova) 3^ tra le Ragazze.

Tutti i vincitori e i lecchesi in gara

Esordienti

1^ Emma Pighetti (Gp Valchiavenna), 5^ Cristina Gianola (Premana), 10^ Letizia Pomoni (Premana), 15^ Matilde Orlandi (Team Pasturo), 27^ Agnese Spano (Cs Cortenova), 31^ Matilde Mandelli (Team Pasturo), 39^ Letizia Pomoni (Premana), 34^ Sofia Gianola (Premana).

1^ Emma Pighetti (Gp Valchiavenna), 5^ Cristina Gianola (Premana), 10^ Letizia Pomoni (Premana), 15^ Matilde Orlandi (Team Pasturo), 27^ Agnese Spano (Cs Cortenova), 31^ Matilde Mandelli (Team Pasturo), 39^ Letizia Pomoni (Premana), 34^ Sofia Gianola (Premana). Esordienti

1° Michele Romani (Atl Alta Valtellina), 5° Paolo Tagliaferri (Premana),11° Michele Magni (Cs Cortenova), 25° Mattia Gianola (Premana), 29° Francesco Gianola (Cs Cortenova), 30° Pietro Combi (Cs Cortenova).

1° Michele Romani (Atl Alta Valtellina), 5° Paolo Tagliaferri (Premana),11° Michele Magni (Cs Cortenova), 25° Mattia Gianola (Premana), 29° Francesco Gianola (Cs Cortenova), 30° Pietro Combi (Cs Cortenova). Ragazze

1^ Sofia Nani (As Lazada), 3^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 15^ Greta Tagliaferri (Premana), 21^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 22^ Chiara Gianola (Premana), 25^ Diletta Fazzini (Premana), 28^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova), 33^ Ginevra Battaglia (Premana), 41^ Giulia Fazzini (Premana), 44^ Elisa Gianola (Premana), 50^ Sara Gianola (Premana), 54^ Elena Malugani (Cs Cortenova), 56^ Ester Bertoldini (Premana).

1^ Sofia Nani (As Lazada), 3^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 15^ Greta Tagliaferri (Premana), 21^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 22^ Chiara Gianola (Premana), 25^ Diletta Fazzini (Premana), 28^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova), 33^ Ginevra Battaglia (Premana), 41^ Giulia Fazzini (Premana), 44^ Elisa Gianola (Premana), 50^ Sara Gianola (Premana), 54^ Elena Malugani (Cs Cortenova), 56^ Ester Bertoldini (Premana). Ragazzi

1° Leonardo Tarca (Gs Csi Morbegno), 2° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 15° Fabrizio Pomoni (Premana), 16° Leonardo Rizzi (Premana), 24° Francesco Gianola (Premana), 30° Denis Pomoni (Premana), 37° Michele Battaglia (Premana).

1° Leonardo Tarca (Gs Csi Morbegno), 2° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 15° Fabrizio Pomoni (Premana), 16° Leonardo Rizzi (Premana), 24° Francesco Gianola (Premana), 30° Denis Pomoni (Premana), 37° Michele Battaglia (Premana). Cadette

1^ Caterina Vavassori (Gp Valchiavenna), 12^ Chiara Magni (Cs Cortenova).

1^ Caterina Vavassori (Gp Valchiavenna), 12^ Chiara Magni (Cs Cortenova). Cadetti

1° Marco Previsdomini (Pol Albosaggia), 4°Rayane Matrane (Cs Cortenova), 9° Nicola Spano (Cs Cortenova), 14° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 24° Matteo Orlandi (Team Pasturo), 27° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 29° Riccardo Fazzini (Premana), 30° Diego De Lorenzi (Cs Cortenova), 40° Pietro Nicola Gianola (Premana), 47° Andrea Malugani (Cs Cortenova).

1° Marco Previsdomini (Pol Albosaggia), 4°Rayane Matrane (Cs Cortenova), 9° Nicola Spano (Cs Cortenova), 14° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 24° Matteo Orlandi (Team Pasturo), 27° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 29° Riccardo Fazzini (Premana), 30° Diego De Lorenzi (Cs Cortenova), 40° Pietro Nicola Gianola (Premana), 47° Andrea Malugani (Cs Cortenova). Allieve

1^ Matilde Mologni (Pol Soc Atl Alto Valseriana), 2^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 3^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 10^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 13^ Alessia Ruzza (Cs Cortenova), 14^ Laura Locatelli (Premana).

1^ Matilde Mologni (Pol Soc Atl Alto Valseriana), 2^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 3^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 10^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 13^ Alessia Ruzza (Cs Cortenova), 14^ Laura Locatelli (Premana). Allievi

1° Alex Vavassori (Gp Valchiavenna), 3° Federico Orlandi (Team Pasturo).