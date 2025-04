Corsa in montagna. Francesco Gianola e Federico Orlandi dominano la 1^ prova di Coppa Lombardia

A San Pellegrino il 38° Trofeo “Beppi Normanni” gara giovanile dalle Ragazze/i fino alle Allieve/i

2^ Caterina Ciacci, 3^ Serena Mascheri tra le Allieve, 3^ Chiara Arrigoni tra le Ragazze

SAN PELLEGRINO TERME (BG) – Domenica scorsa è partita la Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile, dai Ragazzi fino agli Allievi in gara per la coppa, le altre categorie hanno corso per il XXXVIII Trofeo “Beppi Normanni”. Appuntamento organizzato dall’Atletica Valle Brembana, il percorso è partito in Piazza San Francesco per arrivare alla baita del gruppo alpini in località Foppette.

Ben 251 atleti in gara (dagli Esordienti 10 fino agli Allievi, 28 le società che hanno portato i loro atleti per il trofeo. I padroni di casa dell’Atletica Valle Brembana dominano con 1761 punti, al secondo posto i diavoli rossi del Gs Csi Morbegno con 1263 punti, a chiudere il podio i lecchesi del Premana con 1100 punti. Buon 5° posto del Cs Cortenova con 720 punti.

Per la Coppa Lombardia (valida dai Ragazzi fino agli Allievi), vince ancora l’Atl Valle Brembana con 515 punti, al secondo posto Gs Csi Morbegno con 300 punti, Premana terzo con 284 punti, quarto posto per il Cs Cortenova con 240 punti. Il Team Pasturo, presente con un solo atleta, chiude al 18° posto con 29 punti.

Nel trofeo sei podi lecchesi

Partendo dalla categoria Esordienti femminile, seconda Cristina Gianola (Premana), nella categoria Ragazze terza Chiara Arrigoni (Cs Cortenova). Per la categoria Allieve due podi entrambi del Cs Cortenova: seconda Caterina Ciacci, terza Serena Mascheri; altri due podi per la categoria Allievi, vince Francesco Gianola (Premana) secondo Federico Orlandi (Team Pasturo).

La seconda gara della Coppa Lombardia il 13 aprile a Brembilla (BG) valida anche per il Campionato Regionale a staffetta Cadette/i, Allieve/i. Organizzata ancora dall’Atletica Valle Brembana in collaborazione con il Comune di Valle Brembilla e con l’Asd Camorone 2002. La gara valida per il 6° Trofeo Comune di Val Brembilla, vedrà al via dagli Esordienti fino agli Allievi. La gara è valida anche per il Campionato Regionale a staffetta dalla categoria Cadette/i e Allieve/i.

I vincitori a San Pellegrino e tutti i lecchesi in gara

Esordienti f.

1^ Noemi Salvi (Atl Valle Brembana), 2^ Cristina Gianola (Premana), 7^ Letizia Pomoni (Premana), 12^ Sofia Gianola (Premana), 15^ Agnese Spano (Cs Cortenova).

1° Michele Romani (Atl Alta Valtellina), 4° Paolo Tagliaferri (Premana), 9° Michele Magni (Cs Cortenova), 16° Pietro Combi (Cs Cortenova).

1^ Selene Valli (Atl Valle Brembana), 3^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 8^ Greta Tagliaferri (Premana), 12^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 22^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova), 23^ Diletta Fazzini (Premana), 25^ Elisa Gianola (Premana), 32^ Elena Malungani (Cs Cortenova), 34^ Sara Gianola (Premana), 37^ Ester Bertoldini (Premana).

1° Leonardo Tarca (Gs Csi Morbegno), 5° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 16° Fabrizio Pomoni (Premana), 17° Denis Pomoni (Premana), 21° Francesco Gianola (Premana), 26° Francesco Bellati (Premana), 27° Michele Battaglia (Premana), 32° Emanuele Codega (Premana), 39° Matteo Codega (Premana).

1^ Alessia Simonelli (Atletica Alta Valtellina), 18^ Nina Gianola (Premana), 19^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 27^ Michela Pomoni (Premana).

1° Tommaso Tarca (Gs Csi Morbegno), 4° Nicola Spano (Cs Cortenova), 6° Diego Pomini (Premana), 14° Rayane Matrane (Cs Cortenova), 15° Oscar Gianola (Premana), 22° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 23° Lorenzo Pomoni (Premana), 23° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova),29° Riccardo Fazzini (Premana), 34° Diego De Lorenzi (Cs Cortenova), 41° Pietro Nicola Gianola (Premana), 44° Andrea Malugani (Cs Cortenova).

1^ Matilde Mologni (Pool Soc Atl Alta Valseriana), 2° Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 3^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 5^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 10^ Serena Gianola (Premana), 14^ Carolina Fazzini (Premana), 15^ Laura Locatelli (Premana).

1^ Francesco Gianola (Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 8° Michele Bellati (Premana), 21° Ivan Pomoni (Premana), 22° Marco Fazzini (Premana).