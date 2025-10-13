Corsa in montagna giovanile. Tre vittorie lecchesi nella 5^ prova di Coppa Lombardia

Successi di Francesco Gianola (Allievi), Mirco Perllizzaro (Ragazzi) e Cristina Gianola (Esordienti)
Tra le società vince la Polisportiva Albosaggia e terzo posto per Premana. Nella Campionato di Società Regionale Allieve/i vince Cortenova, terzo Premana
DARFO BOARIO TERME (BS) – Domenica mattina, organizzata dall’Atletica Vallecamonica, 136 atleti hanno partecipato alla Corri in Castellino, gara giovanile di corsa in montagna, 5^ prova di Coppa Lombardia E/R/C/A, valida per i Campionati di Società per la categoria Allieve/i.
Per la Coppa Lombardia 5^ prova vince la Polisportiva Albosaggia con 437 punti, al secondo posto i giallirossi del Gs Csi Morbegno con 278 punti, al terzo posto Premana con 255 punti, al quarto posto il Cs Cortenova con 212 punti. Due podi nella società per i Campionato di Società Allieve/i, vince il Cs Cortenova con 81 punti, stessi punti della Polisportiva Albosaggia seconda, al terzo posto Premana con 77 punti.
Individualmente tre vittorie e tre podi per i nostri. Francesco Gianola (Premana), vice Campionato Mondiale U18, ha vinto la gara degli Allievi con 13’06”, al secondo posto la sorpresa Alex Vavassori (Gp Valchiavenna) a solo 5” di distacco, chiude il podio Davide Songini (Gs Valgerola Ciapparelli) con 13’25”.
Cristina Gianola (Premana) vince la categoria Esordienti 10 con 3’10”, al secondo posto un’altra atleta della stessa società, Maria Baruffaldi con 3’13”, a chiudere il podio con 3’16” Sara Svanella (Gs Valgerola Ciapparelli).
Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) vince tra la categoria Ragazzi con 5’49” a un solo secondo il bresciano Kevin Mariotti (Us Malonno) con 5’50″, chiude il podio Leonardo Rizzi (Premana) con 5’51”.
Tra le Allieve secondo posto l’azzurrina Serena Mascheri (Cs Cortenova) con 13’29”, a vincere è stata Matilde Mologni (Pol Società Alta Valseriana) con 13’22”, terzo posto Ilaria Bulanti (Polisportiva Albosaggia) con 13’54”. Presenti 31 atleti valsassinesi (17 Premana, 14 Cs Cortenova).
Tutti i vincitori e tutti i lecchesi in gara
- Esordienti 10
1^ Cristina Gianola (Premana), 2^ Maria Baruffaldi (Premana), 6^ Letizia Pomoni (Premana), 16^ Agnese Spano (Cs Cortenova), 16^ Rebecca Tagliaferri (Premana).
1° Gabriele Romegialli (Gs Csi Morbegno), 4° Michele Magni (Cs Cortenova), 7° Pietro Magni (Cs Cortenova).
- Ragazze/i
1^ Sofia Nani (As Lanzada), 8^ Greta Tagliaferri (Premana), 10^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 12^ Chiara Gianola (Premana), 13^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova), 24^ Elena Malugani (Cs Cortenova), 26^ Elisa Gianola (Premana).
1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 3° Leonardo Rizzi (Premana), 6° Fabrizio Pomoni (Premana), 8° Francesco Gianola (Premana).
- Cadette/i
1^ Alessia Simonelli (Atletica Alta Valtellina), 10^ Nina Gianola (Premana).
1° Gabriele Vanini (Polisportiva Albosaggia), 8° Oscar Gianola (Premana), 11° Rayane Matrane (Cs Cortenova), 19° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 21° Riccardo Fazzini (Premana), 29° Pietro Nicola Gianola (Premana), 32° Andrea Malugani (Cs Cortenova).
- Allieve/i
1^ Matilde Mologni (Pool Società Atletica Alta Valseriana), 2^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 4^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 6^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 8^ Serena Gianola (Premana), 9^ Alessia Ruzza (Cs Cortenova).
1° Francesco Gianola (Premana), 7° Marco Fazzini (Premana).