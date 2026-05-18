Corsa in montagna. Il Team Pasturo è Campione Italiano di Società Allievi

Bene le società lombarde: due titoli (Cadette e Allievi), argento e bronzo nei Cadetti, bronzo nelle Allieve

A Moggio Udinese il Campionato italiano individuale e di società categoria Cadette/i, Allieve/i

MOGGIO UDINESE (UD) – Domenica mattina si è corso il Campionato italiano individuale e di società di corsa in montagna giovanile, per il titolo in gara Cadetti e Allievi, fuori punteggio la categoria Ragazzi. 300 atleti al via, 69 società, 4 della provincia di Lecco (Team Pasturo, Cs Cortenova, Premana, Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Gran bel risultato dei valsassiensi del Team Pasturo capaci di vincere lo scudetto tricolore nella categoria Allievi, 134 punti per i neo campioni 2026, al secondo posto i piemontesi dello Sport Projet (VCO) con 119 punti, chiudono il podio dei bellunesi del Gs Quantin Alpenplus (BL) con 110 punti, Premana chiude al 13° posto con 55 punti.

Nella categoria Allieve, vince il titolo l’Atletica Saluzzo (CN) con 109 punti, al secondo posto l’Atletica Giò 22 Riviera (TO) con 678 punti, chiude il podio l’Atletica Alta Valtellina (SO) con 53 punti, l’Atletica lecco Colombo Costruzioni chiude all’11° posto con 33 punti.

Titoli nella categoria Cadette, vincono le orobiche dell’Atletica Valle Brembana (BG) con 197 punti, al secondo posto l’Atletica Saluzzo (CN) con 187 punti, chiude il podio la Polisportiva Albosaggia (SO) con 149 punti; al maschile vincono i toscani dell’Atletica Calenzano (FI) 147 punti, secondo posto per i diavoli rossi del Gs Csi Morbegno (SO) con 138 punti, chiude il podio l’Atletica Valle Brembana (BG) con 122 punti, al 12° posto Cs Cortenova con 55 punti.

Individualmente il miglior risultato è il 6° posto di Rayane Matrane (Cs Cortenova) con 13’12”, a vincere il neo Campione Italiano Francesco Calamai (Atletica Calenzano) con 12’14”.

1 di 5

Tutti i podi della gara a Moggio Udinese e tutti i lecchesi in gara