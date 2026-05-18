Corsa in montagna. Il Team Pasturo è Campione Italiano di Società Allievi

Bene le società lombarde: due titoli (Cadette e Allievi), argento e bronzo nei Cadetti, bronzo nelle Allieve
A Moggio Udinese il Campionato italiano individuale e di società categoria Cadette/i, Allieve/i
MOGGIO UDINESE (UD) – Domenica mattina si è corso il Campionato italiano individuale e di società di corsa in montagna giovanile, per il titolo in gara Cadetti e Allievi, fuori punteggio la categoria Ragazzi. 300 atleti al via, 69 società, 4 della provincia di Lecco (Team Pasturo, Cs Cortenova, Premana, Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
Gran bel risultato dei valsassiensi del Team Pasturo capaci di vincere lo scudetto tricolore nella categoria Allievi, 134 punti per i neo campioni 2026, al secondo posto i piemontesi dello Sport Projet (VCO) con 119 punti, chiudono il podio dei bellunesi del Gs Quantin Alpenplus (BL) con 110 punti, Premana chiude al 13° posto con 55 punti.
Nella categoria Allieve, vince il titolo l’Atletica Saluzzo (CN) con 109 punti, al secondo posto l’Atletica Giò 22 Riviera (TO) con 678 punti, chiude il podio l’Atletica Alta Valtellina (SO) con 53 punti, l’Atletica lecco Colombo Costruzioni chiude all’11° posto con 33 punti.
Titoli nella categoria Cadette, vincono le orobiche dell’Atletica Valle Brembana (BG) con 197 punti, al secondo posto l’Atletica Saluzzo (CN) con 187 punti, chiude il podio la Polisportiva Albosaggia (SO) con 149 punti; al maschile vincono i toscani dell’Atletica Calenzano (FI) 147 punti, secondo posto per i diavoli rossi del Gs Csi Morbegno (SO) con 138 punti, chiude il podio l’Atletica Valle Brembana (BG) con 122 punti, al 12° posto Cs Cortenova con 55 punti.
Individualmente il miglior risultato è il 6° posto di Rayane Matrane (Cs Cortenova) con 13’12”, a vincere il neo Campione Italiano Francesco Calamai (Atletica Calenzano) con 12’14”.
Tutti i podi della gara a Moggio Udinese e tutti i lecchesi in gara
- Ragazze
1^ Selene Valli 5’42” (Atletica Valle Brembana), 2^ Viola Plavan 5’57” (Atletica Valpellice), 3^ Elisa Mosca 5’59” (Atletica Valle Brembana).
- Ragazzi
1° Gabriele Romegialli 5’09” (Gs Csi Morbegno), 2° Sebastiano Riba 5’12” (Asd Dragonero), 3° Leonardo Mattio 5’12” (Asd Podistica Valla Varaita).
- Cadette
1^ Virginia Galletto 12’27” (Atletica Saluzzo), 2^ Aya Khattab 12’44” (Polisportiva Albosaggia), 3^ Carolina Milano 13’42” (Atletica Rivarolo).
- Cadetti
1° Francesco Calamai 12’14” (Atletica Calenzano), 2° Giulio Santoro Cosulich 12’51” (Polisportiva Triveneto Trieste), 3° Stefano Uccelli 12’59” (Pool Società Atletica Alta Valseriana), 6° Rayane Matrane 13’12” (Cs Cortenova).
- Allieve
1^ Anita Pelissero 18’32” (Atletica Susa Adriano Aschieris), 2^ Giulia Giorda 18’38” (Atletica Giò 22 Riviera), 3^ Anna Laratore 18’44” (Atletica Saluzzo), 20^ Caterina Vavassori 20’35” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 29^ Giulia Sutti 21’38” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Allievi
1° Andrea Cappelli 18’34” (Sport Prject VCO), 2° Luca Gallerini 18’45” (Sport Project VCO), 3° Andrea Scola 18’54” (Gs Quantin Alpenplus), 14° Riccardo Andor Longoni 19’48” (Team Pasturo), 16° Giulio Guido 20’02” (Team Pasturo), 33° Michele Bellati 20’52” (Premana), 34° Marco Fazzini 20’57” (Premana), 38° Andrea Colombo 21’12” (Team Pasturo), 42° Leonardo Milesi 31’32” (Team Pasturo).
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