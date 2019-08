Corsa in montagna, in 150 alla Rampegada da Pagnona all’Alpe Campo

Successo per la tradizionale manifestazione targata Polisportiva Pagnona

In bici trionfano Mascheri e Beri, di corsa Brambilla e Bonanomi

PAGNONA- Come da tradizione, la prima domenica di agosto la Polisportiva Pagnona ha riproposto la corsa podistica e in mountain bike, Pagnona/ Alpe Campo, ovvero la Rampegada giunta alla 45^ edizione. La manifestazione parte dal piccolo comune della Valvarrone a 825m slm e porta gli atleti in quota sino all’alpe Campo situato a 1675m slm dopo aver percorso poco meno di 11km.

Giuseppe Mascheri su Davide Trincavelli e Paola Beri in bici

Sorpresa in sella alle due ruote, Giuseppe Mascheri in 45’59 porta al successo il Team Speace Bike e precede di 12” Davide Trincavelli dell’Osa Valmadrera autentico dominatore delle corse sin qua disputate, a completare il podio Lorenzo Vittori del Premana in 46’34”.

A Paola Beri la vittoria al femminile con 1h01’31” per i colori sociali del Nordik Ski, alle sue spalle Oriana Pomoni del Premana in 1h22’.

Martina Brambilla e Paolo Bonanomi i più veloci a salire di corsa

Ventinove le podiste in rosa e al rientro dal viaggio di nozze, Martina Brambilla riparte da dove aveva finito, ovvero dal gradino più alto del podio e porta al successo la Vam Race in 57’43” lasciandosi alle spalle la padrona di casa Elena Tagliaferri seconda in 59’42” e Debora Benedetti del Team Pasturo terza in 1h02’16”.

Al maschile è ancora protagonista Paolo Bonanomi dei Falchi che vince in 49’31” e precede il compagno di club Paolo Beria secondo in 52’03” con Valerio Tagliaferri del Pagnona a completare il podio in 53’30”, ben 91 sono stati i partecipanti alla corsa podistica maschile.

Premiazioni, Santa Messa e pranzo in quota

Spazio anche al divertimento ed aggregazione, dopo la gara premiazioni e Santa Messa e pranzo finale curato dal gruppo alpini di Pagnona.

Le top ten di giornata partendo dalla quarta posizione

Mountain bike maschile:

4° Andrea Melesi 48’19” (Team Como Bike), 5° Massimo Colombo 51’06” (Libero), 6° Andrea Rosa 51’32” (Pol Pagnona), 7° Mauro Fazzini 51’48” (Premana), 8° Marco Crippa 52’00” (Libero), 9° Romeo Arrigoni 52’13” (D’Amico Um Tols), 10° Alfredo Ticozzi 52’50” (Vam Race).

Podismo maschile:

4° Giovanni Dedivittis 54’07” (Team Pasturo), 5° Giovanni Marco Licini 54’14” (Gs Orobie), 6° Claudio Tagliaferri 54’19” (Pol Pagnona), 7° Emanuele Bertarini 54’44” (Gruppo Ethos Running Club), 8° Adriano Berera 55’03” (Premana), 9° Attilio Artusi 55’45” (Cs Cortenova), 10° Marco Rusconi 56’01” (Pol Pagnona).

Podismo femminile:

4^ Alessia Bergamini 1h04’17” (Cs Cortenova), 5^ Giovanna Cavalli 1h06’33” (Atl Paratico), 6^ Maria Gianola 1h06’49” (Cs Cortenova), 7^ Angelica Selva 1h08’24” (Nordik Ski), 8^ Daniela Gilardi 1h08’50” (Sev Valmadrera), 9^ Fabrizia Bertoldini 1h09’24” (Premana), 10^ Silvia Gilardi 1h10’1” (Sev Valmadrera).

