Corsa in montagna. Mattia Santorsola e Martina Brambilla firmano la Introbio-Biandino 2026

Circa 8 km tutti in salita, partenza da Introbio (590 slm) fino alla Bocca di Biandino (1500 sml)

Organizzata dal Team Pasturo col patrocinio del comune di Introbio: oltre alla gara anche la camminata “Biandino in festa” e la gara dei piccoli

INTROBIO – Domenica di festa in Val Biandino con la tradizione gara di corsa in montagna Introbio-Biandino organizzata dal Team Pasturo con il patrocinio del Comune di Introbio, prova tutta in salita che parte dal comune di Introbio (590 sml) e arriva alla Bocca di Biandino (1500vsml).

Quasi 130 atleti al via della competitiva (tantissimi anche nella camminata “Biandino in festa”), dopo circa 8 km a vincere col tempo di 47’07” Mattia Santorsola, al secondo posto Manuel Molteni con 47’42”, chiude il podio Simone Adamoli con 48’08”. Al femminile vince ancora l’atleta di Pasturo Martina Brambilla con 53’27”, arrivano in volata per l’azzurrina di Introbio Ilaria Artusi seconda in 55’02”, Ramona Mauri terza in 55’04”.

In gara anche per i bambini, tre percorsi tutti sui prati vicini al Santuario madonna della Neve, un giro per i più piccoli, due giri per quelli più grandini, tre giri quelli più grandi. Dopo gli arrivi e il ristoro, le premiazioni a cui ha partecipato anche il sindaco Silvana Piazza. Successivamente il pranzo al Rifugio Tavecchia per tutti organizzatori, atleti e le tantissime persone presenti.

Premiazioni della top ten

Femminile: 1^ Marina Brambilla 53”27; 2^ Ilaria Artusi 55’02”; 3^ Ramona Mauri 55’04”; 4^ Alessia Ravasi 59’43”; 5^ Alessia Bergamini 1h014’49”; 6^ Daiana Concilia 1h02’13”; 7^ Caterina Ciacci 1h05’53”; 8^ Serena Mascheri 1h05’37”; 9^ Sandra Buzzoni 1h06’35”; 10^ Maria Gianola 1h08’43”.

1^ Marina Brambilla 53”27; 2^ Ilaria Artusi 55’02”; 3^ Ramona Mauri 55’04”; 4^ Alessia Ravasi 59’43”; 5^ Alessia Bergamini 1h014’49”; 6^ Daiana Concilia 1h02’13”; 7^ Caterina Ciacci 1h05’53”; 8^ Serena Mascheri 1h05’37”; 9^ Sandra Buzzoni 1h06’35”; 10^ Maria Gianola 1h08’43”. Maschile: 1° Mattia Santorsola 47’07”; 2° Manuel Molteni 47’42”; 3° Simone Adamoli 48’08”; 4° Simone Turrisi 49’21”; 5° Federico Orlandi 49’31”; 6° Emanuele Fazzini 49’57”; 7° Riccardo Longoni 50’57”; 8° Mattia Selva 51’09”; 9° Matteo Invernizzi 51’34”; 10° Tiziano Bertoldini 52’11”.

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Galleria fotografica (Sandro Marongiu)