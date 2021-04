34° Trofeo “Beppe Normanni” per le categorie Cadette/i e Allieve/i

Oscar Luigi Pomoni terzo in volata nei Cadetti, Benedetta Buzzella bronzo nelle Allieve

SAN PELLEGRINO – Domenica mattina, con l’Atletica Valle Brembana in regia, a San Pellegrino si sono disputati i campionati regionali di corsa in montagna per le categorie Cadette/i e Allieve/i. Collaudato il percorso che dalla chiesa porta gli atleti alla baita degli alpini percorrendo prima le strade interne e successivamente la mulattiera che costeggia il torrente. Una volta arrivati alla baita, dopo pochi minuti di gara, un anello che prima scende lungo la sterrata e successivamente sale lungo un sentiero ciottolato con ampi gradoni tra due muretti a secco e che costringe gli atleti meno preparati a lunghi tratti di camminata. Quindi una prima parte in piano prima di prendere il sentiero prima su prato e successivamente nel bosco e la ripida discesa che riporta gli atleti alla fine dell’anello del giro grande. Poi, a seconda della categoria, o si svoltava sul rettilineo finale verso il traguardo o si procedeva in discesa per compiere i giri piccoli a completare il percorso. Un giro grande per le Cadette, uno grande e uno piccolo per i Cadetti e Allieve, uno grande e tre piccoli per gli Allievi

Cortenova, Premana, Pasturo e Derviese: le società lecchesi presenti

Prime a partire sono state le Cadette, davanti le maglie gialle del Cs Cortenova, al termine concludono al 5° posto Ilaria Artusi, all’8° Aurora Combi, al 9° Alessia Acquistapace e al 10° Cristina Mascheri, per l’As Premana al 14° posto Arianna Rizzi. Subito dopo la gara le premiazioni con la maglietta di campionessa regionale indossata da Melissa Bertolina per l’Atletica Alta Valtellina, con lei sul podio le prime cinque classificate e a seguire la premiazione del campionato provinciale orobico con le prime sei ad essere premiate.

Concluse le premiazioni, viene dato il via libera per la partenza della pari categoria maschile, Luca Curioni della Gruppo Podistico Valchiavenna a precedere tutti e a laurearsi campione regionale. Con una volata mozzafiato Oscar Luigi Pomoni va a concludere al terzo posto e a prenotare la canotta della rappresentativa regionale lombarda per il criterium Cadetti ovvero il campionato italiano individuale e per regioni che sui disputerà a Concesio il 16 maggio e dove i primi tre Cadetti e le prime tre Cadette della classifica regionale saranno convocati a difendere i colori della formazione lombarda, con la quarta classificata convocata come riserva nel caso qualcuno non potesse gareggiare.

A seguire al 5° posto per il Team Pasturo Lorenzo Milesi che precede di una posizione Carlo Tagliabue dell’Us Derviese, al 10° posto per Premana Paolo Gianola seguito al 12° posto dal compagno Moris Gianola, al 18° ancora per il Team Pasturo conclude Simone Invernizzi, al 23° per il Cs Cortenova Marco Mascheri e al 26° per Premana Michael Gianola.

Partono le Allieve e davanti è l’atleta di casa Alessia Pellegrini a indossare la maglietta di campionessa regionale, dietro un terzetto lecchese lotta per le posizioni di vertice con Benedetta Buzzella dell’Us Derviese che sale sul terzo gradino del podio precedendo la coppia del Team Pasturo composta da Camilla Crippa e Michela Gritti che chiudono al 4° e 5° posto.

Ultima gara di giornata con gli Allievi a disputare anche la distanza più lunga, davanti fa gara a sé Stefano Benzoni dell’Atl Alta Valseriana controllando con relativa facilità le velleità degli avversari. Al 7° posto per il Cs Cortenova conclude Giulio Mascheri, al 9° per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni Daniele Gilardoni, al 18° per Premana Mauro Gianola, al 22° e al 26° la coppia del Cs Cortenova composta da Nicolò Motta e Davide Prandi.