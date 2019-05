SAN PELLEGRINO – Ancora sul podio i rappresentanti del Premana nella 2^ prova del trofeo regionale giovanile di corsa in montagna “Crema e Migliorini”.

Dopo la vittoria a Prosto di Piuro, questa volta i valsassinesi si trovano la strada sbarrata dai padroni di casa presenti in forze: 490 i punti ottenuti dall’Atl. Valle Brembana contro i 359 del Premana.

A completare il podio col terzo posto il Gs Csi Morbegno a 319 punti, presente con 5 atleti anche il Cs Cortenova che chiude al 12° posto con 148 punti e con un atleta a testa l’Atl. 87 Oggiono 25^ con 23 punti e la Virtus Calco 26^ a 20 punti.

Dagli Esordienti gli unici podi di giornata

In gara fuori punteggio, ma comunque fa sempre piacere quando salgono sul podio, gli Esordienti lecchesi si sono ben difesi anche in terra orobica conquistano l’intero podio al maschile grazie alla tripletta del Premana con Hubert Pomoni, Francesco Gianola e Marco Piganzoli, al femminile 2° posto per Chiara Gianola seguita in 3^ posizione da Denise Mascheri del Cortenova.

Gli altri risultati dei lecchesi presenti

Esordienti: 4^ Caterina Ciacci (Cortenova), 6^ Greta Piras (Cortenova), 7^ Arianna Buzzoni (Cortenova), 10^ Giuliana Gianola (Premana), 11^ Serena Gianola (Premana), 15^ Eliana Gianola (Premana).

Esordienti: 5° Ivan Pomoni (Premana), 15° Gabriele Gianola (Premana), 16° Marco Fazzini (Premana), 21° Tomas Gianola (Premana).

Ragazze: 5^ Aurora Combi (Cortenova), 12^ Cristina Mascheri (Cortenova), 23^ Ilaria Artusi (Cortenova), 24^ Serena Tenderini (Premana), 25^ Nicoletta Gianola (Premana), 28^ Ilaria Bellati (Premana), 30^ Micaela Gianola (Premana).

Ragazzi: 4° Paolo Gianola (Premana), 8° Lorenzo Gianola (Premana), 9° Moris Gianola (Premana), 10° Michele Ambrogio Combi (Cortenova), 11° Michael Gianola (Premana), 16° Tommaso Gianola (Premana), 18° Thomas Spedicato (Atl 87 Oggiono), 26° Jacopo Gianola (Premana).

Cadette: 8^ Letizia Gianola (Premana), 16^ Irene Gianola (Premana), 18^ Cinzia Pomoni (Premana).

Cadetti: 7° Giulio Mascheri (Cortenova), 19° Emanuele Fazzini (Premana), 31° mauro Gianola (Premana).

Allieve: 4^ Noemi Gianola (Premana).

Allievi: 11° Lorenzo Pepe (Calco).