PROSTO DI PIURO – Lecchesi impegnati nella prima prova regionale di corsa in montagna che il Gp Valchiavenna ha organizzato sul collaudato percorso che transita nel giardino e nel castagneto del palazzo Vertemate Franchi, con l’As Premana che inizia col piede giusto.

Al via gli atleti delle categorie giovanili, dagli Esordienti fino agli Allievi, per questi ultimi gare valevoli per il campionato regionale.

Volgendo lo sguardo ai risultati: negli Allievi femminili, 5° posto per Noemi Gianola (Premana) che precede Marta Crippa, Camilla Valsecchi e Francesca Gnecchi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Nella classifica maschile, 7° e 8° posto per la coppia giallo blu lecchese composta da Jonut Puiu e Giovanni Artusi, al 20° posto Marcello Gianola dell’As Premana.

Nella categoria “Esordienti 6” sale sul 2° gradino del podio Luisa Gianola seguita in 4^ e 5^ posizione dalle compagne di club del Premana, Letizia Pomoni e Elisa Gianola. Al maschile al 4° posto Fabrizio Pomoni.

Nelle “Esordienti 8” al 3° posto Michela Pomoni seguita dalle compagne Nina Gianola e Gloria Lizzoli al 7° e 8° posto. Al maschile al 6° posto Diego Pomoni seguito all’8° da Oscar Gianola.

Nella categoria “Esordienti 10” da registrare la vittoria di Denise Mascheri del Cs Cortenova. In 4^ posizione Chiara Gianola, in 5^ Greta Piras (Cortenova), in 8^ e 9^ Giuliana Gianola e Anita Pomoni, altra coppia in 17^ e 18^ posizione con Melissa Pomoni e Eliana Gianola. Al maschile argento per Hubert Pomoni seguito dal terzetto in 4^,5^ e 6^ posizione composto da Marco Piganzoli, Matteo Tenderini e Ivan Pomoni, al 14° posto Marco Fazzini e al 25° Tomas Gianola.

Nella categoria Ragazzi vince Oscar Luigi Pomoni del Premana. Quindi, 8° Michael Gianola, 10° Moris Gianola, 12° Marco Todeschini, 22° Jacopo Gianola 24° Tommaso Gianola e 28° Filippo Tenderini.

Al femminile 6° posto di Arianna Rizzi, 9° di Cristina Mascheri (Cortenova), 13° di Ilaria Artusi (Cortenova), 16° e 17° di Serena Tenderini e Nicoletta Gianola, seguite al 19°, 20° e 21° posto da Sara Pomoni, Ilaria Bellati e Olga Corti. Al 34° posto conclude Micaela Gianola.

Tra le Cadette al 6° posto Letizia Gianola seguita al 15° da Irene Gianola, al 19° Cinzia Pomoni e al 22° Manuela Pomoni. Al maschile Giulio Mascheri del Cortenova chiude al 6° posto seguito al 10° da Emanuele Fazzini, al 15° da Antonio Corti, al 27° da Alessandro Gianola e al 32° da Andrea Pomoni.

Il 28 aprile si corre la seconda tappa a San Pellegrino Terme. Quindi la terza a Brembilla il 19 maggio dove si metterà in palio il titolo di campione regionale per la categoria Cadette/i, mentre il 26 maggio quarta e ultima tappa a Premana con in palio anche i titoli provinciali per tutte le categorie da Ragazzi fino ai Master e i titoli regionali per le categorie Promesse, Assoluti e Master.