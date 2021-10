Corsa su strada. Campionato italiano Csi, il Cs Cortenova sfiora il poker

Dopo tre successi consecutivi, i valsassinesi battuti per soli 5 punti

Al 5 Stelle Seregnano il titolo tra le società, Team Pasturo ai piedi del podio

CERNUSCO SUL NAVIGLIO – Dopo aver dominato il campionato regionale di corsa su strada il Cs Cortenova si presentava con tutte le carte in regola per la conquista del titolo di campione nazionale, il suo sarebbe stato il 4° consecutivo, ma sulla strada dei valsassinesi ci sono i temuti trentini del Us 5 stelle Seregnano.

Al termine delle gare e delle premiazioni individuali, si inizia con le premiazioni societarie, prima quelle giovanili che andavano a premiare la società che, sommando i migliori punteggi in tre categorie differenti da Esordienti a Cadetti, con un massimo di tre atleti per società da sommare in ogni categoria. Il Cs Cortenova parte col piede giusto e si aggiudica questa prima classifica forte dei 159 punti ottenuti, dietro minacciosi i trentini che di punti ne totalizzano solo 29 in meno con 130, al terzo posto i giovani del Team Pasturo che vede il proprio punteggio sommare 127 punti.

La classifica Assoluta con 5 categorie a essere sommate, tra quelle che vanno dagli Allievi sino ai Veterani B, sempre un massimo di tre atleti per società ad essere conteggiati, partendo dalla terza posizione viene chiamata sul podio l’Atl Alto Lario con 205 punti, al secondo posto il Cs Cortenova con 295, attimi di suspense quando a salire sul podio vengono chiamati i rappresentanti del 5 Stelle Seregnano, si aspetta con trepidazione il punteggio e quando lo speaker annuncia i 329 punti dei trentini, un rapido conteggio lascia i valsassinesi con l’amaro in bocca, il titolo è lì a soli soli 5 punti in più. Passata l’amarezza per la mancata riconferma, subito gli applausi per i vincitori e l’abbraccio di Gianni Selva, responsabile della sezione atletica del blasonato sodalizio valsassinese, ai dirigenti del sodalizio trentino che prendono il testimone dopo tre anni di successi giallo blu.

5 Stelle Seregnano campione italiano Csi 2021 con 459 punti, al secondo posto con 454 i campioni uscenti del Cs Cortenova, sul gradino più basso del podio l’Atletica Alto Lario con 319, Team Pasturo inaspettatamente fa suo il 4° posto con 246 punti. Le altre lecchesi chiudono al 10° posto la Pol Bernate con 139 punti e che precede di una posizione e di un solo punto la Virtus Calco 11^ con 138 punti, la Polisportiva Bellano con 62 punti conclude al 28° posto, seguita al 33° dal Gs Rogeno con 44 punti, per Premana presente con un unico atleta 19 punti e 53^ posizione.

56 società partecipanti di 19 comitati provinciali di sette regioni

Sette le regioni rappresentate in questi campionati, la Lombardia con 10 comitati provinciali ovviamente giocando in casa è stata la più rappresentata, le altre regioni sono state il Trentino, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Toscana, l’Emilia Romagna e la Liguria. Hanno superato i 400 partecipanti gli atleti suddivisi nelle 20 categorie in gara che partendo dagli Esordienti hanno concluso con i Veterani B.

Silvia Invernizzi e Anna Angrisani vincono il titolo nazionale

Non sono mancate le soddisfazioni individuali per i nostri atleti anche se, per il primo titolo, si è dovuto aspettare sino all’ultima gara femminile che comprendeva tutte le categorie dalle Juniores sino alle Veterane B. Silvia Invernizzi (Cs Cortenova) indossa la canotta tricolore tra le Amatori A, mentre Anna Angrisani (Pol Bellano) fa sua quelle delle Veterane B.

Sei volte sul podio gli atleti del Cs Cortenova, una volta quelli del Team Pasturo

Ci hanno sperato sin dalla prima gara con Sofia Piazza (Cs Cortenova) a vincere tra le Esordienti, ma la strada della campionessa regionale è sbarrata dalla trentina Elisa Zucchelli e per la lecchese arriva comunque un meritato argento. Stesso metallo per i compagni di club, Giulio Mascheri tra gli Allievi e tra gli Juniores Lorenzo Pepe. Bronzi individuale per il Cs Cortenova con Alessia Bergamini tra le Seniores, Sabrina Invernizzi tra le Amatori A ed Elena Rusconi tra le Amatori B. Per il Team Pasturo riesce a salire sul terzo gradino del podio tra i Cadetti Lorenzo Forni.

Di seguito tutti gli altri risultati dei lecchesi presenti