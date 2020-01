Corsa su strada, la stagione dei lecchesi parte da Dalmine

12^ edizione della Mezza sul Brembo, 644 al traguardo

Irene Mantica (Team Pasturo) all’esordio vince tra le Promesse

DALMINE – Runners Bergamo in regia, la mezza sul Brembo che si è disputata a Dalmine lunedì mattina ha fatto il pieno, 644 atleti che hanno concluso la classica distanza di mezza maratona, 21,098 metri che l’ex azzurro di maratona Michele Palamini macina in 1h05’40” lasciandosi alle sue spalle il keniano Kipruto Joash Koech che arriva in 1h06’12”. A completare il podio per il Cus Torino Davide Scaglia in 1h12’01”.

Federica Zenoni si impone al femminile col tempo di 1h17’18”, alle sue spalle Mina El Kannousi in 1h21’30” invertendo le posizioni rispetto al 2019 e a completare il podio in rosa, ancora come nella passata edizione, Elisabetta Manenti con 1h21’47”.

Irene Mantica, 6^ all’esordio e prima Promessa al traguardo

Inizia bene la lecchese Irene Mantica che con la maglia del Team Pasturo, riesce a concludere al 6° posto generale ma prima della categoria Promesse, 1h28’15” il suo tempo, essendo alla sua prima esperienza sulla distanza è anche il suo personale.

Gli altri lecchesi

I risultati. 79° Mauro Riva 1h26’38” (Pol Lib Cernuschese), 92° Matteo Primerano 1h27’04” (Gr Escursionisti Falchi), 140° Davide Della Francesca 1h30’13” (Gs Rogeno), 157° Dino Besana 1h31’10” (Esc Civatesi), 167° Taddeo Bertoldini 1h31’44” (Falchi Lecco), 222° Stefano Vimercati 1h35’58” (Pol Lib Cernuschese), 275° Giorgio Bonacina 1h38’30” (Sev Valmadrera), 322^ Fabiola Ribeiro de Oliveira (4^ SF 40) 1h40’38” (Team Pasturo), 375° Angelo Grego 1h44’26” (Avis Oggiono), 398° Abbondio Ravasi 1h45’42” (Team Pasturo), 402° Paolo Anghileri 1h46’04” (Amatori Lecco), 423° Alfredo Nava 1h47’35” (Pol LIb Cernuschese), 438° Vincenzo Fuoco 1h48’56” (Sev Valmadrera), 440^ Rossella Feltre (6^ SF 50) Als Cremella), 441^ Antonio Fusco 1h48’59” (Als Cremella), 450° Ruben Gattinoni 1h49’11” (Team Pasturo), 475° Fabio Cassamagnago 1h50’55” (Als Cremella), 477° Fausto Marzorati 1h50’58” (Als Cremella), 487° Alessandro Penati 1h51’47” (Als Cremella), 4902° Enrico Cazzaniga 1h52’11” (Als Cremella), 498° Ivan Zanforlin 1h53’08” (Als Cremella), 499° Tiziano Zappa 1h53’09” (Als Cremella), 599^ Monica Colombo (10^ SF 50) 2h06’15” (Als Cremella), 600° Michele Monguzzi 2h06’15” (Als Cremella), 630^ Silvia Gerosa (20^ SF 40) 2h17’33” (Avis Oggiono).