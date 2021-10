Corsa su strada. Terza e ultima giornata del campionato regionale Csi

En plein del Csc Cortenova, tre successi nelle tre giornate disputate

Nella top ten di giornata anche il Team Pasturo con 669 punti

DARFO BOARIO TERME – Si conclude con l’ennesima vittoria del Csc Cortenova, la terza in altrettante prove del campionato regionale di corsa su strada griffato dal Centro Sportivo Italiano. A Darfo i valsassinesi non fanno sconti e si aggiudicano la classifica di giornata forti dei 1773 punti conquistati, lasciando i padroni di casa del Gso Darfo al 2° posto con 1134 punti a osservare da lontano. A completare il podio di giornata i comaschi del Lieto Colle che di punti ne ottengono 1008.

Nella top ten di giornata anche il Team Pasturo con 669 punti che valgono il 6° posto e la Pol Bernate al 7° con 561, il Gs Virtsu Calco con 205 punti si piazza al 17° posto, la Pol Bellano e l’Asd Premana presenti con un unico atleta concludono rispettivamente al 28° posto con 50 punti e al 30° con 40.

Numeri in crescita rispetto alle precedenti giornate

Poco meno di 400 sono stati i partecipanti alla prova conclusiva, in crescita rispetto ai 263 della prima prova di Gravedona e ai 331 di Landriano, domenica mattina a Boario sono stati 387 in rappresentanza di 30 società appartenenti a 10 comitati provinciali.

Sette successi per i lecchesi, quattro volte al secondo posto e cinque volte al terzo

Per Cortenova, non solo successo tra le società ma ben cinque successi individuali, a cui fanno seguire i tre secondi posti e i cinque terzi posti per un totale di 13 atleti saliti sul podio a ritirare il premio di giornata, con un successo a testa concludono i rappresentanti del Team Pasturo (che ottiene anche un secondo posto) e della Pol Bellano.

Tutti i podi conquistati dagli atleti lecchesi