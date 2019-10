Corsa su strada, tutto pronto per i campionati italiani di CSI

Appuntamento domenica 20 ottobre a Palmanova

560 iscritti con 72 società rappresentate

PALMANOVA – Tutto pronto per l’8^ edizione del campionato nazionale Csi di corsa su strada che domenica mattina si svolgerà sulle strade di Palmanova (Ud). Il Cs Cortenova cercherà di difendere il titolo nazionale conquistato la scorsa stagione.

Appena concluso il campionato regionale col titolo vinto dai valsassinesi del Cortenova

Quale miglior biglietto da visita per i valsassinesi,che domenica difenderanno il titolo nazionale della scorsa stagione, se non il successo in tutte e tre le giornate del campionato regionale? Bellano, Albate e Boario Terme le sedi delle tre giornate con gli atleti del sodalizio valsassinese sempre al vertice.

Ultima giornata del regionale a Boario Terrme con premiazioni di giornata e finali

Nella terza ed ultima giornata Cortenova con 924 punti precede i padroni di casa che tallonano da vicino con 825 punti seguiti da Alpini Sovere con 790 a completare il podio. Nella top ten anche le lecchesi Us Derviese con 442 punti al 7° posto a la Virtus Calco con 326 punti al 10°

Quattro vittorie nell’ultima giornata

Gaia Rigamonti della Virtus Calco tra le Esordienti, Giovanni Di Dio sempre del Calco tra gli Allievi, Alessia Ippolito del Team Pasturo tar le Juniores e Gabriella Maggioni della Pol Lib Cernuschese tra le Veterane A femminili. Numerosi invece i podi conquistati dai nostri, nelle Esordienti Gaia Rigamonti (Calco), Denise Mascheri (Cortenova) e Caterina Ciacci (Stella Alpina ) lo monopolizzano, tra le Ragazze 2° posto per Alessia Acquistapace (Cortenova), nei Ragazzi 3° posto per Carlo Tagliabue (Derviese), nei cadetti 2° posto per Giulio Acquistapace (Cortenova), maya Galperti 3^ tra le Allieve e vittoria tra gli Allievi per Giovanni Di Dio (Calco) con mattia Ponti (Derviese) al 3° posto.

Vittoria per Alessia Ippolito (Pasturo) tra le Juniores, 2^ Alessia Bergamini (Cortenova) tra le Seniores, 2^Nicoletta Invernizzi e 3^ Elisabetta Arrigoni (Cortenova) nelle Amatori A, 2° Claudio Tagliabue e 3° Walter Patriarca (Derviese) tra gli Amatori B, 1^ Gabriella Maggioni (Cernuschese) tra le Veterane A, 3° Graziano Ticozzelli (Pagnona) nei Veterani A.

Nella classifica finale sette lecchesi nelle prime 11 posizioni

Al Cs Cortenova il titolo regionale 2019 con 210 punti seguita da Csi Morbegno con 185 e Us Derviese con 173; le altre lecchesi ben si comportano a partire dal 4° posto della Virtus Calco con 170 punti seguita al 5° dal Team Pasturo con 150, al 6° dalla Polisportiva Bernate con 146, al 10° dalla Stella Alpina con 118 e all’11° dalla Pol Bellano con 110.

11 sono stati i campioni regionali individuali

Esordienti femminili e podio completo per le nostre, Gaia Rigamonti della Virtus calco a precedere Caterina Ciacci (Stella Alpina ) e Carolina Fazzini (Premana), al maschile sul secondo gradino del podio Felice Adamoli (Derviese).

Podio tutto per il Cortenova nelle Ragazze, Alessia Acquistapace, Aurora Combi e Cristina Mascheri nell’ordine, al maschile è Carlo Tagliabue (Derviese) a precedere Michele Combi (Stella Alpina).

Cadetti con Mattia Adamoli (Derviese) che ottiene due vittorie nelle prime due giornate ma manca nella terza e deve accontentarsi del secondo posto finale.

Allieve con la doppietta dell’Us Derviese con Maya Galperti davanti a Ilaria Menatti, al maschile secondo posto per il compagno di squadra Mattia Ponti.

Juniores con la vittoria di Alessia Ippolito per il Team Pasturo davanti a Simona Angella (Pol Bernate), al maschile è Gennaro Selvaggio al 3° posto (Pol Bernate).

Seniores Elisa Calastri (Team Pasturo) vince il titolo con Maria Martinelli al 3° posto (Pol Bernate).

Amatori A con cinque rappresentanti del Cs Cortenova ai primi posti, Nicoletta, Sabrina e Silvia Invernizzi sul podio, podio lecchese anche al maschile con Paolo Ratti (Gs Rogeno), Alessandro Pelizzaro (Team Pasturo) e Alex fazzini (Premaan).

Amatori B a Walter Patriarca dll’Us Deviese il titolo regionale.

Veterane/i A, Gabriella Maggioni della Pol libertas Cernuschese al titolo e Graziano Ticozzelli (Pol Pagnona) al 2° posto al maschile.

Veterane B con Anna Angrisani a portare alla Pol Bellano il titolo e con Maria Gianola (Cortenova) al terzo posto.

Prossimi appuntamenti locali

E dopo i nazionali in programma domenica a Palmanova, è attesa la prima prova del circuito provinciale che si disputerà il 17 novembre curata dal Team pasturo sul collaudato percorso di prato Buscante, mentre il 15 dicembre in occasione del 60° anno di fondazione, il Gs Virtus Calco organizzerà la prima regionale a cui seguiranno la seconda il 26 gennaio a Nuova Olonio e la terza ed ultima il 16 febbraio a Villa Guardia con le finali nazionali dal 3 al 5 aprile.