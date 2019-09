Cortenova Alpe Zuc, un centinaio di partecipanti per la 5°edizione

Con la gara di ieri, si è concluso il circuito Banca della Valsassina Bike e Run

Sinergia di associazioni per promuovere lo sport

CORTENOVA- Con la regia del Cs Cortenova, ieri mattina si è concluso il circuito 2019 della “Banca della Valsassina Bike e Run”, sette tappe di cui la Cortenova alpe Zuc andata in scena ieri era la prova di apertura ma che era stata rimandata per un lutto, le altre manifestazioni che hanno fatto parte del circuito sono state la Introbio Biandino, la Premana Fraina, la Pasturo Alpe Coa, la Pagnona alpe Campo (Rampegada) e la Casargo Paglio. Circuito che prevedeva una corsa podistica e una in mountain bike con classifica finale per singola disciplina con premiazioni finali dei primi 20 uomini e prime 10 donne, alle sette gare del programma era prevista la possibilità di scartarne una e quindi la classifica finale si è avuta su sei risultati.

Il circuito Banca della Valsassina Bike & Run, giunto alla sua 3° edizione, nasce da una collaborazione con: C.S. Cortenova; Introbio-Biandino, A.S. Premana Bike , Polisportiva Pagnona, BMT Valsassina, i soci de Pastur e Team Pasturo.

Luca Lizzoli e Debora Benedetti di corsa.

La gara giunta alla 5^ edizione ha visto i concorrenti partire a Bindo in località Campiano dove era fissato il ritrovo, alle 9.00 puntuali i 26 biker ai quali dopo 10’ si sono aggiunti i 69 podisti che hanno dato vita al trofeo Luigi Benedetti a.m.

Dopo 27’38” taglia il traguardo situato nelle baite dell’alpe, Luca Lizzoli del Ca Lizzoli che precede di poco meno di 50” il rappresentante del Team Pasturo Giovanni Dedivittis salito in 28’21” e per i Falchi Lecco a completare il podio, Marco lanfranconi in 28’39” , a seguire nella top ten Paolo Beria ancora per i Falchi con 28’49”, Matteo Pandiani della Pol Pagnona in 28’54”, gli atleti di casa Lorenzo Pepe, Tiziano Bertoldini e Attilio Artusi che salgono rispettivamente in 29’01”, 29”20 e 29’25”, Cesare Pomi per il Team Pasturo in 30’08” e per l’Us Derviese al 10° posto, Walter Patriarca in 30’25”

A Debora Benedetti per il Team Pasturo la vittoria al femminile giunta dopo 31’58” , al 2° posto per il Nordik ski Angelica Selva con 35’24” e a completare il podio Maria Gianola del Cortenova in 36’09”, a seguire Fabrizia Bertoldini del Premana con 37’13”, Laura Basile del Cortenova con 37’27”, Silvia Invernizzi sempre del Cortenova con 37’57”, Maria Cortina per Amici dello sport Briosco in 38’42”, Elisabetta Arrigoni del Cortenova in 39’05”, Elena Rusconi sempre del Cortenova in 40’24” e a completare le prime 10 Alessia Bettiga del Premana in 42’48”.



Stefano Bonanomi e Simona Beretta sulla due ruote.

24’28” i l crono di Stefano Bonanomi per il Asd Team Mp Filtri , alle sue spalle Lorenzo Vittori del Premana che arriva in 24’13”, a completare il podio Giuseppe Mascheri del Team Speace Bike in 24’19” a seguire Davide Trincavelli dell’Osa Valmadrera in 24’37”, Andrea Melesi del Team Comobike in 24’54”, Massimo Colombo in 25’36”, Eros Radelli della Vam Race in 26’07”, Marco Acquistapace e Tommaso Rupani entrambe del Cortenova in 26’17” e 26’32” e a completare i 10 Alfredo Ticozzi della Vam Race in 27’36”.

Al femminile vince in Simona Beretta della Ridotti all’Osso in 30’55” seguita da Elisabetta Amici in 34’49” e da Oriana Pomoni del Premana in 41’58”.