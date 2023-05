Cortenova capitale della corsa in montagna giovanile, in luce i valsassinesi

Il Cs Cortenova vince nelle Cadette, l’As Premana nella Categoria Allievi

Un grande successo organizzativo, al via 10 regioni, 71 società e quasi 500 giovani atleti

CORTENOVA – Di più non si poteva fare. E’ stato un successo il Campionato Italiano di corsa in montagna giovanile svolto domenica scorsa a Cortenova: 10 regioni (Trentino, Sicilia, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Alto Adige, Veneto, Toscana e Lombardia), 71 società e ben 490 atleti (261 del campionato italiano Cadette/i, Allieve/i e 129 atleti più piccoli Esordienti e Ragazzi).

Partenza e arrivo vicino alla “Roccolina” (scuola elementari), due percorsi per il titolo italiano (giro corto e giro lungo) e un altro diverso percorso per gli Esordienti. Da oltre un mese gli organizzatori stavano lavorando sui percorsi per prepararli alla perfezione, un lavoro certosino che si è concretizzato nello splendido appuntamento di domenica scorsa. L’unico rammarico è che la pioggia ha quasi rovinato la festa, ma tutto sommato la mattinata di domenica, tra le nuvole e tra i raggi di sole, si è svolta senza intoppi.

Sul palco del Centro Polifunzionale la festa tricolore

Prima del pranzo nel centro polifunzionale di Bindo, si sono svolte le premiazioni alla presenza delle autorità. Il presidente del Csc Cortenova Riccardo Benedetti ha salutato atleti, allenatori, genitori e pubblico; presenti anche il sindaco Sergio Galperti con il vice sindaco Marco Selva, il sottosegretario Regionale Mauro Piazza, il vice presidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, il delegato regionale Fidal Gianpaolo Riva e il coordinatore nazionale responsabile tecnico della corsa in montagna Paolo Germanetto. A concludere il momento ufficiale i saluti del responsabile del Csc Cortenova della sezione atletica Gianni Selva che ha ringraziato lo staff e tutti coloro che si sono prodigati in un lavoro titanico.

Francesco Gianola secondo posto tra i Cadetti

Grandissima gara per Francesco Gianola (Premana) nei Cadetti (3,5km, 1 giro piccolo e 1 grande): l’atleta premanese fa una gara tutta in recupero, nel giro piccolo è solo 11°, a metà del giro grande risale al 6° posto e cambia marcia compiendo un capolavoro che vale la medaglia d’argento battuto solo dal neo campione italiano, il cuneese Matteo Bagnus in 15’47” per il Podistica Valle Varaita. Il lecchese prende 9” e chiude in 15’56” e al terzo posto troviamo il trentino Nicola Girardini in 16’07” per Atl Tione.

Titoli nazionali al Cs Cortenova (Cadette) e all’As Premana (Allievi)

Il Cs Cortenova vince il titolo italiano Cadette con 174 punti (Caterina Ciacci 6^, Serena Mascheri 12^, Denise Mascheri 25^, Arianna Buzzoni 27^), al secondo posto molto Premana con 131 punti (Serena Gianola 21^, Siria Pomoni 29^, Chiara Gianola 30^ Carolina Fazzini 33^) e al 3° posto l’Asd Gs Pomaretto80 con 125 punti. Il Team Pasturo 10° con 60 punti e Gs Virtus Calco 24° con 34 punti.

Nei Cadetti vince il titolo italiano il Gs Quantin Alpenplus con 185 punti, al secondo posto la Pol Albosaggia con 139 punti e al 3° posto Premana con 111 punti con (Francesco Gianola 2°, Ivan Pomoni 18°, Michele Bellati 53° e Matteo Tenderini 67°).

Negli Allievi Premana vince con ben 172 punti (Moris Gianola 11°, Oscar Luigi Pomoni 14°, Michael Gianola 18° e Lorenzo Gianola 29°), al 2° posto Valchiese con 117 punti e al 3° posto Sport Project VCO con 113 punti. Molto bene gli atleti del Team Pasturo 4° classificati con 113 punti, al 22° posto con 38 punti il Cs Cortenova. Le Allieve del Premana, infine, concludono al 14° posto con 32 punti.

Mirco Pelizzaro 2° tra gli Esordienti e Nicola Spano 2° tra i Ragazzi

Nelle altre gare senza il titolo, negli Esordienti Mirco Pelizzaro (Cs Cortenova) si prende il 2° posto, stesso piazzamento per Nicola Spano (Cs Cortenova) nei Ragazzi.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara e i primi classificati.

Esordienti f. 1^ Valentina Gaggi (Gs Csi Morbegno), 7^ Maddalena Locatelli (Cs Cortenova), 8^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 9^ Greta Tagliaferri (Premana), 11^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova), 13^ Ginevra Battaglia (Premana), 15^ Chiara Gianola (Premana), 16^ Giulia Fazzini (Premana), 17^ Greta Barbieri (Team Pasturo), 18^ Matilde Meroni (Team Pasturo), 20^ Ester Bertoldini (Premana), 22^ Sara Gianola (Premana), 24^ Diletta Fazzini (Premana), 25^ Elisa Gianola (Premana).

Esordienti m. 1° Leonardo Tarca (Gs Csi Morbegno), 7° Fabrizio Pomoni (Premana), 8° Leonardo Rizzi (Premana), 10° Denis Pomoni (Premana), 12° Francesco Bellati (Premana), 13° Michele Battaglia (Premana), 15° Davide Benedetti (Cs Cortenova).

Ragazze. 1^ Anita Pelissero (Atl Susa Adriano Aschieris), 8^ Nicole Abis (Cs Cortenova), 21^ Elisa Barbieri (Team Pasturo), 24^ Elisa Martinelli (Team Pasturo), 26^ Michela Pomoni (Premana), 27^ Nina Gianola (Premana), 31^ Chiara Magni (Cs Cortenova).

Ragazzi. 1° Valentino Zanoli (Asd Caddese), 4° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 5° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 8° Diego Pomoni (Premana), 10° Oscar Pomoni (Premana), 14° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 16° Diego De Lorenzi (Cs Cortenova), 23° Lorenzo Pomoni (Premana), 25° Riccardo Fazzini (Premana), 26° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 29° Pietro Nicola Gianola (Premana), 36° Francesco Pomoni (Premana).

Cadette. 1^ Matilde Mologni (Pool Soc Alta Valseriana), 23^ Beatrice Spada (Team Pasturo), 28^ Gaia Rigamonti (Virtus Calco), 39^ Alessia Mancin (Team Pasturo), 60^ Giulia Valagussa (Virtus Calco).

Cadetti. 1° Matteo Bagnus (Asd Podistica Valle Varaita), 13° Federico Orlandi (Team Pasturo), 56° Leonardo Milesi (Team Pasturo), 59° Andrea Benedetti (Cs Cortenova), 76° Marco Fazzini (Premana), 81° Omar Bertoldini (Premana), 82° Tomas Gianola (Premana).

Allieve. 1^ Licia Ferrari (Sa Valchiese), 15^ Ilaria Artusi (Bracco Atletica), 24^ Arianna Rizzi (Premana), 25^ Maria Fazzini (Premana).

Allievi. 1° Vittore Simone Borromini (Toscana Atl Jolly), 10° Lorenzo Milesi (Team Pasturo), 20° Nicola De Divittis (Team Pasturo), 28° Michele Ambrogio Combi (Cs Cortenova), 41° Tommaso Agostoni (Team Pasturo), 43° Jacopo Gianola (Premana), 44° Luca Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 46° Filippo Tenderini (Premana), 52° Tommaso Gianola (Premana), 57° Marco Mascheri (Cs Cortenova), 61° Riccardo De Martini (Cs Cortenova), 64° Tommaso Galbani (Team Pasturo).