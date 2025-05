Cortenova. Conto alla rovescia per i Campionati Italiani Giovanili di corsa in montagna

Il 18 maggio una grande giornata di sport

Lunedì sera la presentazione nella sede della Bcc Valsassina

CORTENOVA – Presentati i Campionati Italiani Giovanili Individuali e di Società di corsa in montagna in programma il prossimo 18 maggio a Cortenova. Il giorno precedente, in Piazza Umberto I, si terranno la presentazione e la sfilata dei Comitati Regionali Cadetti/e. Domenica mattina in gara per il Campionato Italiano dai Cadetti fino agli Allievi in località Roccolino (Scuole Primarie “G. Bellomi”) inizio dalle ore 10. Esordienti m/f e Ragazzi/e correranno una gara di contorno a partire dalle 9.

La gara è organizzata del Centro Sportivo Culturale Culturale (nel 2026 raggiungerà il 55° anno di attività). Già nel 2023 il sodalizio valsassinese aveva già organizzato il Campionato Italiano Giovanile con grande apprezzamento da parte di atleti e dirigenti rispetto al percorso.

Alla presentazione sono intervenuti portando il loro saluto il sindaco di Cortenova Sergio Galperti, il delegato di Fidal Lombardia Filippo Fazzini e il vice Presidente della Banca della Valsassina Davide Rizzi. Presente anche l’ex campionessa Rosita Rota Gelpi che ha corso non solo in montagna ma anche su strada, pista e campestre, cominciando proprio nel Cs Cortenova. Nel suo palma res due vittorie del Campionato Mondiale individuale e quattro a squadra, una vittoria al Campionato Europeo individuale e tre a squadra. Presente anche il premanese Mattia Gianola, uno dei migliori atleti della corsa in montagna vincendo il Campionato Mondiale di Trail Corto in Thailandia nel 2022.