Cortenova e Premana dominano il Campionato Italiano a staffetta di corsa in montagna giovanile

Serena Mascheri, Caterina Ciacci vincono tra le Allieve, Francesco Gianola, Michele Bellati vincono tra gli Allievi, Rayane Metrane, Nicola Spano, bronzo tra i Cadetti

MORBEGNO – È stata una domenica da incorniciare per l’atletica giovanile valsassinese. Al Campionato Italiano di corsa in montagna a staffetta, andato in scena ieri mattina a Morbegno e organizzato dal Gruppo Sportivo CSI Morbegno, il CS Cortenova e l’AS Premana si sono imposti come protagonisti assoluti, conquistando i titoli nazionali tra gli Allievi e le Allieve.

Le ragazze del CS Cortenova, Serena Mascheri e Caterina Ciacci, si sono messe al collo la medaglia d’oro con autorevolezza: “Un traguardo che corona una stagione già straordinaria,” hanno commentato a margine della gara. Le due atlete erano salite sul podio anche nell’individuale a Cortenova (argento e bronzo) e sono già state convocate per vestire la maglia azzurra all’International Under 18 Cup di Donovaly, in Slovacchia. A dimostrazione che talento e dedizione, qui, non sono parole vuote.

Tra gli Allievi, a trionfare sono stati Francesco Gianola e Michele Bellati, portacolori del Premana. Anche Gianola, come Mascheri e Ciacci, farà parte della spedizione azzurra in Slovacchia: “Una grande emozione, ma prima di tutto una vittoria di squadra,” ha detto il giovane atleta. Per Premana, la soddisfazione è doppia: pur sfiorando il podio nella classifica di società (quarti per soli due punti), ha confermato di essere una fucina inesauribile di giovani promesse.

Buoni riscontri anche tra i Cadetti, dove Rayane Metrane e Nicola Spano del CS Cortenova si sono aggiudicati la medaglia di bronzo, preceduti solo dalla Polisportiva Albosaggia e dal GS CSI Morbegno. Un terzo posto che vale tanto, soprattutto in una categoria dove la competitività è altissima.

Nel complesso, sono state ben 141 le staffette in gara tra tutte le categorie giovanili – dagli Esordienti ai Cadetti – con numeri da record: 17 le staffette Allieve, 21 quelle Allievi, 26 maschili tra i Cadetti. Una festa dello sport, dove si è respirato entusiasmo fin dalle prime partenze.

Nella classifica di società Allieve, il CS Cortenova ha vinto con autorità, totalizzando 191 punti. Alle loro spalle l’Atletica Valle Brembana (116) e la Polisportiva Albosaggia (124). Premana ha chiuso 13^ con 35 punti. In campo maschile, dominio dell’Atletica Valle Brembana (250 punti), davanti ai veneti del GS Quantin Alpenplus (219) e ai piemontesi dell’Atletica Susa Adriano Aschieris (197). Solo due punti in meno per Premana, che ha chiuso quarta (195), mentre il Team Pasturo ha terminato 11° con 93 punti.

I risultati completi raccontano una giornata combattuta, dove ogni secondo ha contato. Tra gli Esordienti, spiccano le vittorie delle coppie Tosarini-Della Bitta (GP Santi Nuova Olonio) e Tarca-Romegialli (GS CSI Morbegno), mentre tra i Ragazzi vincono Pesenti-Valli (Atletica Valle Brembana) e Giovannoni-Tarca (GS CSI Morbegno). Nella categoria Cadette, successo di Lavatore-Audifreddi (Atletica Saluzzo), e tra i Cadetti di Previsdomini-Vanini (Pol Albosaggia).

Nelle retrovie, ma comunque protagonisti, gli altri lecchesi in gara: Buzzoni-Ruzza (7° posto tra le Allieve per Cortenova), Gianola-Locatelli (11° per Premana), Orlandi-Colombo (7° tra gli Allievi per Team Pasturo), Fazzini-Gianola (19° per Premana), Pellizzaro-Longoni (9° tra i Cadetti per Cortenova).

Una giornata intensa, fatta di fatica, sorrisi e qualche lacrima. Ma soprattutto una giornata che conferma quanto la corsa in montagna sia parte viva e pulsante del DNA sportivo della Valsassina. E a Morbegno, ieri, questo cuore ha battuto più forte che mai.