Oltre 400 atleti impegnati domenica scorsa sui prati di Cortenova

Tra le società secondo posto del Gs Virtus Calco e terzo posto dell’As Premana

CORTENOVA – Domenica mattina è partito il 1° Campionato Territoriale Lecco/Como Csi di corsa campestre, organizzato dal Csc Cortenova. Nonostante la pioggia, il percorso si è rivelato meno fangoso del previsto e anche il freddo non è stato così pungente. La società valsassinese ha premiato tutti con un regalo, premi agli atleti sul podio e alle prime 6 società classificate.

Tre percorsi: piccolo 800m, giro medio 1000m e giro grande 1200m; in gara oltre 400 atleti partendo dai Cuccioli A/B fuori punteggio, fino ai Veterani C. In tutto 24 gare Allievi e Veterane A/B/C e Juniores, Seniores, Amatori A/B femminile e maschile.

I padroni di casa del Cortenova riescono a vincere la classifica di società con 1193 punti, al secondo posto il Gs Virtus Calco (1045 punti), chiude il podio l’As Premana (706 punti). La classifica continua con il 4° posto del Team Pasturo (479 punti), 5° posto del Lieto Colle (384 punti), 6° posto della Polisportiva Bernate (319 punti), 7° posto dell’Oratorio San Gabriele Guanzate (196 punti), 8° posto della Polisportiva Pagnona (188 punti), 9° posto della Polisportiva Bellano (107 punti), 10° posto del Team Alto Lambro (98 punti), 11° posto dell’Us Derviese (81 punti), 12° posto della Polisportiva Castello di Brianza (69 punti), 13° posto della Polisportiva Valvarrone (69 punti), 14° posto dell’Oratorio Solbiate (50 punti), 15° posto della Polisportiva Colverde (48 punti), 16° posto dell’Asd Mezzegra (32 punti), 17° posto del Gs San Giuseppe (29 punti), 18° posto del Gso V Unite (13 punti), 19° posto del Gs Rogeno (9 punti).

Cortenova vince 8 categorie, 4 a testa per Premana e Pasturo

I padroni di casa sono riusciti a vincere ben 8 categorie, Premana e Team Pasturo ne hanno vinte 4 a testa, 3 categorie per Virtus Calco, 2 per il Lieto Colle, una per Polisportiva Bernate e Polisportiva Bellano.

La seconda prova sarà il 24 gennaio a Cantù

Il trofeo proseguirà il 24 gennaio a Cantù con la gara organizzata dell’Oratorio San Giuseppe. Terza prova il 21 febbraio a Lurago d’Erba (valida anche come gara regionale) organizzata dal Team Alto Lambro, quarta e ultima prova il 28 febbraio a Solbiate organizzata dall’Oratorio Solbiate.

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