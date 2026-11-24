Oltre 400 atleti impegnati domenica scorsa sui prati di Cortenova
Tra le società secondo posto del Gs Virtus Calco e terzo posto dell’As Premana
CORTENOVA – Domenica mattina è partito il 1° Campionato Territoriale Lecco/Como Csi di corsa campestre, organizzato dal Csc Cortenova. Nonostante la pioggia, il percorso si è rivelato meno fangoso del previsto e anche il freddo non è stato così pungente. La società valsassinese ha premiato tutti con un regalo, premi agli atleti sul podio e alle prime 6 società classificate.
Tre percorsi: piccolo 800m, giro medio 1000m e giro grande 1200m; in gara oltre 400 atleti partendo dai Cuccioli A/B fuori punteggio, fino ai Veterani C. In tutto 24 gare Allievi e Veterane A/B/C e Juniores, Seniores, Amatori A/B femminile e maschile.
I padroni di casa del Cortenova riescono a vincere la classifica di società con 1193 punti, al secondo posto il Gs Virtus Calco (1045 punti), chiude il podio l’As Premana (706 punti). La classifica continua con il 4° posto del Team Pasturo (479 punti), 5° posto del Lieto Colle (384 punti), 6° posto della Polisportiva Bernate (319 punti), 7° posto dell’Oratorio San Gabriele Guanzate (196 punti), 8° posto della Polisportiva Pagnona (188 punti), 9° posto della Polisportiva Bellano (107 punti), 10° posto del Team Alto Lambro (98 punti), 11° posto dell’Us Derviese (81 punti), 12° posto della Polisportiva Castello di Brianza (69 punti), 13° posto della Polisportiva Valvarrone (69 punti), 14° posto dell’Oratorio Solbiate (50 punti), 15° posto della Polisportiva Colverde (48 punti), 16° posto dell’Asd Mezzegra (32 punti), 17° posto del Gs San Giuseppe (29 punti), 18° posto del Gso V Unite (13 punti), 19° posto del Gs Rogeno (9 punti).
Cortenova vince 8 categorie, 4 a testa per Premana e Pasturo
I padroni di casa sono riusciti a vincere ben 8 categorie, Premana e Team Pasturo ne hanno vinte 4 a testa, 3 categorie per Virtus Calco, 2 per il Lieto Colle, una per Polisportiva Bernate e Polisportiva Bellano.
La seconda prova sarà il 24 gennaio a Cantù
Il trofeo proseguirà il 24 gennaio a Cantù con la gara organizzata dell’Oratorio San Giuseppe. Terza prova il 21 febbraio a Lurago d’Erba (valida anche come gara regionale) organizzata dal Team Alto Lambro, quarta e ultima prova il 28 febbraio a Solbiate organizzata dall’Oratorio Solbiate.
Tutti i podi della gara di Cortenova
- Cuccioli B
1^ Alice Donghi (Team Alto Lambro), 2^ Ginevra Tantardini (Csc Cortenova), 3^ Elisa Fazzini (As Premana).
1° Gregorio Ratti (Team Alto Lambro), 2° Gabriele Pomi (As Premana), 3° Nicolò Brumana (As Premana).
- Cuccioli A
1^ Noemi Melesi (Csc Cortenova), 2^ Elisa Maggi (Polisportiva Bellano), 3^ Sofia Tagliaferri (Polisportiva Pagnona).
1° Lorenzo Meda (Virtus Calco), 2° Thomas Viscardi (Virtus Calco), 3° Leonardo Cantoni (Virtus Calco).
- Esordienti
1^ Katia Gianola (As Premana), 2^ Greta Gianola (As Premana), 3^ Noemi Bellati (As Premana).
1° Andrea Paredi (Csc Cortenova), 2° Elia Senilunti (Csc Cortenova), 3° Gabriele Melesi (Team Pasturo).
- Ragazze/i
1^ Lucia Rusconi (Lieto Colle), 2^ Mia Colombo (Csc Cortenova), 3^ Anna Rigonelli (Virtus Calco).
1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 2° Simone Bergamini (Team Pasturo), 3° Sebastiano Meroni (Lieto Colle).
- Cadette/i
1^ Giorgia Benzoni (Lieto Colle), 2^ Anita Cunego (Lieto Colle), 3^ Silvia Marzitelli (Virtus Calco).
1° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova), 2° Diego Stradiotto (Lieto Colle), 3° Leonardo Rizzi (As Premana).
- Allieve/i
1^ Chiara Magni (Csc Cortenova), 2^ Siria Briccola (Osg Guanzate), 3^ Linda Cattaneo (Polisportiva Bernate).
1° Nicola Spano (Csc Cortenova), 2° Rayane Matrane (Csc Cortenova), 3° Nicolò Anghileri (Csc Cortenova).
- Juniores
1^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 2^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 3^ Alessia Ruzza (Csc Cortenova).
1° Michele Bellati (As Premana), 2° Rudi Gianola (As Premana), 3° Marco Fazzini (As Premana).
- Seniores
1^ Aurora Invernizzi (Team Pasturo), 2^ Camilla Valsecchi (Csc Cortenova), 3^ Ilaria Menatti (Us Derviese).
1° Giovanni Malugani (Csc Cortenova), 2° Stefano Villa (Virtus Calco), 3° Juri Marelli (Team Pasturo).
- Amatori A
1^ Alessia Ravasi (Virtus Calco), 2^ Barbara Conti (Polisportiva Pagnona), 3^ Francesca Pertili (Oratorio Solbiate).
1° Erik Gianola (As Premana), 2° Andrea Melesi (Team Pasturo), 3° Enea Stanzani (Csc Cortenova).
- Amatori B
1^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 2^ Sabina Fazzini (As Premana), 3^ Cristina Maria Periera (Oratorio Solbiate).
1° Fausto Rizzi (As Premana), 2° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 3° Tiziano Bertoldini (Team Pasturo).
- Veterani A
1^ Eugenia Casati (Virtus Calco), 2^ Nicoletta Ripamonti (Virtus Calco).
1° Daniele Donadoni (Team Pasturo), 2° Giancarlo Corti (Polisportiva castello di Brianza), 3° Davide Arrighi (Polisportiva Pagnona).
- Veterani B
1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 2^ Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco).
1° Felice Brusadelli (Virtus Calco), 2° Gianni Muttoni (Polisportiva Pagnona), 3° Walter Andreotti (Virtus Calco).
- Veterani C
1^ Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate).
1° Vincenzo Azzollini (Polisportiva Bellano), 2° Luigi Redaelli (Polisportiva Bernate), 3° Dario Benatti (Virtus Calco).
- Dis Intellettivo Relazione F adulti
1^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova).
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