Cross per tutti, il Team Pasturo chiude nella top ten tra le società

Sei tappe, sfondato il muro dei 200 partecipanti

I risultati dei lecchesi nell’ultima prova di Brugherio

BRUGHERIO (MB) – Ha fatto il pieno il cross per tutti nell’edizione del 2022, sei tappe che partendo da Canegrate il 23 gennaio scorso, sono proseguite sino alla sesta e ultima prova che si è disputata a Brugherio il 6 marzo. In mezzo Cesano Maderno il 31 gennaio, Lissone il 6 febbraio, Cinisello balsamo il 20 febbraio e Paderno Dugnano il 27 febbraio. Un rientro alla normalità che ha visto in gara tutte le categorie partendo dalla Esordienti 5 sino ai Master.

Gli organizzatori a malincuore l’anno scorso non avevano voluto organizzare le gare del circuito: “Il cross per tutti è una festa e come dice il nome che abbiamo scelto per questo circuito di gare (per tutti), non avrebbe senso farlo disputare solamente alle categorie Assolute, quindi a malincuore rinunciamo a far gareggiare solo una parte di atleti, la pandemia ha imposto delle regole, ma il nostro cross, è per tutti e se tutti non possono parteciparvi, aspetteremo che si ritorni alla normalità”.

Un’attesa che ha premiato gli organizzatori delle sei tappe, con numeri che hanno superato le 2000 presenze e finite le “ostilità” è giunto il momento delle premiazioni finali. La somma dei punti ottenuti nelle cinque giornate migliori, in ogni categoria venivano assegnati tanti punti quanti erano i partecipanti e per la classifica di società, la somma dei punti ottenuti dai propri atleti.

Felice Piantanida vittorioso nella SM55, Oscar Balbiani 2° a pari punti, Silvia Gilardi 1^ tra le SF40.

Doppietta lecchese nella categoria SM55, due atleti appaiati in testa con 156 punti ma per regolamento in caso di arrivo a pari punti, viene meglio classificato chi ha ottenuto il miglior punteggio nell’ultima prova e a vincere è stato Felice Piantanida della soc Escursionisti Civatesi con 156 punti, Oscar Balbiani conclude a pari punti per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni. Vittoria per Silvia Gilardi della Sev Valmadrera tra le SF40 dove ottiene 36 punti, sul podio col 2° posto Giovanni Civillini nella SM70 che totalizza 28 punti ancora della Sev Valmadrera, al 3° posto concludono Fabiola Ribeiro De Oliveira per il Team Pasturo con 22 punti e Italo Thaler compagno di club che nella SM70 totalizza 21 punti.

Presenti altri quattro atleti del Team Pasturo, Giuseppe Canali 5° tra i SM40 con 12 punti Ruben Gattinoni 20° con 19 punti nella SM50 e Vincenzo Fuoco 15° con 52 punti e Maurizio Invernizzi 17° con 17 nella SM55, per l’Osa Org Sport Alpinisti, tra i SM45 al 13° posto con 27 punti conclude Alessandro Muoio.

Team Pasturo nelle 10 tra le società Master

Vittoria all’Euroatletica 2002 che nelle sei tappe ha totalizzato con i suoi atleti ben 1446 punti, concludono nella top ten anche i rappresentanti del Team Pasturo che con 184 punti si prendono la 10^ piazza, una in più per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, 11^ con 184 seguita; in 12^ dalla Escursionisti Civatesi con 182, 37^ con 75 punti la Sev Valmadrera, al 61° con 30 punti l’Org Sport Alpinisti, all’85° la Pol Libertas Cernuschese con 6 punti ottenuti da un unico atleta in una sola gara e al 93° il gruppo Falchi Lecco a sua volta presente in una sola gara con un solo atleta che ha totalizzato 3 punti.