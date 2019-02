Il Cs Cortenova colora di giallo i prati di Castel Goffredo

La squadra valsassinese si aggiudica la terza prova regionale Csi di corsa campestre

CASTEL GOFFREDO – Splendida affermazione dei valsassinesi del Cs Cortenova nella terza e ultima giornata del trofeo regionale Csi di corsa campestre.

Domenica mattina, in località Contrada Poiano di Sopra a Castel Gofferdo (Mantova), in gara 832 atleti di 45 società differenti con le nostre rappresentate da 13 sodalizi.

Giornata primaverile, percorso in ottime condizioni e molto veloce.

Cortenova fa sua la terza giornata grazie a un’ottima prova corale.

Molto bene le nostre società capaci di battagliare ad armi pari con le forti rivali del comitato di Sondrio. Il Gp Santi Nuova Olonio, primo a Pasturo nella giornata inaugurale, e il Gs Csi Morbegno, primo sui prati di casa nella seconda giornata, questa volta devono inchinarsi al Cs Cortenova che fa sua la terza giornata grazie ai 2289 punti contro i 2278 del Santi e i 1637 del Morbegno.

Rammarico per il quarto posto del Team Pasturo finito a soli 2 punti dal terzo posto: 1635 i punti dei valsassinesi che comunque si confermano a loro volta tra le grandi interpreti del circuito regionale dopo aver ottenuto il secondo posto al provinciale alle spalle del Cortenova.

Le altre società lecchesi vedono la Virtus Calco al 6° posto con 967 punti, la Pol Bernate al 7° con 763, la Stella Alpina al 16° con 340, l’Us Derviese al 17° con 337, la Pol Pagnona al 19° con 313, la Pol Bellano al 20° con 311, la Pol Libertas Cernuschese al 34° con 97, la Pol Oratorio 2B al 36° con 74, la Pol Valvarrone al 37° con 54 e il San Giorgio al 40° con 42.

Dieci vittorie individuali e ventotto volte sul podio i lecchesi

Tre vittorie per i rappresentanti dell’Us Stella Alpina, due a testa per il Cs Cortenova e il Team Pasturo, una a testa per Pol Libertas Cernuschese, Pol Pagnona e Virtus Calco. Sul secondo gradino del podio quattro volte Cortenova, due Bellano e una volta per Cernuschese, Derviese, Pasturo, Calco e Premana. Al terzo posto ancora Cortenova in due occasioni, Pasturo in due, Pagnona, Bellano e San Giorgio con una.

Grande attesa per le finali nazionali di Monza

Dopo il cammino di avvicinamento partito sui prati di Pasturo a metà novembre con la prima prova regionale/provinciale, le successive gare del circuito provinciale concluso domenica scorsa con la 4^ prova in quel di Arcore e con la conclusione del trofeo regionale, non resta che aspettare il 6 aprile.

Al parco di Monza, infatti, sono in programma le gare del Gran Premio Nazionale, manifestazione questa dominata negli ultimi anni dal Gp Santi Nuova Olonio che quest’anno dovrà difendersi dall’attacco del Cs Cortenova decisa a tornare ai vertici anche nella corsa campestre dopo i due successi consecutivi della corsa su strada.

I lecchesi nella top five a Castel Goffredo